Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 17/5 và rạng sáng 18/5

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay ngày 17/5 và rạng sáng 18/5 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Cúp FA

- Ngày 17/05 - 22h30: Crystal Palace vs Man City

Crystal Palace chạm trán Man City tại Cúp FA

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 17/05 - 18h00: Đà Nẵng vs Quảng Nam

- Ngày 17/05 - 18h00: Hà Tĩnh vs SLNA

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 17/05 - 20h30: RB Leipzig vs Stuttgart

- Ngày 17/05 - 20h30: St. Pauli vs VfL Bochum

- Ngày 17/05 - 20h30: Augsburg vs Union Berlin

- Ngày 17/05 - 20h30: Dortmund vs Holstein Kiel

- Ngày 17/05 - 20h30: Borussia M'gladbach vs Wolfsburg

- Ngày 17/05 - 20h30: FC Heidenheim vs Bremen

- Ngày 17/05 - 20h30: Freiburg vs E.Frankfurt

- Ngày 17/05 - 20h30: Hoffenheim vs Munich

- Ngày 17/05 - 20h30: Mainz 05 vs Leverkusen

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 18/05 - 01h45: Genoa vs Atalanta

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 18/05 - 02h00: Marseille vs Rennes

- Ngày 18/05 - 02h00: Nantes vs Montpellier

- Ngày 18/05 - 02h00: Nice vs Brest

- Ngày 18/05 - 02h00: Paris Saint-Germain vs Auxerre

- Ngày 18/05 - 02h00: Saint-Etienne vs Toulouse

- Ngày 18/05 - 02h00: Lens vs AS Monaco

- Ngày 18/05 - 02h00: Lille vs Reims

- Ngày 18/05 - 02h00: Lyon vs Angers

- Ngày 18/05 - 02h00: Strasbourg vs Le Havre

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 17/05 - 22h15: Catanzaro vs Cesena FC

- Ngày 18/05 - 00h30: Juve Stabia vs Palermo

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 17/05 - 18h00: Hòa Bình vs Đồng Nai

- Ngày 17/05 - 18h00: Ninh Bình vs Trẻ TP Hồ Chí Minh

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 17/05 - 22h55: Al Ettifaq vs Damac

- Ngày 17/05 - 23h15: Al Feiha vs Al Akhdoud

- Ngày 18/05 - 01h00: Al Ahli vs Al Kholood

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 18/05 - 00h00: Sporting vs Vitoria de Guimaraes

- Ngày 18/05 - 00h00: Arouca vs Boavista

- Ngày 18/05 - 00h00: AVS Futebol SAD vs Moreirense

- Ngày 18/05 - 00h00: Estoril vs CF Estrela da Amadora

- Ngày 18/05 - 00h00: Farense vs Santa Clara

- Ngày 18/05 - 00h00: FC Porto vs Nacional

- Ngày 18/05 - 00h00: SC Braga vs Benfica

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 17/05 - 21h15: Deportivo vs Granada

- Ngày 17/05 - 21h15: Eibar vs Burgos CF

- Ngày 17/05 - 23h30: Huesca vs Elche

- Ngày 17/05 - 23h30: Cartagena vs Tenerife

- Ngày 18/05 - 02h00: Malaga vs Sporting Gijon

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 17/05 - 14h30: Jeonbuk FC vs FC Anyang

- Ngày 17/05 - 17h00: Gangwon FC vs Ulsan Hyundai

- Ngày 17/05 - 17h00: Gimcheon Sangmu vs Jeju United

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 17/05 - 12h00: Machida Zelvia vs Kashiwa Reysol

- Ngày 17/05 - 12h00: Sanfrecce Hiroshima vs Tokyo Verdy

- Ngày 17/05 - 12h00: Vissel Kobe vs Gamba Osaka

- Ngày 17/05 - 12h00: Yokohama F.Marinos vs Kyoto Sanga FC

- Ngày 17/05 - 12h30: Avispa Fukuoka vs Nagoya Grampus Eight

- Ngày 17/05 - 13h00: Kashima Antlers vs Shimizu S-Pulse

- Ngày 17/05 - 13h00: Shonan Bellmare vs Yokohama FC

- Ngày 17/05 - 14h00: Urawa Red Diamonds vs FC Tokyo

Lịch thi đấu Singapore Premier League

- Ngày 17/05 - 19h15: Brunei DPMM vs Tampines Rovers FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 17/05 - 15h30: Bali United vs Madura United

