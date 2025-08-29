Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 30/8 và rạng sáng 31/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 30/8 và rạng sáng 31/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 30/08 - 18h30: Chelsea vs Fulham
- Ngày 30/08 - 21h00: Man United vs Burnley
- Ngày 30/08 - 21h00: Sunderland vs Brentford
- Ngày 30/08 - 21h00: Tottenham vs Bournemouth
- Ngày 30/08 - 21h00: Wolves vs Everton
- Ngày 30/08 - 23h30: Leeds United vs Newcastle
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 30/08 - 22h00: Alaves vs Atletico
- Ngày 31/08 - 00h00: Real Oviedo vs Sociedad
- Ngày 31/08 - 00h30: Girona vs Sevilla
- Ngày 31/08 - 02h30: Real Madrid vs Mallorca
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 30/08 - 23h30: Parma vs Atalanta
- Ngày 30/08 - 23h30: Bologna vs Como 1907
- Ngày 31/08 - 01h45: Pisa vs AS Roma
- Ngày 31/08 - 01h45: Napoli vs Cagliari
Lịch thi đấu CHAN Cup
- Ngày 30/08 - 22h00: Madagascar vs Ma rốc
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 30/08 - 20h30: Hoffenheim vs E.Frankfurt
- Ngày 30/08 - 20h30: RB Leipzig vs FC Heidenheim
- Ngày 30/08 - 20h30: Stuttgart vs Borussia M'gladbach
- Ngày 30/08 - 20h30: Bremen vs Leverkusen
- Ngày 30/08 - 23h30: Augsburg vs Munich
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 30/08 - 22h00: Lorient vs Lille
- Ngày 31/08 - 00h00: Nantes vs Auxerre
- Ngày 31/08 - 02h05: Toulouse vs Paris Saint-Germain
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 31/08 - 00h00: Juve Stabia vs Venezia
- Ngày 31/08 - 00h00: Mantova vs Pescara Calcio
- Ngày 31/08 - 02h00: Cesena FC vs Virtus Entella
- Ngày 31/08 - 02h00: Palermo vs Frosinone
- Ngày 31/08 - 02h00: Spezia vs Catanzaro
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 30/08 - 18h30: Middlesbrough vs Sheffield United
- Ngày 30/08 - 18h30: QPR vs Charlton Athletic
- Ngày 30/08 - 18h30: Stoke City vs West Brom
- Ngày 30/08 - 21h00: Watford vs Southampton
- Ngày 30/08 - 21h00: Sheffield Wednesday vs Swansea
- Ngày 30/08 - 21h00: Oxford United vs Coventry City
- Ngày 30/08 - 21h00: Portsmouth vs Preston North End
- Ngày 30/08 - 21h00: Millwall vs Wrexham
- Ngày 30/08 - 21h00: Blackburn Rovers vs Norwich City
- Ngày 30/08 - 21h00: Bristol City vs Hull City
- Ngày 30/08 - 21h00: Ipswich Town vs Derby County
Lịch thi đấu UAE League Cup
- Ngày 30/08 - 20h55: Al-Dhafra vs Al-Wasl
- Ngày 30/08 - 20h55: Al-Nasr SC vs Al Bataeh
- Ngày 30/08 - 23h30: Al-Ain vs Al Ittihad Kalba
Lịch thi đấu Premier League U18
- Ngày 30/08 - 17h00: Stoke City U18 vs Wolves U18
- Ngày 30/08 - 17h00: Tottenham Hotspur U18 vs Crystal Palace U18
- Ngày 30/08 - 17h00: Brighton U18 vs Norwich City U18
- Ngày 30/08 - 17h00: Burnley U18 vs Liverpool U18
- Ngày 30/08 - 17h00: Manchester City U18 vs Blackburn Rovers U18
- Ngày 30/08 - 17h00: Middlesbrough U18 vs Sunderland U18
- Ngày 30/08 - 18h00: Birmingham City U18 vs Arsenal U18
- Ngày 30/08 - 18h00: Chelsea U18 vs Aston Villa U18
- Ngày 30/08 - 18h00: Derby County U18 vs Manchester United U18
- Ngày 30/08 - 18h00: Everton U18 vs Nottingham Forest U18
- Ngày 30/08 - 18h00: Ipswich Town U18 vs Reading U18
- Ngày 30/08 - 18h00: Leicester City U18 vs West Ham United U18
- Ngày 30/08 - 18h00: Newcastle United U18 vs Leeds United U18
- Ngày 30/08 - 18h00: Southampton U18 vs West Bromwich Albion U18
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 30/08 - 22h40: Al Fateh vs Al Feiha
- Ngày 31/08 - 01h00: Al Akhdoud vs Al Ittihad
- Ngày 31/08 - 01h00: Al Qadsiah vs Al Najma
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 30/08 - 21h00: KV Mechelen vs Raal La Louvier
- Ngày 30/08 - 23h15: Westerlo vs Royal Antwerp
- Ngày 31/08 - 01h45: Sporting Charleroi vs FCV Dender EH
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 30/08 - 21h30: Casa Pia AC vs Nacional
- Ngày 31/08 - 00h00: AVS Futebol SAD vs Famalicao
- Ngày 31/08 - 00h00: Vitoria de Guimaraes vs Arouca
- Ngày 31/08 - 02h30: Sporting vs FC Porto
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 30/08 - 21h30: FC Volendam vs Ajax
- Ngày 30/08 - 23h45: SC Heerenveen vs Go Ahead Eagles
- Ngày 31/08 - 01h00: PSV vs Telstar
