Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 16/10 và rạng sáng 17/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 16/10 và rạng sáng 17/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu VĐQG Algeria
- Ngày 16/10 - 23h00: ASO Chlef U21 vs CR Belouizdad
- Ngày 16/10 - 23h00: CS Constantine vs Olympique Akbou
- Ngày 16/10 - 23h00: ES Setif vs USM Alger
- Ngày 16/10 - 23h00: JS Saoura vs JS Kabylie U21
- Ngày 16/10 - 23h00: MB Rouissat vs Ben Aknoun
- Ngày 16/10 - 23h00: MC El Bayadh U21 vs MC Oran
- Ngày 16/10 - 23h00: Paradou AC vs ES Mostaganem U21
- Ngày 16/10 - 23h00: USM Khenchela vs MC Alger
Lịch thi đấu VĐQG Iran
- Ngày 16/10 - 21h45: Tractor FC vs Malavan
Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan
- Ngày 16/10 - 22h00: Ilves vs KuPS
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 16/10 - 19h00: Dewa United vs Madura United
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan
- Ngày 16/10 - 21h30: Nasaf Qarshi vs Kokand 1912
Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà
- Ngày 16/10 - 22h30: AFC OSA vs Bouake FC
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 17/10 - 05h00: Gremio vs Sao Paulo
- Ngày 17/10 - 07h30: Fluminense vs Juventude
- Ngày 17/10 - 07h30: Vitoria vs Bahia
Lịch thi đấu VĐQG Peru
- Ngày 17/10 - 03h00: Sport Huancayo vs Atletico Grau
Lịch thi đấu VĐQG Paraguay
- Ngày 17/10 - 04h30: Club General Caballero JLM vs Atletico Tembetary
Lịch thi đấu VĐQG Honduras
- Ngày 17/10 - 06h15: Olancho FC vs Juticalpa
- Ngày 17/10 - 08h30: CD Olimpia vs CD Motagua
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 17/10 - 00h30: Miercurea Ciuc vs CFR Cluj