- Ngày 17/05 - 15h30: Barito Putera vs PSM Makassar

- Ngày 17/05 - 19h00: Persis Solo vs Dewa United

- Ngày 17/05 - 19h00: PSS Sleman vs Persija Jakarta

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 17/05 - 16h35: Melbourne Victory vs Auckland FC

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 17/05 - 17h00: Dalian Zhixing FC vs Shanghai Shenhua

- Ngày 17/05 - 17h00: Shenzhen Peng City vs Wuhan Three Towns

- Ngày 17/05 - 18h00: Changchun Yatai vs Tianjin Jinmen Tiger

- Ngày 17/05 - 18h35: Chengdu Rongcheng vs Qingdao West Coast

- Ngày 17/05 - 18h35: Qingdao Hainiu vs Beijing Guoan

- Ngày 17/05 - 19h00: Shanghai Port vs Shandong Taishan

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 17/05 - 22h00: NK Varazdin vs Osijek

- Ngày 18/05 - 00h15: NK Lokomotiva vs Dinamo Zagreb

Lịch thi đấu Cúp QG Ireland

- Ngày 17/05 - 20h00: Midleton vs Killester Donnycarney

- Ngày 17/05 - 21h00: College Corinthians vs Bangor Celtic

- Ngày 17/05 - 21h00: Fairview vs Baldoyle United

- Ngày 17/05 - 21h00: Ringmahon Rangers vs Ucc United

- Ngày 17/05 - 21h30: St Mochta's vs Douglas Hall

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 17/05 - 19h45: Pogon Szczecin vs Lechia Gdansk

- Ngày 17/05 - 22h30: Piast Gliwice vs Gornik Zabrze

- Ngày 18/05 - 01h15: Korona Kielce vs Rakow Czestochowa

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 18/05 - 01h30: CF Montreal vs Toronto FC

- Ngày 18/05 - 03h30: New York City FC vs New York Red Bulls

- Ngày 18/05 - 06h15: Columbus Crew vs FC Cincinnati

- Ngày 18/05 - 06h30: Atlanta United vs Philadelphia Union

- Ngày 18/05 - 06h30: Charlotte vs Chicago Fire

- Ngày 18/05 - 06h30: New England Revolution vs San Jose Earthquakes

- Ngày 18/05 - 07h30: Minnesota United vs St. Louis City

- Ngày 18/05 - 07h30: Nashville SC vs DC United

- Ngày 18/05 - 07h30: Austin FC vs Vancouver Whitecaps

- Ngày 18/05 - 07h30: FC Dallas vs Houston Dynamo

- Ngày 18/05 - 08h30: Colorado Rapids vs Real Salt Lake

- Ngày 18/05 - 08h30: Portland Timbers vs Seattle Sounders FC

- Ngày 18/05 - 09h30: San Diego vs Sporting Kansas City

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 18/05 - 02h00: Ceara vs Sport Recife

- Ngày 18/05 - 04h30: Vasco da Gama vs Fortaleza

- Ngày 18/05 - 07h00: Sao Paulo vs Gremio

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 18/05 - 06h00: Orlando City B vs Inter Miami CF II

- Ngày 18/05 - 07h00: Huntsville City FC vs Chattanooga FC

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 18/05 - 04h30: Cavalry FC vs Pacific FC

- Ngày 18/05 - 07h00: Vancouver FC vs HFX Wanderers FC

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 18/05 - 03h45: La Equidad vs Bucaramanga

- Ngày 18/05 - 06h00: Deportivo Cali vs Santa Fe

- Ngày 18/05 - 08h10: Chico FC vs Alianza FC Valledupar