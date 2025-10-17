  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 18/10 và rạng sáng 19/10

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 18/10 và rạng sáng 19/10 của các giải đấu Premier League, La Liga, V-League, Bundesliga, Serie B, Hạng nhất Anh,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 18/10 và rạng sáng 19/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 18/10 - 18h30: Nottingham Forest vs Chelsea

- Ngày 18/10 - 21h00: Sunderland vs Wolves

Nottingham Forest chạm trán Chelsea tại Premier League.

- Ngày 18/10 - 21h00: Man City vs Everton

- Ngày 18/10 - 21h00: Brighton vs Newcastle

- Ngày 18/10 - 21h00: Burnley vs Leeds United

- Ngày 18/10 - 21h00: Crystal Palace vs Bournemouth

- Ngày 18/10 - 23h30: Fulham vs Arsenal

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 18/10 - 18h00: Nam Định vs Becamex TP.HCM

- Ngày 18/10 - 18h00: SLNA vs CAHN

- Ngày 18/10 - 19h15: Hà Nội vs Ninh Bình

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 18/10 - 19h00: Sevilla vs Mallorca

- Ngày 18/10 - 21h15: Barcelona vs Girona

- Ngày 18/10 - 23h30: Villarreal vs Real Betis

- Ngày 19/10 - 02h00: Atletico vs Osasuna

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 18/10 - 20h00: Lecce vs Sassuolo

- Ngày 18/10 - 20h00: Pisa vs Hellas Verona

- Ngày 18/10 - 23h00: Torino vs Napoli

- Ngày 19/10 - 01h45: AS Roma vs Inter

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 18/10 - 20h30: Wolfsburg vs Stuttgart

- Ngày 18/10 - 20h30: FC Cologne vs Augsburg

- Ngày 18/10 - 20h30: FC Heidenheim vs Bremen

- Ngày 18/10 - 20h30: Mainz 05 vs Leverkusen

- Ngày 18/10 - 20h30: RB Leipzig vs Hamburger SV

- Ngày 18/10 - 23h30: Munich vs Dortmund

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 18/10 - 22h00: Nice vs Lyon

- Ngày 19/10 - 00h00: Angers vs AS Monaco

- Ngày 19/10 - 02h05: Marseille vs Le Havre

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 18/10 - 20h00: Mantova vs Sudtirol

- Ngày 18/10 - 20h00: Pescara Calcio vs Carrarese

- Ngày 18/10 - 20h00: AC Reggiana vs Bari

- Ngày 18/10 - 20h00: Frosinone vs Monza

- Ngày 18/10 - 22h15: Juve Stabia vs Avellino

- Ngày 19/10 - 00h30: Spezia vs Cesena FC

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 18/10 - 16h00: Long An vs Trường Tươi Đồng Nai

- Ngày 18/10 - 17h00: Quảng Ninh vs Khánh Hòa

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 18/10 - 18h30: Oxford United vs Derby County

- Ngày 18/10 - 18h30: QPR vs Millwall

- Ngày 18/10 - 18h30: Southampton vs Swansea

- Ngày 18/10 - 21h00: Stoke City vs Wrexham

- Ngày 18/10 - 21h00: West Brom vs Preston North End

- Ngày 18/10 - 21h00: Sheffield United vs Watford

- Ngày 18/10 - 21h00: Norwich City vs Bristol City

- Ngày 18/10 - 21h00: Birmingham City vs Hull City

- Ngày 18/10 - 21h00: Charlton Athletic vs Sheffield Wednesday

- Ngày 18/10 - 21h00: Coventry City vs Blackburn Rovers

- Ngày 19/10 - 01h45: Leicester vs Portsmouth

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 18/10 - 21h45: Al Ettifaq vs Al Hilal

- Ngày 18/10 - 22h15: Al Akhdoud vs Al Hazm

- Ngày 19/10 - 01h00: Al Nassr vs Al Fateh

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 18/10 - 21h00: Raal La Louviere vs Westerlo

- Ngày 18/10 - 23h15: Oud-Heverlee Leuven vs Club Brugge

- Ngày 19/10 - 01h45: Union St.Gilloise vs Sporting Charleroi

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 18/10 - 20h00: Chelsea U23 vs Dinamo Zagreb U21

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 18/10 - 12h00: Ulsan Hyundai vs Gwangju FC

- Ngày 18/10 - 12h00: Daegu FC vs Gangwon FC

- Ngày 18/10 - 12h00: Daejeon Citizen vs Jeju United

- Ngày 18/10 - 12h00: FC Anyang vs Gimcheon Sangmu

- Ngày 18/10 - 12h00: FC Seoul vs Pohang Steelers

- Ngày 18/10 - 12h00: Jeonbuk FC vs Suwon FC

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 18/10 - 12h00: Kawasaki Frontale vs Shimizu S-Pulse

