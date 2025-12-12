Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 13/12 và rạng sáng 14/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 13/12 và rạng sáng 14/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 13/12 - 22h00: Chelsea vs Everton
- Ngày 13/12 - 22h00: Liverpool vs Brighton
- Ngày 14/12 - 00h30: Burnley vs Fulham
- Ngày 14/12 - 03h00: Arsenal vs Wolves
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 13/12 - 20h00: Atletico vs Valencia
- Ngày 13/12 - 22h15: Mallorca vs Elche
- Ngày 14/12 - 00h30: Barcelona vs Osasuna
- Ngày 14/12 - 03h00: Getafe vs Espanyol
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 13/12 - 21h00: Torino vs Cremonese
- Ngày 14/12 - 00h00: Parma vs Lazio
- Ngày 14/12 - 02h45: Atalanta vs Cagliari
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 13/12 - 21h30: Borussia M'gladbach vs Wolfsburg
- Ngày 13/12 - 21h30: E.Frankfurt vs Augsburg
- Ngày 13/12 - 21h30: Hoffenheim vs Hamburger SV
- Ngày 13/12 - 21h30: St. Pauli vs FC Heidenheim
- Ngày 14/12 - 00h30: Leverkusen vs FC Cologne
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 13/12 - 23h00: Rennes vs Brest
- Ngày 14/12 - 01h00: Metz vs Paris Saint-Germain
- Ngày 14/12 - 03h05: Paris FC vs Toulouse
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 13/12 - 21h00: Spezia vs Modena
- Ngày 13/12 - 21h00: Sudtirol vs Bari
- Ngày 13/12 - 21h00: Venezia vs Monza
- Ngày 13/12 - 21h00: Juve Stabia vs Empoli
- Ngày 13/12 - 21h00: AC Reggiana vs Calcio Padova
- Ngày 13/12 - 23h15: Catanzaro vs Avellino
- Ngày 14/12 - 01h30: Cesena FC vs Mantova
Lịch thi đấu Futsal Nữ SEA Games
- Ngày 13/12 - 13h30: Futsal Nữ Indonesia vs Futsal Nữ Myanmar
- Ngày 13/12 - 16h30: Futsal Nữ Philippines vs Futsal Nữ Malaysia
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 13/12 - 19h30: Norwich City vs Southampton
- Ngày 13/12 - 19h30: Oxford United vs Preston North End
- Ngày 13/12 - 19h30: Stoke City vs Swansea
- Ngày 13/12 - 22h00: Portsmouth vs Blackburn Rovers
- Ngày 13/12 - 22h00: Wrexham vs Watford
- Ngày 13/12 - 22h00: Birmingham City vs Charlton Athletic
- Ngày 13/12 - 22h00: Coventry City vs Bristol City
- Ngày 13/12 - 22h00: Leicester vs Ipswich Town
- Ngày 13/12 - 22h00: Middlesbrough vs QPR
- Ngày 13/12 - 22h00: Millwall vs Hull City
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 13/12 - 22h00: Cercle Brugge vs KV Mechelen
- Ngày 14/12 - 00h15: Zulte Waregem vs Raal La Louviere
- Ngày 14/12 - 02h45: Anderlecht vs St.Truiden
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 13/12 - 22h30: Casa Pia AC vs Gil Vicente
- Ngày 13/12 - 22h30: Nacional vs Tondela
- Ngày 14/12 - 01h00: Rio Ave vs Vitoria de Guimaraes
- Ngày 14/12 - 03h30: Sporting vs AVS Futebol SAD
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 13/12 - 22h30: Telstar vs NEC Nijmegen
- Ngày 14/12 - 00h45: FC Groningen vs FC Volendam
- Ngày 14/12 - 02h00: PSV vs Heracles
- Ngày 14/12 - 03h00: PEC Zwolle vs Fortuna Sittard
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 13/12 - 20h00: Cordoba vs Eibar
- Ngày 13/12 - 22h15: Valladolid vs FC Andorra
