Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 13/10 và rạng sáng 14/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 13/10 và rạng sáng 14/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu
- Ngày 14/10 - 01h45: Northern Ireland vs Đức
- Ngày 14/10 - 01h45: Slovakia vs Luxembourg
- Ngày 14/10 - 01h45: Ai-xơ-len vs Pháp
- Ngày 14/10 - 01h45: Ukraine vs Azerbaijan
- Ngày 14/10 - 01h45: North Macedonia vs Kazakhstan
- Ngày 14/10 - 01h45: Wales vs Bỉ
- Ngày 14/10 - 01h45: Slovenia vs Thụy Sĩ
- Ngày 14/10 - 01h45: Thụy Điển vs Kosovo
Lịch thi đấu Cúp FA
- Ngày 14/10 - 01h30: Worthing vs Forest Green Rovers
Lịch thi đấu U21 Euro
- Ngày 13/10 - 23h30: U21 France vs U21 Estonia
- Ngày 14/10 - 01h45: U21 England vs U21 Andorra
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
- Ngày 14/10 - 07h00: Honduras vs Haiti
- Ngày 14/10 - 09h00: Costa Rica vs Nicaragua
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Phi
- Ngày 13/10 - 20h00: Equatorial Guinea vs Liberia
- Ngày 13/10 - 20h00: Tunisia vs Namibia
- Ngày 13/10 - 20h00: Sao Tome and Principe vs Malawi
- Ngày 13/10 - 20h00: South Sudan vs Togo
- Ngày 13/10 - 23h00: Mauritius vs Libya
- Ngày 13/10 - 23h00: Lesotho vs Zimbabwe
- Ngày 13/10 - 23h00: Cameroon vs Angola
- Ngày 13/10 - 23h00: Cape Verde vs Eswatini
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 14/10 - 04h30: Club Atletico Platense vs Deportivo Riestra
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 14/10 - 01h30: Cordoba vs Leonesa
Lịch thi đấu VĐQG Ireland
- Ngày 14/10 - 01h45: Cork City vs Shelbourne
Bình luận