Lịch thể thao mới nhất hôm nay 28/9 và rạng sáng ngày 29/9

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 28/9 và rạng sáng ngày 29/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 28/09 - 18h30: Newcastle vs Man City

- Ngày 28/09 - 21h00: Arsenal vs Leicester

- Ngày 28/09 - 21h00: Brentford vs West Ham

Newcastle chạm trán Man City tại Premier League

- Ngày 28/09 - 21h00: Chelsea vs Brighton

- Ngày 28/09 - 21h00: Everton vs Crystal Palace

- Ngày 28/09 - 21h00: Nottingham Forest vs Fulham

- Ngày 28/09 - 23h30: Wolves vs Liverpool

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 28/09 - 17h00: HAGL vs Nam Định

- Ngày 28/09 - 19h15: Viettel vs Bình Định

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 28/09 - 19h00: Getafe vs Alaves

- Ngày 28/09 - 21h15: Vallecano vs Leganes

- Ngày 28/09 - 23h30: Sociedad vs Valencia

- Ngày 29/09 - 02h00: Osasuna vs Barcelona

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 28/09 - 20h00: Udinese vs Inter

- Ngày 28/09 - 23h00: Genoa vs Juventus

- Ngày 29/09 - 01h45: Bologna vs Atalanta

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 28/09 - 20h30: Borussia M'gladbach vs Union Berlin

- Ngày 28/09 - 20h30: Freiburg vs St. Pauli

- Ngày 28/09 - 20h30: Mainz 05 vs FC Heidenheim

- Ngày 28/09 - 20h30: RB Leipzig vs Augsburg

- Ngày 28/09 - 20h30: Wolfsburg vs Stuttgart

- Ngày 28/09 - 23h30: Munich vs Leverkusen

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 28/09 - 22h00: Lens vs Nice