- Ngày 13/12 - 22h15: Sporting Gijon vs Granada
- Ngày 14/12 - 00h30: Racing Santander vs Leganes
- Ngày 14/12 - 03h00: Real Zaragoza vs Cadiz
- Ngày 14/12 - 03h00: Deportivo vs Real Sociedad B
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 13/12 - 19h00: Karlsruher SC vs Paderborn
- Ngày 13/12 - 19h00: Magdeburg vs Holstein Kiel
- Ngày 13/12 - 19h00: Arminia Bielefeld vs Kaiserslautern
- Ngày 14/12 - 02h30: Hannover 96 vs VfL Bochum
Lịch thi đấu Premier League U18
- Ngày 13/12 - 18h00: Fulham U18 vs West Bromwich Albion U18
- Ngày 13/12 - 18h00: Manchester City U18 vs Everton U18
- Ngày 13/12 - 18h00: Newcastle United U18 vs Middlesbrough U18
- Ngày 13/12 - 18h00: Stoke City U18 vs Manchester United U18
- Ngày 13/12 - 18h00: Wolves U18 vs Sunderland U18
- Ngày 13/12 - 19h00: Crystal Palace U18 vs Norwich City U18
- Ngày 13/12 - 19h00: Liverpool U18 vs Derby County U18
- Ngày 13/12 - 19h00: Birmingham City U18 vs Brighton U18
- Ngày 13/12 - 19h00: Tottenham Hotspur U18 vs Aston Villa U18
Lịch thi đấu VĐQG Australia
- Ngày 13/12 - 13h00: Western Sydney Wanderers FC vs Brisbane Roar FC
- Ngày 13/12 - 15h35: Melbourne Victory vs Adelaide United
- Ngày 13/12 - 17h45: Perth Glory vs Sydney FC
- Ngày 14/12 - 09h00: Wellington Phoenix vs Newcastle Jets
Lịch thi đấu Cúp QG Bulgaria
- Ngày 13/12 - 17h00: Slavia Sofia vs CSKA 1948 Sofia
- Ngày 13/12 - 20h00: Spartak Varna vs Botev Plovdiv
- Ngày 13/12 - 23h00: PFC CSKA Sofia vs PFC Lokomotiv Sofia 1929
Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup
- Ngày 13/12 - 20h00: AL Waab vs Al Markhiya
- Ngày 13/12 - 20h00: Al-Khor vs Al-Khuraitiat
- Ngày 14/12 - 00h15: Al-Wakra vs Al-Gharafa
- Ngày 14/12 - 00h15: Muaither SC vs Al-Arabi
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 13/12 - 21h00: Osijek vs HNK Gorica
- Ngày 13/12 - 23h45: NK Lokomotiva vs Hajduk Split
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 13/12 - 18h00: Kryvbas vs FC Kolos Kovalivka
- Ngày 13/12 - 20h30: Cherkasy vs Zorya
- Ngày 13/12 - 23h00: Polissya Zhytomyr vs Karpaty
Lịch thi đấu VĐQG Oman
- Ngày 13/12 - 19h50: Al-Nahda vs Al Rustaq
- Ngày 13/12 - 20h10: Dhofar vs Sur
- Ngày 13/12 - 22h20: Al-Khaboora vs Al-Nasr Salalah
- Ngày 13/12 - 22h20: Al-Shabab vs Al-Samail
Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch
- Ngày 13/12 - 21h00: Vejle Boldklub vs Viborg
- Ngày 14/12 - 00h00: FC Copenhagen vs Esbjerg fB
Lịch thi đấu UAE League Cup
- Ngày 13/12 - 19h50: Al-Wahda vs Al-Jazira
- Ngày 13/12 - 22h30: Al-Ain vs Al-Nasr SC
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 13/12 - 22h00: ACS Champions FC Arges vs Botosani
- Ngày 14/12 - 01h30: FC Rapid 1923 vs Otelul Galati
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 13/12 - 22h00: Linfield vs Crusaders
- Ngày 13/12 - 22h00: Portadown vs Ballymena United
- Ngày 13/12 - 22h00: Carrick Rangers vs Dungannon Swifts
- Ngày 13/12 - 22h00: Cliftonville vs Glenavon
Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica
- Ngày 14/12 - 09h00: LD Alajuelense vs AD Municipal Liberia
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 14/12 - 00h00: FC Zurich vs Winterthur
- Ngày 14/12 - 00h00: Sion vs Grasshopper
- Ngày 14/12 - 02h30: Thun vs St. Gallen