- Ngày 18/10 - 12h00: Machida Zelvia vs Avispa Fukuoka

- Ngày 18/10 - 12h00: Yokohama F.Marinos vs Urawa Red Diamonds

- Ngày 18/10 - 12h00: Yokohama FC vs Nagoya Grampus Eight

- Ngày 18/10 - 12h00: Tokyo Verdy vs Albirex Niigata

- Ngày 18/10 - 12h00: Fagiano Okayama FC vs Cerezo Osaka

- Ngày 18/10 - 12h00: Gamba Osaka vs Kashiwa Reysol

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 18/10 - 21h30: NEC Nijmegen vs FC Twente

- Ngày 18/10 - 23h45: FC Utrecht vs FC Volendam

- Ngày 18/10 - 23h45: PSV vs Go Ahead Eagles

- Ngày 19/10 - 02h00: Ajax vs AZ Alkmaar

- Ngày 19/10 - 02h00: NAC Breda vs PEC Zwolle

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 18/10 - 21h15: AD Ceuta FC vs Mirandes

- Ngày 18/10 - 23h30: Real Zaragoza vs Leonesa

- Ngày 19/10 - 02h00: Real Sociedad B vs Huesca

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 18/10 - 18h00: Karlsruher SC vs Kaiserslautern

- Ngày 18/10 - 18h00: Paderborn vs Arminia Bielefeld

- Ngày 18/10 - 18h00: Preussen Muenster vs Dynamo Dresden

- Ngày 19/10 - 01h30: VfL Bochum vs Berlin

Lịch thi đấu Premier League U18

- Ngày 18/10 - 17h00: Chelsea U18 vs Tottenham Hotspur U18

- Ngày 18/10 - 17h00: Crystal Palace U18 vs Fulham U18

- Ngày 18/10 - 17h00: Leicester City U18 vs Brighton U18

- Ngày 18/10 - 17h00: Manchester City U18 vs Liverpool U18

- Ngày 18/10 - 17h00: Norwich City U18 vs Ipswich Town U18

- Ngày 18/10 - 17h00: Sunderland U18 vs Newcastle United U18

- Ngày 18/10 - 18h00: Arsenal U18 vs West Bromwich Albion U18

- Ngày 18/10 - 18h00: Birmingham City U18 vs Reading U18

- Ngày 18/10 - 18h00: Wolves U18 vs Leeds United U18

- Ngày 18/10 - 18h30: Blackburn Rovers U18 vs Derby County U18

- Ngày 18/10 - 18h30: Middlesbrough U18 vs Stoke City U18

- Ngày 18/10 - 18h30: Nottingham Forest U18 vs Manchester United U18

- Ngày 18/10 - 18h30: West Ham United U18 vs Aston Villa U18

Lịch thi đấu Malaysia FA Cup

- Ngày 18/10 - 19h30: Negeri Sembilan vs Selangor

- Ngày 18/10 - 20h00: Terengganu vs Kuching FA

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 18/10 - 15h30: Borneo FC Samarinda vs Persik Kediri

- Ngày 18/10 - 19h00: Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 18/10 - 13h00: Western Sydney Wanderers FC vs Melbourne City FC

- Ngày 18/10 - 15h35: Melbourne Victory vs Auckland FC

- Ngày 18/10 - 17h45: Perth Glory vs Wellington Phoenix

- Ngày 19/10 - 11h00: Central Coast Mariners vs Newcastle Jets

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 18/10 - 15h00: Shenzhen Peng City vs Beijing Guoan

- Ngày 18/10 - 18h35: Zhejiang Professional vs Shandong Taishan

- Ngày 18/10 - 19h00: Yunnan Yukun vs Tianjin Jinmen Tiger

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 18/10 - 19h00: Botev Plovdiv vs Slavia Sofia

- Ngày 18/10 - 21h30: Ludogorets vs Spartak Varna

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 18/10 - 20h30: Slaven vs Rijeka

- Ngày 18/10 - 23h00: Dinamo Zagreb vs Osijek

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 18/10 - 17h00: Rukh Lviv vs Kryvbas

- Ngày 18/10 - 19h30: Zorya vs Dynamo Kyiv

- Ngày 18/10 - 22h00: Polissya Zhytomyr vs Shakhtar Donetsk

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 18/10 - 20h05: Dibba Al Fujairah vs Al-Jazira

