Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 24/9 và rạng sáng 25/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 24/9 và rạng sáng 25/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Europa League
- Ngày 24/09 - 23h45: FC Midtjylland vs Sturm Graz
- Ngày 24/09 - 23h45: PAOK FC vs Maccabi Tel Aviv
- Ngày 25/09 - 02h00: Malmo FF vs Ludogorets
- Ngày 25/09 - 02h00: Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe
- Ngày 25/09 - 02h00: Crvena Zvezda vs Celtic
- Ngày 25/09 - 02h00: Freiburg vs Basel
- Ngày 25/09 - 02h00: Nice vs AS Roma
- Ngày 25/09 - 02h00: Real Betis vs Nottingham Forest
- Ngày 25/09 - 02h00: SC Braga vs Feyenoord
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 25/09 - 00h00: Getafe vs Alaves
- Ngày 25/09 - 02h30: Atletico vs Vallecano
- Ngày 25/09 - 02h30: Sociedad vs Mallorca
Lịch thi đấu Carabao Cup
- Ngày 25/09 - 01h45: Newcastle vs Bradford City
- Ngày 25/09 - 01h45: Tottenham vs Doncaster Rovers
- Ngày 25/09 - 01h45: Huddersfield vs Man City
- Ngày 25/09 - 02h00: Port Vale vs Arsenal
Lịch thi đấu Coppa Italia
- Ngày 24/09 - 22h00: Parma vs Spezia
- Ngày 24/09 - 23h30: Hellas Verona vs Venezia
- Ngày 25/09 - 02h00: Como 1907 vs Sassuolo
Lịch thi đấu ASEAN Club Championship
- Ngày 24/09 - 19h00: BG Pathum United vs Buriram United
- Ngày 24/09 - 19h30: CAHN vs Cebu FC
- Ngày 24/09 - 21h00: Selangor vs Tampines Rovers FC
Lịch thi đấu Premier League International Cup
- Ngày 25/09 - 01h00: Manchester United U23 vs Athletic Club U21
Lịch thi đấu Copa Sudamericana
- Ngày 25/09 - 05h00: Atletico MG vs Bolivar
- Ngày 25/09 - 07h30: Once Caldas vs Independiente del Valle
Lịch thi đấu Copa Libertadores
- Ngày 25/09 - 07h30: Palmeiras vs River Plate
Lịch thi đấu Kings Cup Saudi Arabia
- Ngày 24/09 - 22h10: Al-Jubail Club vs Al Riyadh
- Ngày 24/09 - 22h45: Al Jabalain vs Al Fateh
- Ngày 25/09 - 01h00: Al Orobah vs Al Qadsiah
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 25/09 - 01h30: Club Brugge vs Westerlo
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 25/09 - 01h00: AZ Alkmaar vs PEC Zwolle
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 24/09 - 20h30: FC Smorgon vs Dinamo Minsk
- Ngày 24/09 - 23h00: Gomel vs Neman Grodno
Lịch thi đấu Cúp QG Croatia
- Ngày 24/09 - 21h00: Uljanik vs Osijek
- Ngày 24/09 - 22h00: NK Koprivnica vs Hajduk Split
Lịch thi đấu Cúp QG Ukraine
- Ngày 24/09 - 17h00: Inhulets Petrove vs FC Podillya Khmelnytskyi
- Ngày 24/09 - 17h00: FC Ahrotekh Tyshkivka vs Chornomorets Odesa
- Ngày 24/09 - 19h30: Kolos Polonne vs Metalist 1925
- Ngày 24/09 - 19h30: Lokomotyv Kyiv vs Veres Rivne
- Ngày 24/09 - 19h30: FC Nyva-V Vinnytsia vs FC Hirnyk-Sport
- Ngày 24/09 - 22h00: Rukh Lviv vs Polissya Zhytomyr
Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch
- Ngày 24/09 - 20h00: Hilleroed vs AGF
- Ngày 24/09 - 21h00: Aarhus Fremad vs Hobro
- Ngày 24/09 - 21h00: BV Oksboel vs Viborg
- Ngày 24/09 - 22h45: Lyngby vs FC Copenhagen
- Ngày 25/09 - 00h00: Thisted vs Fredericia
- Ngày 25/09 - 00h00: Holbaek vs Vejle Boldklub
- Ngày 25/09 - 01h45: B93 vs Broendby IF
Lịch thi đấu VĐQG UAE
- Ngày 24/09 - 20h25: Khorfakkan vs Al Ittihad Kalba
- Ngày 24/09 - 23h15: Al-Jazira vs Al-Wahda
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 24/09 - 23h45: Rakow Czestochowa vs Lech Poznan
- Ngày 25/09 - 02h00: Legia Warszawa vs Jagiellonia Bialystok
Lịch thi đấu Cúp QG Ba Lan
- Ngày 24/09 - 17h30: Legia Warszawa II vs Gornik Zabrze
- Ngày 24/09 - 20h15: Pogon Grodzisk Mazowiecki vs Lechia Gdansk
- Ngày 24/09 - 20h30: Korona Kielce ll vs Piast Gliwice
- Ngày 24/09 - 20h30: Siarka Tarnobrzeg vs Hutnik Krakow
- Ngày 24/09 - 20h30: Malapanew Ozimek vs Znicz Pruszkow
- Ngày 24/09 - 20h30: Beskid Andrychow vs Chojniczanka Chojnice
- Ngày 24/09 - 21h30: Flota Swinoujscie vs GKS Jastrzebie
- Ngày 24/09 - 22h30: Gornik Leczna vs Cracovia
- Ngày 24/09 - 23h00: LKS Lomza vs Odra Opole
- Ngày 24/09 - 23h00: Zawisza Bydgoszcz vs GKS Tychy 71
- Ngày 24/09 - 23h00: Wikielec vs Podbeskidzie Bielsko-Biala
- Ngày 24/09 - 23h30: Miedz Legnica vs Pogon Siedlce
- Ngày 25/09 - 02h00: Termalica Nieciecza vs Widzew Lodz
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 24/09 - 20h30: Rabotnicki vs KF Shkendija
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 25/09 - 06h30: New York City FC vs Inter Miami CF
- Ngày 25/09 - 09h30: Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 25/09 - 05h30: Gremio vs Botafogo FR
- Ngày 25/09 - 05h30: Vasco da Gama vs Bahia
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 25/09 - 06h30: Chattanooga FC vs Atlanta United II
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 25/09 - 07h00: Cruz Azul vs Queretaro FC
- Ngày 25/09 - 08h00: Tigres vs Atlas
- Ngày 25/09 - 09h05: Toluca vs Monterrey
- Ngày 25/09 - 10h00: Atletico de San Luis vs CF America
- Ngày 25/09 - 10h00: Club Santos Laguna vs Tijuana
Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay
- Ngày 25/09 - 02h30: Sportivo Ameliano vs Club General Caballero JLM
- Ngày 25/09 - 05h00: Olimpia vs Atletico Tembetary
