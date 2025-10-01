  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 2/10 và rạng sáng 3/10

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 2/10 và rạng sáng 3/10 của các giải đấu V-League, Europa League, Europa Conference League, Hạng nhất Việt Nam,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 2/10 và rạng sáng 3/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 02/10 - 18h00: Thanh Hóa vs Becamex TP.HCM

- Ngày 02/10 - 18h00: Ninh Bình vs Viettel

Thanh Hóa chạm trán Becamex TP.HCM tại V-League

Lịch thi đấu Europa League

- Ngày 02/10 - 23h45: Fenerbahçe vs Nice

- Ngày 02/10 - 23h45: Ludogorets vs Real Betis

- Ngày 02/10 - 23h45: Panathinaikos vs Go Ahead Eagles

- Ngày 02/10 - 23h45: Viktoria Plzen vs Malmo FF

- Ngày 02/10 - 23h45: AS Roma vs Lille

- Ngày 02/10 - 23h45: Bologna vs Freiburg

- Ngày 02/10 - 23h45: Brann vs FC Utrecht

- Ngày 02/10 - 23h45: Celtic vs SC Braga

- Ngày 02/10 - 23h45: FCSB vs Young Boys

- Ngày 03/10 - 02h00: Basel vs Stuttgart

- Ngày 03/10 - 02h00: Celta Vigo vs PAOK FC

- Ngày 03/10 - 02h00: FC Porto vs Crvena Zvezda

- Ngày 03/10 - 02h00: Feyenoord vs Aston Villa

- Ngày 03/10 - 02h00: Genk vs Ferencvaros

- Ngày 03/10 - 02h00: Lyon vs FC Salzburg

- Ngày 03/10 - 02h00: Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb

- Ngày 03/10 - 02h00: Nottingham Forest vs FC Midtjylland

- Ngày 03/10 - 02h00: Sturm Graz vs Rangers

Lịch thi đấu Europa Conference League

- Ngày 02/10 - 23h45: Dynamo Kyiv vs Crystal Palace

- Ngày 02/10 - 23h45: FC Noah vs Rijeka

- Ngày 02/10 - 23h45: Jagiellonia Bialystok vs Hamrun Spartans

- Ngày 02/10 - 23h45: KuPS vs Drita

- Ngày 02/10 - 23h45: Lausanne vs Breidablik

- Ngày 02/10 - 23h45: Lech Poznan vs Rapid Wien

- Ngày 02/10 - 23h45: Omonia Nicosia vs Mainz 05

- Ngày 02/10 - 23h45: Vallecano vs KF Shkendija

- Ngày 02/10 - 23h45: Zrinjski Mostar vs Lincoln Red Imps FC

- Ngày 03/10 - 02h00: Larnaca vs AZ Alkmaar

- Ngày 03/10 - 02h00: Aberdeen vs Shakhtar Donetsk

- Ngày 03/10 - 02h00: Fiorentina vs SK Sigma Olomouc

- Ngày 03/10 - 02h00: Legia Warszawa vs Samsunspor

- Ngày 03/10 - 02h00: NK Celje vs Athens

- Ngày 03/10 - 02h00: Rakow Czestochowa vs CS Universitatea Craiova

- Ngày 03/10 - 02h00: Slovan Bratislava vs Strasbourg

- Ngày 03/10 - 02h00: Sparta Prague vs Shamrock Rovers

- Ngày 03/10 - 02h00: Shelbourne vs BK Haecken

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 02/10 - 16h00: Đồng Tháp vs TPHCM

- Ngày 02/10 - 17h00: Khánh Hòa vs Đại học Văn Hiến

- Ngày 02/10 - 18h00: Trường Tươi Đồng Nai vs Xuân Thiện Phú Thọ

Lịch thi đấu AFC Champions League Two

- Ngày 02/10 - 14h45: Macarthur FC vs Beijing Guoan

- Ngày 02/10 - 17h00: Pohang Steelers vs Kaya FC

- Ngày 02/10 - 17h00: Tampines Rovers FC vs BG Pathum United

- Ngày 02/10 - 17h00: Eastern Sports Club vs Nam Định

- Ngày 02/10 - 19h15: Ratchaburi FC vs Gamba Osaka

- Ngày 02/10 - 19h15: CAHN vs Tai Po

Lịch thi đấu Malaysia FA Cup

- Ngày 02/10 - 19h15: Johor Darul Ta'zim FC vs Um Damansara United

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 02/10 - 15h30: PSIM Yogyakarta vs PSBS Biak Numfor

- Ngày 02/10 - 19h00: Bali United vs Dewa United

Lịch thi đấu Cúp QG Estonia

- Ngày 02/10 - 23h00: FCI Levadia vs Flora Tallinn U21

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 03/10 - 05h00: Vitoria vs Ceara

- Ngày 03/10 - 05h30: Fortaleza vs Sao Paulo

- Ngày 03/10 - 06h30: Flamengo vs Cruzeiro

Lịch thi đấu Cúp QG Argentina

- Ngày 03/10 - 04h00: Racing Club vs River Plate

Lịch thi đấu U20 World Cup

- Ngày 03/10 - 03h00: U20 Mỹ vs U20 Pháp

- Ngày 03/10 - 03h00: U20 Colombia vs U20 Norway

- Ngày 03/10 - 06h00: U20 Nigeria vs U20 Arabia Saudi

- Ngày 03/10 - 06h00: U20 Nam Phi vs U20 New Caledonia

Lịch thi đấu Cúp QG Colombia

- Ngày 03/10 - 08h00: Atletico Junior vs America de Cali

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 03/10 - 05h00: Sportivo Trinidense vs Nacional Asuncion