- Ngày 18/10 - 20h05: Al-Ain vs Baniyas

- Ngày 18/10 - 22h45: Al-Wasl vs Al-Nasr SC

- Ngày 18/10 - 22h45: Ajman vs Khorfakkan

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 18/10 - 23h00: Basel vs Winterthur

- Ngày 18/10 - 23h00: Thun vs Servette

- Ngày 19/10 - 01h30: Lugano vs FC Zurich

Lịch thi đấu VĐQG Georgia

- Ngày 18/10 - 18h00: Kolkheti-1913 Poti vs FC Samgurali Tskhaltubo

- Ngày 18/10 - 20h00: Dinamo Tbilisi vs Dinamo Batumi

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 18/10 - 19h00: Universitatea Cluj vs Botosani

- Ngày 18/10 - 21h30: CS Universitatea Craiova vs FC Unirea 2004 Slobozia

- Ngày 19/10 - 00h30: FC Metaloglobus Bucuresti vs FCSB

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 18/10 - 19h45: Korona Kielce vs Gornik Zabrze

- Ngày 18/10 - 22h30: Jagiellonia Bialystok vs Arka Gdynia

- Ngày 19/10 - 01h15: Cracovia vs Rakow Czestochowa

Lịch thi đấu VĐQG Israel

- Ngày 18/10 - 23h15: Bnei Sakhnin vs Ironi Tiberias

- Ngày 18/10 - 23h15: Hapoel Petah Tikva vs Hapoel Jerusalem

- Ngày 18/10 - 23h30: Maccabi Bnei Reineh vs Hapoel Haifa

- Ngày 18/10 - 23h30: Hapoel Ironi Kiryat Shmona vs Hapoel Beer Sheva

- Ngày 19/10 - 00h00: Maccabi Haifa vs Maccabi Netanya

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 18/10 - 21h00: Bangor vs Crusaders

- Ngày 18/10 - 21h00: Cliftonville vs Larne

- Ngày 18/10 - 21h00: Coleraine vs Dungannon Swifts

- Ngày 18/10 - 21h00: Glenavon vs Carrick Rangers

- Ngày 18/10 - 21h00: Glentoran vs Ballymena United

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 19/10 - 05h00: Atlanta United vs DC United

- Ngày 19/10 - 05h00: Charlotte vs Philadelphia Union

- Ngày 19/10 - 05h00: Columbus Crew vs New York Red Bulls

- Ngày 19/10 - 05h00: FC Cincinnati vs CF Montreal

- Ngày 19/10 - 05h00: Nashville SC vs Inter Miami CF

- Ngày 19/10 - 05h00: New England Revolution vs Chicago Fire

- Ngày 19/10 - 05h00: New York City FC vs Seattle Sounders FC

- Ngày 19/10 - 05h00: Toronto FC vs Orlando City

- Ngày 19/10 - 08h00: Colorado Rapids vs Los Angeles FC

- Ngày 19/10 - 08h00: LA Galaxy vs Minnesota United

- Ngày 19/10 - 08h00: Portland Timbers vs San Diego

- Ngày 19/10 - 08h00: San Jose Earthquakes vs Austin FC

- Ngày 19/10 - 08h00: Sporting Kansas City vs Houston Dynamo

- Ngày 19/10 - 08h00: St. Louis City vs Real Salt Lake

- Ngày 19/10 - 08h00: Vancouver Whitecaps vs FC Dallas

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 19/10 - 04h30: Corinthians vs Atletico MG

- Ngày 19/10 - 07h00: Cruzeiro vs Fortaleza

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 19/10 - 01h45: Independiente Rivadavia vs Banfield

- Ngày 19/10 - 04h00: Boca Juniors vs Belgrano

- Ngày 19/10 - 08h15: Talleres vs River Plate

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 19/10 - 03h00: Forge FC vs York United FC

- Ngày 19/10 - 03h00: HFX Wanderers FC vs Atletico Ottawa

- Ngày 19/10 - 03h00: Pacific FC vs Valour FC

- Ngày 19/10 - 03h00: Vancouver FC vs Cavalry FC

Lịch thi đấu U20 World Cup

- Ngày 19/10 - 02h00: U20 Colombia vs U20 Pháp

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 19/10 - 06h00: Toluca vs Queretaro FC

- Ngày 19/10 - 06h00: Club Santos Laguna vs Leon

- Ngày 19/10 - 06h00: FC Juarez vs Pachuca

- Ngày 19/10 - 08h00: Monterrey vs Pumas

- Ngày 19/10 - 08h07: CD Guadalajara vs Mazatlan FC

- Ngày 19/10 - 10h05: Cruz Azul vs CF America

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 19/10 - 02h15: Breidablik vs Vikingur Reykjavik

Văn Hải
