Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 11/10 và rạng sáng 12/10

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 11/10 và rạng sáng 12/10 của các giải đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Á, Cúp FA, U20 World Cup,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 11/10 và rạng sáng 12/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Á

- Ngày 12/10 - 00h15: UAE vs Oman

- Ngày 12/10 - 02h30: Iraq vs Indonesia

UAE chạm trán Oman tại Vòng loại World Cup khu vực châu Á

Lịch thi đấu Cúp FA

- Ngày 11/10 - 18h30: Farnham Town vs Sutton United

- Ngày 11/10 - 21h00: Hampton & Richmond vs Eastleigh

- Ngày 11/10 - 21h00: Morecambe vs Chester FC

- Ngày 11/10 - 21h00: Rochdale vs York City

- Ngày 11/10 - 21h00: Scunthorpe United vs King's Lynn Town

- Ngày 11/10 - 21h00: Slough Town vs Enfield Town

- Ngày 11/10 - 21h00: South Shields vs Spalding United

- Ngày 11/10 - 21h00: Southend United vs Folkestone Invicta

- Ngày 11/10 - 21h00: Southport vs FC Halifax Town

- Ngày 11/10 - 21h00: Tamworth vs Hyde United

- Ngày 11/10 - 21h00: Wealdstone vs Whitstable Town

- Ngày 11/10 - 21h00: Weston Super Mare vs Needham Market

- Ngày 11/10 - 21h00: Woking vs Brackley Town

- Ngày 11/10 - 21h00: Darlington vs AFC Telford United

- Ngày 11/10 - 21h00: Tonbridge Angels vs Chatham Town

- Ngày 11/10 - 21h00: Aveley vs Gateshead FC

- Ngày 11/10 - 21h00: Hemel Hempstead vs Yeovil Town

- Ngày 11/10 - 21h00: Maldon & Tiptree vs Flackwell Heath

- Ngày 11/10 - 21h00: Runcorn Linnets vs Buxton

- Ngày 11/10 - 21h00: Dorking Wanderers vs Aldershot Town

- Ngày 11/10 - 21h00: Spennymoor Town vs Billericay

- Ngày 11/10 - 21h00: Gainsborough vs Hartlepool United

- Ngày 11/10 - 21h00: Macclesfield FC vs Stamford AFC

- Ngày 11/10 - 21h00: AFC Totton vs Truro City

- Ngày 11/10 - 21h00: Altrincham vs Harborough Town FC

- Ngày 11/10 - 21h00: Banbury United vs St.Albans

- Ngày 11/10 - 21h00: Braintree Town vs Farnborough

- Ngày 11/10 - 21h00: Carlisle United vs Boston United

- Ngày 11/10 - 21h00: Chelmsford City vs Chippenham Town

- Ngày 11/10 - 21h00: Eastbourne Borough vs Boreham Wood

- Ngày 11/10 - 21h00: Ebbsfleet United vs Solihull Moors

Lịch thi đấu U20 World Cup

- Ngày 12/10 - 03h00: U20 Spain vs U20 Colombia

- Ngày 12/10 - 06h00: U20 Mexico vs U20 Argentina

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu

- Ngày 11/10 - 20h00: Latvia vs Andorra

- Ngày 11/10 - 23h00: Hungary vs Armenia

- Ngày 11/10 - 23h00: Na Uy vs Israel

- Ngày 12/10 - 01h45: Bồ Đào Nha vs Ailen

- Ngày 12/10 - 01h45: Serbia vs Albania

- Ngày 12/10 - 01h45: Tây Ban Nha vs Georgia

- Ngày 12/10 - 01h45: Estonia vs Italia

- Ngày 12/10 - 01h45: Bulgaria vs Thổ Nhĩ Kỳ

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 11/10 - 21h15: Mirandes vs Leganes

- Ngày 11/10 - 23h30: Real Sociedad B vs FC Andorra

- Ngày 11/10 - 23h30: Almeria vs Real Zaragoza

Lịch thi đấu U19 Euro

- Ngày 11/10 - 20h00: U19 Norway vs U19 Armenia

- Ngày 11/10 - 20h30: U19 Austria vs U19 Luxembourg

- Ngày 11/10 - 20h30: U19 Israel vs U19 Slovenia

- Ngày 12/10 - 00h00: U19 Germany vs U19 Kosovo

Lịch thi đấu U17 Euro

- Ngày 11/10 - 16h30: U17 Spain vs U17 Latvia

- Ngày 11/10 - 17h00: U17 Ireland vs U17 Faroe Islands

- Ngày 11/10 - 18h00: U17 Czech vs U17 North Macedonia

- Ngày 11/10 - 18h00: U17 Hungary vs U17 Gibraltar

- Ngày 11/10 - 19h00: U17 Norway vs U17 Moldova

- Ngày 11/10 - 20h00: U17 Poland vs U17 Germany

- Ngày 11/10 - 20h00: U17 France vs U17 Romania

- Ngày 11/10 - 21h00: U17 Austria vs U17 Kosovo

- Ngày 11/10 - 21h30: U17 Denmark vs U17 Andorra

- Ngày 11/10 - 23h00: U17 Israel vs U17 Azerbaijan

- Ngày 12/10 - 00h00: U17 Belgium vs U17 Belarus

Lịch thi đấu Cúp QG Bulgaria

- Ngày 11/10 - 19h00: Tundzha Yambol vs Vihren Sandanski

- Ngày 11/10 - 19h00: PFC Rilski Sportist Samokov vs Belasitsa Petrich

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 11/10 - 21h00: Dungannon Swifts vs Glentoran

- Ngày 11/10 - 21h00: Glenavon vs Bangor

- Ngày 11/10 - 21h00: Ballymena United vs Coleraine

- Ngày 11/10 - 21h00: Carrick Rangers vs Portadown

- Ngày 11/10 - 21h00: Crusaders vs Cliftonville

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 12/10 - 06h30: Orlando City vs Vancouver Whitecaps

- Ngày 12/10 - 06h30: Inter Miami CF vs Atlanta United

- Ngày 12/10 - 08h30: Seattle Sounders FC vs Real Salt Lake

- Ngày 12/10 - 09h30: LA Galaxy vs FC Dallas

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 12/10 - 05h00: Palmeiras vs Juventude

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 12/10 - 02h45: Gimnasia LP vs Talleres

- Ngày 12/10 - 05h00: Banfield vs Racing Club

- Ngày 12/10 - 07h15: Belgrano vs Estudiantes de la Plata

- Ngày 12/10 - 08h15: Velez Sarsfield vs Rosario Central

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 12/10 - 02h00: Valour FC vs HFX Wanderers FC

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 12/10 - 04h00: Deportivo Mictlan vs Club Xelaju

- Ngày 12/10 - 06h00: CSD Municipal vs Coban Imperial

- Ngày 12/10 - 08h00: Antigua Guatemala vs Deportivo Achuapa

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 12/10 - 03h00: Tolima vs Envigado

- Ngày 12/10 - 07h30: America de Cali vs La Equidad

