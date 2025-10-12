  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 13/10 và rạng sáng 14/10

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 13/10 và rạng sáng 14/10 của các giải đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu, Cúp FA, U21 Euro, VĐQG Argentina,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 13/10 và rạng sáng 14/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu

- Ngày 14/10 - 01h45: Northern Ireland vs Đức

- Ngày 14/10 - 01h45: Slovakia vs Luxembourg

Northern Ireland chạm trán Đức tại Vòng loại World Cup khu vực châu Âu

- Ngày 14/10 - 01h45: Ai-xơ-len vs Pháp

- Ngày 14/10 - 01h45: Ukraine vs Azerbaijan

- Ngày 14/10 - 01h45: North Macedonia vs Kazakhstan

- Ngày 14/10 - 01h45: Wales vs Bỉ

- Ngày 14/10 - 01h45: Slovenia vs Thụy Sĩ

- Ngày 14/10 - 01h45: Thụy Điển vs Kosovo

Lịch thi đấu Cúp FA

- Ngày 14/10 - 01h30: Worthing vs Forest Green Rovers

Lịch thi đấu U21 Euro

- Ngày 13/10 - 23h30: U21 France vs U21 Estonia

- Ngày 14/10 - 01h45: U21 England vs U21 Andorra

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ

- Ngày 14/10 - 07h00: Honduras vs Haiti

- Ngày 14/10 - 09h00: Costa Rica vs Nicaragua

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Phi

- Ngày 13/10 - 20h00: Equatorial Guinea vs Liberia

- Ngày 13/10 - 20h00: Tunisia vs Namibia

- Ngày 13/10 - 20h00: Sao Tome and Principe vs Malawi

- Ngày 13/10 - 20h00: South Sudan vs Togo

- Ngày 13/10 - 23h00: Mauritius vs Libya

- Ngày 13/10 - 23h00: Lesotho vs Zimbabwe

- Ngày 13/10 - 23h00: Cameroon vs Angola

- Ngày 13/10 - 23h00: Cape Verde vs Eswatini

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 14/10 - 04h30: Club Atletico Platense vs Deportivo Riestra

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 14/10 - 01h30: Cordoba vs Leonesa

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 14/10 - 01h45: Cork City vs Shelbourne

