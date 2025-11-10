Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 11/11 và rạng sáng 12/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 11/11 và rạng sáng 12/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu U17 Euro

- Ngày 11/11 - 17h00: Bosnia and Herzegovina U17 vs Turkey U17

- Ngày 11/11 - 19h45: Albania U17 vs Netherlands U17

Albania U17 chạm trán Netherlands U17 tại giải U17 Euro.

- Ngày 11/11 - 17h30: Croatia U17 vs Kazakhstan U17

- Ngày 11/11 - 23h00: Serbia U17 vs Malta U17

Lịch thi đấu U17 World Cup

- Ngày 11/11 - 19h30: Chile U17 vs Canada U17

- Ngày 11/11 - 19h30: Uganda U17 vs France U17

- Ngày 11/11 - 20h30: Uzbekistan U17 vs Panama U17

- Ngày 11/11 - 20h30: Ireland U17 vs Paraguay U17

- Ngày 11/11 - 21h45: Burkina Faso U17 vs Tajikistan U17

- Ngày 11/11 - 21h45: Czech U17 vs USA U17

- Ngày 11/11 - 22h45: New Zealand U17 vs Austria U17

- Ngày 11/11 - 22h45: Saudi Arabia U17 vs Mali U17

Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup

- Ngày 11/11 - 21h30: Al-Ahli vs Al-Wakra

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 11/11 - 19h30: Inter Bratislava vs Skalica

Lịch thi đấu Hạng 2 Romania

- Ngày 12/11 - 00h30: Chindia Targoviste vs CS Afumati