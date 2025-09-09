  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 10/9 và rạng sáng 11/9

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 10/9 và rạng sáng 11/9 của các giải đấu MLS Next Pro, VĐQG Belarus, Cúp QG Brazil, Cúp QG Croatia,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 10/9 và rạng sáng 11/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 10/09 - 02h00: Chicago Fire FC II vs FC Cincinnati II

Chicago Fire FC II chạm trán FC Cincinnati II tại MLS Next Pro

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 10/09 - 22h00: FK Molodechno vs Neman Grodno

Lịch thi đấu Cúp QG Brazil

- Ngày 10/09 - 05h00: Fluminense vs Bahia

- Ngày 10/09 - 07h30: Corinthians vs Athletico Paranaense

Lịch thi đấu Cúp QG Croatia

- Ngày 10/09 - 21h30: NK Kurilovec vs NK Oriolik

- Ngày 10/09 - 21h30: NK Granica Kotoriba vs Slaven

- Ngày 10/09 - 21h30: Vukovar 91 vs Cibalia

- Ngày 10/09 - 21h30: NK Libertas Novska vs HNK Gorica

- Ngày 10/09 - 21h30: NK Maksimir Zagreb vs Rijeka

- Ngày 10/09 - 21h30: NK Neretva Metkovic vs NK Istra 1961

- Ngày 10/09 - 21h30: NK Radnik Krizevci vs Mladost Zdralovi

- Ngày 10/09 - 21h30: NK Varteks vs Sibenik

- Ngày 10/09 - 21h30: Slavonija Pozega vs Bijelo Brdo

- Ngày 10/09 - 21h30: Uljanik vs Osijek

- Ngày 10/09 - 21h30: NK Dinamo Predavac vs Dinamo Zagreb

- Ngày 10/09 - 21h30: NK Dugo Selo vs NK Lokomotiva

Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch

- Ngày 10/09 - 22h00: Vejgaard vs Esbjerg fB

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 10/09 - 21h00: FK FC Banik Velky Krtis vs Humenne

- Ngày 10/09 - 21h00: OFK Slovenska Lupca vs MSK Tesla Stropkov

- Ngày 10/09 - 21h00: MFK Sobrance vs Zemplin Michalovce

- Ngày 10/09 - 21h30: FC Nadszeg vs Slovan Bratislava

Lịch thi đấu Wales League Cup

- Ngày 10/09 - 01h45: Newtown vs Bala Town

- Ngày 10/09 - 01h45: Penybont vs Briton Ferry

- Ngày 10/09 - 01h45: Swansea City U21 vs Haverfordwest

- Ngày 10/09 - 01h45: Barry Town vs Llanelli

- Ngày 10/09 - 01h45: Caernarfon vs Holywell Town

- Ngày 10/09 - 01h45: Cambrian & Clydach vs Cardiff Met University

- Ngày 10/09 - 01h45: Connah's Quay vs TNS

- Ngày 10/09 - 01h45: Llandudno FC vs Denbigh Town

Lịch thi đấu VĐQG Honduras

- Ngày 10/09 - 06h15: Lobos UPNFM vs Olancho FC

- Ngày 10/09 - 08h30: Real Espana vs CD Victoria

Lịch thi đấu Cúp QG Estonia

- Ngày 10/09 - 00h00: Tartu JK Welco vs Kristiine JK

Lịch thi đấu VĐQG Bosnia

- Ngày 10/09 - 01h00: Zrinjski Mostar vs FK Sarajevo