- Ngày 31/08 - 02h00: Excelsior vs FC Twente
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 30/08 - 22h00: Racing Santander vs AD Ceuta FC
- Ngày 31/08 - 00h00: Valladolid vs Cordoba
- Ngày 31/08 - 02h30: Castellon vs Real Zaragoza
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 30/08 - 17h00: Jeju United vs Gwangju FC
- Ngày 30/08 - 17h00: Ulsan Hyundai vs Jeonbuk FC
- Ngày 30/08 - 17h00: Daegu FC vs Suwon FC
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 30/08 - 16h00: Yokohama FC vs Tokyo Verdy
- Ngày 30/08 - 17h00: Vissel Kobe vs Yokohama F.Marinos
- Ngày 30/08 - 17h00: Kyoto Sanga FC vs Fagiano Okayama FC
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 30/08 - 18h00: VfL Bochum vs Preussen Muenster
- Ngày 30/08 - 18h00: Holstein Kiel vs Hannover 96
- Ngày 30/08 - 18h00: Eintracht Braunschweig vs Arminia Bielefeld
- Ngày 31/08 - 01h30: Fortuna Dusseldorf vs Karlsruher SC
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 30/08 - 20h00: Pulau Pinang vs Kelantan The Real Warriors
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 30/08 - 15h30: PSBS Biak Numfor vs Persik Kediri
- Ngày 30/08 - 15h30: Persijap Jepara vs Arema FC
- Ngày 30/08 - 19h00: Malut United vs PSIM Yogyakarta
Lịch thi đấu Cúp QG Australia
- Ngày 30/08 - 16h30: Heidelberg United vs Auckland FC
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 30/08 - 18h35: Chengdu Rongcheng vs Shanghai Port
- Ngày 30/08 - 18h35: Dalian Yingbo FC vs Qingdao West Coast
- Ngày 30/08 - 19h00: Yunnan Yukun vs Changchun Yatai
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 30/08 - 23h00: Spartak Varna vs Lokomotiv Plovdiv
- Ngày 31/08 - 01h15: Slavia Sofia vs PFC CSKA Sofia
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 30/08 - 23h45: Vukovar 91 vs Slaven
- Ngày 31/08 - 02h00: NK Varazdin vs Dinamo Zagreb
Lịch thi đấu VĐQG Georgia
- Ngày 30/08 - 21h00: Kolkheti-1913 Poti vs FC Gagra
- Ngày 30/08 - 23h00: Dila Gori vs FC Telavi
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 30/08 - 22h45: FC Unirea 2004 Slobozia vs Universitatea Cluj
- Ngày 31/08 - 01h30: Dinamo Bucuresti vs Hermannstadt
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 30/08 - 19h45: Termalica Nieciecza vs Korona Kielce
- Ngày 30/08 - 22h30: Zaglebie Lubin vs Piast Gliwice
- Ngày 31/08 - 01h15: Gornik Zabrze vs Motor Lublin
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 31/08 - 06h30: FC Cincinnati vs Philadelphia Union
- Ngày 31/08 - 06h30: New England Revolution vs Charlotte
- Ngày 31/08 - 06h30: New York City FC vs DC United
- Ngày 31/08 - 06h30: New York Red Bulls vs Columbus Crew
- Ngày 31/08 - 06h30: Toronto FC vs CF Montreal
- Ngày 31/08 - 07h30: Austin FC vs San Jose Earthquakes
- Ngày 31/08 - 07h30: Minnesota United vs Portland Timbers
- Ngày 31/08 - 07h30: Nashville SC vs Atlanta United
- Ngày 31/08 - 07h30: Sporting Kansas City vs Colorado Rapids
- Ngày 31/08 - 07h30: St. Louis City vs Houston Dynamo
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 31/08 - 02h00: Ceara vs Juventude
- Ngày 31/08 - 04h30: Botafogo FR vs RB Bragantino
- Ngày 31/08 - 07h00: Cruzeiro vs Sao Paulo
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 31/08 - 00h45: San Lorenzo de Almagro vs CA Huracan
- Ngày 31/08 - 03h00: Central Cordoba de Santiago vs Estudiantes de la Plata
- Ngày 31/08 - 03h00: Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors
- Ngày 31/08 - 05h15: Sarmiento vs Rosario Central
- Ngày 31/08 - 07h30: Velez Sarsfield vs Lanus
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 31/08 - 06h30: Atlanta United II vs Huntsville City FC
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 31/08 - 03h00: Cavalry FC vs Forge FC
- Ngày 31/08 - 06h00: Atletico Ottawa vs Vancouver FC
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 31/08 - 04h00: Mixco vs Guastatoya
- Ngày 31/08 - 06h00: Comunicaciones FC vs Aurora FC
- Ngày 31/08 - 08h30: Deportivo Malacateco vs Deportivo Achuap
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 31/08 - 06h00: Leon vs Queretaro FC
- Ngày 31/08 - 08h00: CD Guadalajara vs Cruz Azul
- Ngày 31/08 - 08h00: Club Santos Laguna vs Tigres
- Ngày 31/08 - 10h00: CF America vs Pachuca
Lịch thi đấu VĐQG Ireland
- Ngày 31/08 - 01h45: Sligo Rovers vs Bohemian FC
Bình luận