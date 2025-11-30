Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 1/12 và rạng sáng 2/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 1/12 và rạng sáng 2/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 02/12 - 03h00: Vallecano vs Valencia
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 02/12 - 02h45: Bologna vs Cremonese
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 02/12 - 03h00: Birmingham City vs Watford
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 02/12 - 03h15: Arouca vs SC Braga
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 01/12 - 20h30: Dynamo Kyiv vs SC Poltava
- Ngày 01/12 - 23h00: Shakhtar Donetsk vs Kryvbas
Lịch thi đấu VĐQG Ghana
- Ngày 01/12 - 23h00: Eleven Wonders vs Dreams FC
Lịch thi đấu VĐQG Georgia
- Ngày 01/12 - 22h00: FC Gagra vs FC Telavi
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 01/12 - 21h00: Petrolul Ploiesti vs FC Metaloglobus Bucuresti
- Ngày 02/12 - 00h00: Universitatea Cluj vs CS Universitatea Craiova
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 01/12 - 19h00: KF Shkendija vs Rabotnicki
Lịch thi đấu VĐQG Chile
- Ngày 02/12 - 06h00: Universidad de Chile vs Coquimbo Unido
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 02/12 - 00h00: HNK Gorica vs Dinamo Zagreb
Lịch thi đấu VĐQG Cyprus
- Ngày 02/12 - 00h00: Akritas Chlorakas vs Larnaca
- Ngày 02/12 - 00h00: Omonia Nicosia vs Omonia Aradippou
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 02/12 - 01h00: Broendby IF vs Fredericia
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 02/12 - 01h00: Motor Lublin vs Legia Warszawa
