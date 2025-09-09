Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 10/9 và rạng sáng 11/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 10/9 và rạng sáng 11/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 10/09 - 02h00: Chicago Fire FC II vs FC Cincinnati II
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 10/09 - 22h00: FK Molodechno vs Neman Grodno
Lịch thi đấu Cúp QG Brazil
- Ngày 10/09 - 05h00: Fluminense vs Bahia
- Ngày 10/09 - 07h30: Corinthians vs Athletico Paranaense
Lịch thi đấu Cúp QG Croatia
- Ngày 10/09 - 21h30: NK Kurilovec vs NK Oriolik
- Ngày 10/09 - 21h30: NK Granica Kotoriba vs Slaven
- Ngày 10/09 - 21h30: Vukovar 91 vs Cibalia
- Ngày 10/09 - 21h30: NK Libertas Novska vs HNK Gorica
- Ngày 10/09 - 21h30: NK Maksimir Zagreb vs Rijeka
- Ngày 10/09 - 21h30: NK Neretva Metkovic vs NK Istra 1961
- Ngày 10/09 - 21h30: NK Radnik Krizevci vs Mladost Zdralovi
- Ngày 10/09 - 21h30: NK Varteks vs Sibenik
- Ngày 10/09 - 21h30: Slavonija Pozega vs Bijelo Brdo
- Ngày 10/09 - 21h30: Uljanik vs Osijek
- Ngày 10/09 - 21h30: NK Dinamo Predavac vs Dinamo Zagreb
- Ngày 10/09 - 21h30: NK Dugo Selo vs NK Lokomotiva
Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch
- Ngày 10/09 - 22h00: Vejgaard vs Esbjerg fB
Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia
- Ngày 10/09 - 21h00: FK FC Banik Velky Krtis vs Humenne
- Ngày 10/09 - 21h00: OFK Slovenska Lupca vs MSK Tesla Stropkov
- Ngày 10/09 - 21h00: MFK Sobrance vs Zemplin Michalovce
- Ngày 10/09 - 21h30: FC Nadszeg vs Slovan Bratislava
Lịch thi đấu Wales League Cup
- Ngày 10/09 - 01h45: Newtown vs Bala Town
- Ngày 10/09 - 01h45: Penybont vs Briton Ferry
- Ngày 10/09 - 01h45: Swansea City U21 vs Haverfordwest
- Ngày 10/09 - 01h45: Barry Town vs Llanelli
- Ngày 10/09 - 01h45: Caernarfon vs Holywell Town
- Ngày 10/09 - 01h45: Cambrian & Clydach vs Cardiff Met University
- Ngày 10/09 - 01h45: Connah's Quay vs TNS
- Ngày 10/09 - 01h45: Llandudno FC vs Denbigh Town
Lịch thi đấu VĐQG Honduras
- Ngày 10/09 - 06h15: Lobos UPNFM vs Olancho FC
- Ngày 10/09 - 08h30: Real Espana vs CD Victoria
Lịch thi đấu Cúp QG Estonia
- Ngày 10/09 - 00h00: Tartu JK Welco vs Kristiine JK
Lịch thi đấu VĐQG Bosnia
- Ngày 10/09 - 01h00: Zrinjski Mostar vs FK Sarajevo
