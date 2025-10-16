Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 17/10 và rạng sáng 18/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 17/10 và rạng sáng 18/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 18/10 - 02h00: Real Oviedo vs Espanyol
Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam
- Ngày 17/10 - 16h00: TP.HCM vs Thanh niên TP Hồ Chí Minh
- Ngày 17/10 - 16h00: Đại học Văn Hiến vs Đồng Tháp
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 18/10 - 01h30: Union Berlin vs Borussia M'gladbach
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 18/10 - 01h45: Paris Saint-Germain vs Strasbourg
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 18/10 - 01h30: Virtus Entella vs Sampdoria
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 18/10 - 02h00: Middlesbrough vs Ipswich Town
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 17/10 - 22h05: Al Feiha vs Al Ittihad
- Ngày 17/10 - 22h10: Al Kholood vs Al Najma
- Ngày 18/10 - 01h00: Al Ahli vs Al Shabab
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 17/10 - 17h00: Sanfrecce Hiroshima vs FC Tokyo
- Ngày 17/10 - 17h00: Vissel Kobe vs Kashima Antlers
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 18/10 - 01h45: Standard Liege vs Royal Antwerp
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 18/10 - 01h30: FC Andorra vs Granada
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 17/10 - 23h30: Fortuna Dusseldorf vs Eintracht Braunschweig
- Ngày 17/10 - 23h30: Hannover 96 vs Schalke 04
Lịch thi đấu Malaysia FA Cup
- Ngày 17/10 - 19h30: Penang FA vs Johor Darul Ta'zim FC
- Ngày 17/10 - 20h00: Kelantan The Real Warriors vs Sabah FC
Lịch thi đấu VĐQG Iran
- Ngày 17/10 - 20h15: Gol Gohar vs Chadormalu Yazd
- Ngày 17/10 - 21h30: Esteghlal vs Mes Rafsanjan
- Ngày 17/10 - 22h30: Esteghlal Khuzestan vs Sepahan
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 17/10 - 15h30: Persita Tangerang vs PSIM Yogyakarta
- Ngày 17/10 - 19h00: PSBS Biak Numfor vs Persib Bandung
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan
- Ngày 17/10 - 19h00: Mashal Muborak vs Xorazm
- Ngày 17/10 - 20h30: Andijon vs Shortan Guzor
- Ngày 17/10 - 21h15: Sogdiyona Jizzax vs Surkhon-2011
Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà
- Ngày 17/10 - 22h30: Inova Sca vs SOA
Lịch thi đấu VĐQG Australia
- Ngày 17/10 - 15h00: Adelaide United vs Sydney FC
- Ngày 17/10 - 17h05: Brisbane Roar FC vs Macarthur FC
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 17/10 - 21h00: Arsenal Dzerzhinsk vs Isloch
- Ngày 17/10 - 23h00: Dinamo Brest vs FK Vitebsk
Lịch thi đấu của giải China Super League
- Ngày 17/10 - 17h00: Qingdao Hainiu vs Shanghai Port
- Ngày 17/10 - 18h35: Chengdu Rongcheng vs Meizhou Hakka
- Ngày 17/10 - 19h00: Qingdao West Coast vs Shanghai Shenhua
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 17/10 - 23h00: Vukovar 91 vs NK Lokomotiva
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 17/10 - 19h30: SC Poltava vs FC Obolon Kyiv
Lịch thi đấu VĐQG UAE
- Ngày 17/10 - 20h05: Al Bataeh vs Al-Wahda
- Ngày 17/10 - 20h05: Sharjah Cultural Club vs Al-Dhafra
- Ngày 17/10 - 22h45: Al Ittihad Kalba vs Shabab Al-Ahli Dubai FC
Lịch thi đấu VĐQG Georgia
- Ngày 17/10 - 22h00: FC Gareji 1960 vs Dila Gori
- Ngày 17/10 - 22h00: FC Telavi vs FC Iberia 1999
- Ngày 17/10 - 23h00: FC Gagra vs Torpedo Kutaisi
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 17/10 - 23h00: Motor Lublin vs GKS Katowice
- Ngày 18/10 - 01h30: Widzew Lodz vs Radomiak Radom
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 17/10 - 19h30: FK Sileks vs Pelister
- Ngày 17/10 - 19h30: FK Struga vs FC Academy Pandev
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 18/10 - 05h00: Racing Club vs Aldosivi
- Ngày 18/10 - 07h15: Lanus vs Godoy Cruz
- Ngày 18/10 - 07h15: Argentinos Juniors vs Newell's Old Boys
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 18/10 - 00h00: Lokomotiv Plovdiv vs Botev Vratsa
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 18/10 - 08h00: Puebla vs Tijuana
- Ngày 18/10 - 10h00: Atletico de San Luis vs Atlas
- Ngày 18/10 - 10h00: Tigres vs Necaxa
Lịch thi đấu VĐQG Paraguay
- Ngày 18/10 - 03h30: Luqueno vs Sportivo Trinidense
- Ngày 18/10 - 06h00: 2 de Mayo vs Nacional Asuncion
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 18/10 - 00h00: Silkeborg vs FC Copenhagen
Lịch thi đấu VĐQG Ireland
- Ngày 18/10 - 01h45: Drogheda United vs Cork City
- Ngày 18/10 - 01h45: Galway United FC vs Bohemian FC
- Ngày 18/10 - 01h45: Shelbourne vs Sligo Rovers
- Ngày 18/10 - 01h45: Shamrock Rovers vs St. Patrick's Athletic
- Ngày 18/10 - 01h45: Waterford FC vs Derry City
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 18/10 - 00h30: FCV Farul Constanta vs ACS Champions FC Arges
