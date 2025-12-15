Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 16/12 và rạng sáng 17/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 16/12 và rạng sáng 17/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Carabao Cup
- Ngày 17/12 - 03h00: Cardiff City vs Chelsea
Lịch thi đấu giải Futsal Nam SEA Games 33
- Ngày 16/12 - 16h00: Futsal Malaysia vs Futsal Việt Nam
- Ngày 16/12 - 19h00: Futsal Myanmar vs Futsal Thái Lan
Lịch thi đấu Premier League U18
- Ngày 16/12 - 19h00: Leeds United U18 vs Burnley U18
Lịch thi đấu Premier League International Cup
- Ngày 17/12 - 02h00: Manchester City U23 vs Real Madrid U21
- Ngày 17/12 - 02h00: Leeds United U23 vs Borussia Dortmund U21
Lịch thi đấu giải Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
- Ngày 17/12 - 01h00: Deportivo vs Mallorca
- Ngày 17/12 - 01h00: Eibar vs Elche
- Ngày 17/12 - 03h00: CD Eldense vs Sociedad
- Ngày 17/12 - 03h00: Sporting Gijon vs Valencia
- Ngày 17/12 - 03h00: Guadalajara vs Barcelona
Lịch thi đấu Cúp QG Hà Lan
- Ngày 17/12 - 00h45: Heracles vs Hoogeveen
- Ngày 17/12 - 02h00: AFC vs NEC Nijmegen
- Ngày 17/12 - 02h00: FC Den Bosch vs Katwijk
- Ngày 17/12 - 02h00: Hoek vs Telstar
- Ngày 17/12 - 03h00: PSV vs GVVV Veenendaal
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 17/12 - 02h30: St. Gallen vs Sion
- Ngày 17/12 - 02h30: Winterthur vs Thun
