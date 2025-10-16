Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 17/10 và rạng sáng 18/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 17/10 và rạng sáng 18/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 18/10 - 02h00: Real Oviedo vs Espanyol

Real Oviedo chạm trán Espanyol tại giải La Liga.

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 17/10 - 16h00: TP.HCM vs Thanh niên TP Hồ Chí Minh

- Ngày 17/10 - 16h00: Đại học Văn Hiến vs Đồng Tháp

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 18/10 - 01h30: Union Berlin vs Borussia M'gladbach

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 18/10 - 01h45: Paris Saint-Germain vs Strasbourg

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 18/10 - 01h30: Virtus Entella vs Sampdoria

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 18/10 - 02h00: Middlesbrough vs Ipswich Town

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 17/10 - 22h05: Al Feiha vs Al Ittihad

- Ngày 17/10 - 22h10: Al Kholood vs Al Najma

- Ngày 18/10 - 01h00: Al Ahli vs Al Shabab

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 17/10 - 17h00: Sanfrecce Hiroshima vs FC Tokyo

- Ngày 17/10 - 17h00: Vissel Kobe vs Kashima Antlers

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 18/10 - 01h45: Standard Liege vs Royal Antwerp

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 18/10 - 01h30: FC Andorra vs Granada

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 17/10 - 23h30: Fortuna Dusseldorf vs Eintracht Braunschweig

- Ngày 17/10 - 23h30: Hannover 96 vs Schalke 04

Lịch thi đấu Malaysia FA Cup

- Ngày 17/10 - 19h30: Penang FA vs Johor Darul Ta'zim FC

- Ngày 17/10 - 20h00: Kelantan The Real Warriors vs Sabah FC

Lịch thi đấu VĐQG Iran

- Ngày 17/10 - 20h15: Gol Gohar vs Chadormalu Yazd

- Ngày 17/10 - 21h30: Esteghlal vs Mes Rafsanjan

- Ngày 17/10 - 22h30: Esteghlal Khuzestan vs Sepahan

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 17/10 - 15h30: Persita Tangerang vs PSIM Yogyakarta

- Ngày 17/10 - 19h00: PSBS Biak Numfor vs Persib Bandung

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 17/10 - 19h00: Mashal Muborak vs Xorazm

- Ngày 17/10 - 20h30: Andijon vs Shortan Guzor

- Ngày 17/10 - 21h15: Sogdiyona Jizzax vs Surkhon-2011

Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà

- Ngày 17/10 - 22h30: Inova Sca vs SOA

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 17/10 - 15h00: Adelaide United vs Sydney FC

- Ngày 17/10 - 17h05: Brisbane Roar FC vs Macarthur FC

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 17/10 - 21h00: Arsenal Dzerzhinsk vs Isloch

- Ngày 17/10 - 23h00: Dinamo Brest vs FK Vitebsk

Lịch thi đấu của giải China Super League

- Ngày 17/10 - 17h00: Qingdao Hainiu vs Shanghai Port

- Ngày 17/10 - 18h35: Chengdu Rongcheng vs Meizhou Hakka

- Ngày 17/10 - 19h00: Qingdao West Coast vs Shanghai Shenhua

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 17/10 - 23h00: Vukovar 91 vs NK Lokomotiva

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 17/10 - 19h30: SC Poltava vs FC Obolon Kyiv

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 17/10 - 20h05: Al Bataeh vs Al-Wahda

- Ngày 17/10 - 20h05: Sharjah Cultural Club vs Al-Dhafra

- Ngày 17/10 - 22h45: Al Ittihad Kalba vs Shabab Al-Ahli Dubai FC

Lịch thi đấu VĐQG Georgia

- Ngày 17/10 - 22h00: FC Gareji 1960 vs Dila Gori

- Ngày 17/10 - 22h00: FC Telavi vs FC Iberia 1999

- Ngày 17/10 - 23h00: FC Gagra vs Torpedo Kutaisi

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 17/10 - 23h00: Motor Lublin vs GKS Katowice

- Ngày 18/10 - 01h30: Widzew Lodz vs Radomiak Radom

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 17/10 - 19h30: FK Sileks vs Pelister

- Ngày 17/10 - 19h30: FK Struga vs FC Academy Pandev

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 18/10 - 05h00: Racing Club vs Aldosivi

- Ngày 18/10 - 07h15: Lanus vs Godoy Cruz

- Ngày 18/10 - 07h15: Argentinos Juniors vs Newell's Old Boys

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 18/10 - 00h00: Lokomotiv Plovdiv vs Botev Vratsa

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 18/10 - 08h00: Puebla vs Tijuana

- Ngày 18/10 - 10h00: Atletico de San Luis vs Atlas

- Ngày 18/10 - 10h00: Tigres vs Necaxa

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 18/10 - 03h30: Luqueno vs Sportivo Trinidense

- Ngày 18/10 - 06h00: 2 de Mayo vs Nacional Asuncion

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 18/10 - 00h00: Silkeborg vs FC Copenhagen

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 18/10 - 01h45: Drogheda United vs Cork City

- Ngày 18/10 - 01h45: Galway United FC vs Bohemian FC

- Ngày 18/10 - 01h45: Shelbourne vs Sligo Rovers

- Ngày 18/10 - 01h45: Shamrock Rovers vs St. Patrick's Athletic

- Ngày 18/10 - 01h45: Waterford FC vs Derry City

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 18/10 - 00h30: FCV Farul Constanta vs ACS Champions FC Arges