Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 18/12 và rạng sáng 19/12

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 18/12 và rạng sáng 19/12 của các giải đấu V-League, Europa Conference League, Bóng đá Nam SEA Games,..

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 18/12 và rạng sáng 19/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu giải Bóng đá Nam SEA Games 33

- Ngày 18/12 - 15h30: U22 Philippines vs U22 Malaysia

- Ngày 18/12 - 19h30: U22 Thái Lan vs U22 Việt Nam

U22 Thái Lan chạm trán U22 Việt Nam tại giải Bóng đá Nam SEA Games 33.

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 18/12 - 17h00: HAGL vs CAHN

Lịch thi đấu Europa Conference League

- Ngày 19/12 - 03h00: Omonia Nicosia vs Rakow Czestochowa

- Ngày 19/12 - 03h00: Vallecano vs Drita

- Ngày 19/12 - 03h00: SK Sigma Olomouc vs Lech Poznan

- Ngày 19/12 - 03h00: Shakhtar Donetsk vs Rijeka

- Ngày 19/12 - 03h00: Shamrock Rovers vs Hamrun Spartans

- Ngày 19/12 - 03h00: Slovan Bratislava vs BK Haecken

- Ngày 19/12 - 03h00: Sparta Prague vs Aberdeen

- Ngày 19/12 - 03h00: Strasbourg vs Breidablik

- Ngày 19/12 - 03h00: Zrinjski Mostar vs Rapid Wien

- Ngày 19/12 - 03h00: Athens vs CS Universitatea Craiova

- Ngày 19/12 - 03h00: Larnaca vs KF Shkendija

- Ngày 19/12 - 03h00: AZ Alkmaar vs Jagiellonia Bialystok

- Ngày 19/12 - 03h00: Crystal Palace vs KuPS

- Ngày 19/12 - 03h00: Dynamo Kyiv vs FC Noah

- Ngày 19/12 - 03h00: Lausanne vs Fiorentina

- Ngày 19/12 - 03h00: Legia Warszawa vs Lincoln Red Imps FC

- Ngày 19/12 - 03h00: Mainz 05 vs Samsunspor

- Ngày 19/12 - 03h00: NK Celje vs Shelbourne

Lịch thi đấu của Futsal Nam SEA Games

- Ngày 18/12 - 16h00: Futsal Indonesia vs Futsal Malaysia

- Ngày 18/12 - 19h00: Futsal Việt Nam vs Futsal Thái Lan

Lịch thi đấu giải Futsal Nữ SEA Games

- Ngày 18/12 - 13h30: Futsal Nữ Thái Lan vs Futsal Nữ Philippines

- Ngày 18/12 - 16h30: Futsal Nữ Việt Nam vs Futsal Nữ Indonesia

Lịch thi đấu của Premier League International Cup

- Ngày 19/12 - 02h00: Southampton U23 vs RB Leipzig U21

Lịch thi đấu Cúp QG Thổ Nhĩ Kỳ

- Ngày 18/12 - 21h30: Gençlerbirliği vs Bodrum FK

- Ngày 19/12 - 00h30: Galatasaray vs İstanbul Başakşehir

Lịch thi đấu Cúp QG Iran

- Ngày 18/12 - 19h45: Tractor FC vs Persepolis

Lịch thi đấu của giải FIFA Arab Cup

- Ngày 18/12 - 18h00: Ả Rập Xê-út vs UAE

- Ngày 18/12 - 23h00: Jordan vs Ma rốc

Lịch thi đấu VĐQG Oman

- Ngày 18/12 - 19h45: Bahla vs Al-Khaboora

- Ngày 18/12 - 20h55: Sur vs Al-Seeb

- Ngày 18/12 - 21h15: Al-Nasr Salalah vs Oman FC

- Ngày 18/12 - 22h15: Al-Nahda vs Sohar

- Ngày 18/12 - 22h15: Saham vs Al-Shabab

Lịch thi đấu VĐQG Azerbaijan

- Ngày 18/12 - 22h30: Sabah FK vs Qarabag

Lịch thi đấu Cúp QG Bồ Đào Nha

- Ngày 19/12 - 02h45: Santa Clara vs Sporting

- Ngày 19/12 - 03h45: FC Porto vs Famalicao

Lịch thi đấu Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha

- Ngày 19/12 - 01h00: Burgos CF vs Getafe

- Ngày 19/12 - 01h00: Ourense CF vs Athletic Club

- Ngày 19/12 - 03h00: Real Murcia vs Real Betis

Lịch thi đấu Cúp QG Hà Lan

- Ngày 19/12 - 00h45: Spakenburg vs FC Twente

- Ngày 19/12 - 02h00: FC Volendam vs Genemuiden

- Ngày 19/12 - 02h00: HSC '21 vs RKC Waalwijk

- Ngày 19/12 - 02h00: Sportlust '46 vs De Treffers

- Ngày 19/12 - 03h00: Willem II vs Sparta Rotterdam

Văn Hải
