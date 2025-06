Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 10/6 và rạng sáng 11/6

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay ngày 10/6 và rạng sáng 11/6 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Á

- Ngày 10/06 - 17h35: Nhật Bản vs Indonesia

- Ngày 10/06 - 18h00: Hàn Quốc vs Kuwait

Nhật Bản chạm trán Indonesia tại Vòng loại World Cup khu vực châu Á

- Ngày 10/06 - 18h00: Trung Quốc vs Bahrain

- Ngày 10/06 - 20h45: Kyrgyzstan vs UAE

- Ngày 10/06 - 20h45: Uzbekistan vs Qatar

- Ngày 10/06 - 23h00: Iran vs Triều Tiên

- Ngày 11/06 - 01h15: Ả Rập Xê-út vs Australia

- Ngày 11/06 - 01h15: Jordan vs Iraq

- Ngày 11/06 - 01h15: Palestine vs Oman

Lịch thi đấu Asian cup

- Ngày 10/06 - 13h30: Timor-Leste vs Maldives

- Ngày 10/06 - 17h15: Sri Lanka vs Chinese Taipei

- Ngày 10/06 - 17h30: Myanmar vs Pakistan

- Ngày 10/06 - 18h00: Philippines vs Tajikistan

- Ngày 10/06 - 19h00: Laos vs Nepal

- Ngày 10/06 - 19h00: Hong Kong vs Ấn Độ

- Ngày 10/06 - 19h15: Brunei vs Bhutan

- Ngày 10/06 - 20h00: Malaysia vs Việt Nam

- Ngày 10/06 - 20h00: Bangladesh vs Singapore

- Ngày 10/06 - 22h00: Turkmenistan vs Thailand

- Ngày 11/06 - 00h15: Afghanistan vs Syria

- Ngày 11/06 - 00h30: Yemen vs Lebanon

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu

- Ngày 11/06 - 01h45: Latvia vs Albania

- Ngày 11/06 - 01h45: Serbia vs Andorra

- Ngày 11/06 - 01h45: Romania vs Đảo Síp

- Ngày 11/06 - 01h45: San Marino vs Áo

- Ngày 11/06 - 01h45: Phần Lan vs Ba Lan

- Ngày 11/06 - 01h45: Hà Lan vs Malta

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ

- Ngày 11/06 - 03h00: Bolivia vs Chile

- Ngày 11/06 - 06h00: Uruguay vs Venezuela

- Ngày 11/06 - 07h00: Argentina vs Colombia

- Ngày 11/06 - 07h45: Brazil vs Paraguay

- Ngày 11/06 - 08h30: Peru vs Ecuador

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ

- Ngày 11/06 - 02h00: St. Kitts and Nevis vs Grenada

- Ngày 11/06 - 03h00: Cuba vs Bermuda

- Ngày 11/06 - 05h00: Haiti vs Curacao

- Ngày 11/06 - 05h00: Saint Lucia vs Barbados

- Ngày 11/06 - 06h00: Dominican Republic vs Dominica

- Ngày 11/06 - 06h00: Jamaica vs Guatemala

- Ngày 11/06 - 07h00: Guyana vs Montserrat

- Ngày 11/06 - 07h00: Panama vs Nicaragua

- Ngày 11/06 - 08h00: El Salvador vs Suriname

- Ngày 11/06 - 08h00: Puerto Rico vs Saint Vincent and The Grenadines

- Ngày 11/06 - 08h00: Costa Rica vs Trinidad and Tobago

- Ngày 11/06 - 09h00: Honduras vs Antigua and Barbuda

Lịch thi đấu U21 Euro

- Ngày 11/06 - 00h00: Moldova U21 vs Andorra U21

Lịch thi đấu Hạng 2 Ecuador

- Ngày 11/06 - 01h00: 22 de Julio vs Cumbaya

- Ngày 11/06 - 03h30: Chacaritas vs Vargas Torres