- Ngày 29/09 - 00h00: Le Havre vs Lille

- Ngày 29/09 - 02h00: Monaco vs Montpellier

Lịch thi đấu Cúp FA

- Ngày 28/09 - 18h30: Wythenshawe Town vs Farsley Celtic AFC

- Ngày 28/09 - 21h00: Biggleswade Town vs Alfreton Town

- Ngày 28/09 - 21h00: Bishop's Stortford vs Hereford FC

- Ngày 28/09 - 21h00: Buxton vs Kidderminster Harriers

- Ngày 28/09 - 21h00: Carshalton Athletic vs Melksham Town

- Ngày 28/09 - 21h00: Chelmsford vs Bromsgrove Sporting

- Ngày 28/09 - 21h00: Chertsey Town vs Ashford United

- Ngày 28/09 - 21h00: Cray Wanderers vs Hastings United

- Ngày 28/09 - 21h00: Darlington vs Gainsborough

- Ngày 28/09 - 21h00: Guiseley vs Scunthorpe United

- Ngày 28/09 - 21h00: Harborough Town FC vs Leamington

- Ngày 28/09 - 21h00: Haringey Borough vs Lowestoft Town

- Ngày 28/09 - 21h00: Herne Bay vs Maidstone United

- Ngày 28/09 - 21h00: Leiston vs Hornchurch

- Ngày 28/09 - 21h00: Macclesfield FC vs Witton Albion

- Ngày 28/09 - 21h00: Margate vs Horsham

- Ngày 28/09 - 21h00: Oxford City vs Gosport Borough

- Ngày 28/09 - 21h00: Rushall Olympic vs Anstey Nomads

- Ngày 28/09 - 21h00: Shifnal Town vs Hednesford

- Ngày 28/09 - 21h00: Sittingbourne vs Plymouth Parkway

- Ngày 28/09 - 21h00: Southport vs Curzon Ashton

- Ngày 28/09 - 21h00: Spennymoor Town vs Chorley

- Ngày 28/09 - 21h00: St. Ives Town vs Kettering Town

- Ngày 28/09 - 21h00: Stockton Town vs Chester FC

- Ngày 28/09 - 21h00: Taunton Town vs Amersham Town

- Ngày 28/09 - 21h00: Tonbridge Angels vs Walton and Hersham

- Ngày 28/09 - 21h00: Warrington Rylands vs Scarborough Athletic

- Ngày 28/09 - 21h00: Worksop vs King's Lynn Town

- Ngày 28/09 - 21h00: Worthing vs Dartford

- Ngày 28/09 - 21h00: Bishop's Cleeve vs Chesham United

- Ngày 28/09 - 21h00: Boreham Wood vs Larkhall Athletic

- Ngày 28/09 - 21h00: Brackley Town vs Ramsgate

- Ngày 28/09 - 21h00: Chatham Town vs Slough Town

- Ngày 28/09 - 21h00: Chippenham Town vs Weston Super Mare

- Ngày 28/09 - 21h00: Gorleston vs St.Albans

- Ngày 28/09 - 21h00: Radcliffe vs Bury

- Ngày 28/09 - 21h00: Royston Town vs Peterborough Sports

- Ngày 28/09 - 21h00: Salisbury vs Bath City

- Ngày 28/09 - 21h00: Winchester City vs Weymouth

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 28/09 - 18h30: Blackburn Rovers vs QPR

- Ngày 28/09 - 18h30: Derby County vs Norwich City

- Ngày 28/09 - 18h30: Sheffield Wednesday vs West Brom

- Ngày 28/09 - 21h00: Hull City vs Cardiff City

- Ngày 28/09 - 21h00: Leeds United vs Coventry City

- Ngày 28/09 - 21h00: Middlesbrough vs Stoke City

- Ngày 28/09 - 21h00: Millwall vs Preston North End

- Ngày 28/09 - 21h00: Oxford United vs Burnley

- Ngày 28/09 - 21h00: Portsmouth vs Sheffield United

- Ngày 28/09 - 21h00: Watford vs Sunderland

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 28/09 - 20h00: Carrarese vs AC Reggiana

- Ngày 28/09 - 20h00: Sassuolo vs Spezia

- Ngày 28/09 - 20h00: Bari vs Cosenza

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 28/09 - 22h10: Al Fateh vs Al Akhdoud

- Ngày 28/09 - 22h45: Al Orobah vs Damac

- Ngày 29/09 - 01h00: Al Kholood vs Al Hilal

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 28/09 - 21h00: Genk vs KV Mechelen

- Ngày 28/09 - 23h15: Standard Liege vs Westerlo

- Ngày 29/09 - 01h45: FCV Dender EH vs Anderlecht

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 28/09 - 21h30: CF Estrela da Amadora vs Moreirense

- Ngày 29/09 - 00h00: Casa Pia AC vs Vitoria de Guimaraes

- Ngày 29/09 - 02h30: Benfica vs Gil Vicente

Lịch thi đấu VĐQG Scotland

- Ngày 28/09 - 21h00: Hearts vs Ross County

- Ngày 28/09 - 21h00: Kilmarnock vs Dundee United

- Ngày 28/09 - 21h00: Motherwell vs St. Mirren

- Ngày 28/09 - 21h00: Dundee FC vs Aberdeen

- Ngày 28/09 - 23h45: St. Johnstone vs Celtic

Lịch thi đấu VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ

- Ngày 28/09 - 20h00: Samsunspor vs Goztepe

- Ngày 28/09 - 23h00: Galatasaray vs Kasimpasa

- Ngày 28/09 - 23h00: Alanyaspor vs Rizespor

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 28/09 - 21h30: Willem II vs PSV

- Ngày 28/09 - 23h45: NEC Nijmegen vs Feyenoord

- Ngày 29/09 - 02h00: Sparta Rotterdam vs Fortuna Sittard

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 28/09 - 21h15: Cadiz vs CD Eldense

- Ngày 28/09 - 21h15: Mirandes vs Huesca

- Ngày 28/09 - 23h30: Sporting Gijon vs Real Zaragoza

- Ngày 29/09 - 02h00: Malaga vs Elche

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 28/09 - 14h30: Gangwon FC vs Daegu FC

- Ngày 28/09 - 17h00: Gimcheon Sangmu vs Gwangju FC

- Ngày 28/09 - 17h00: Jeonbuk FC vs Jeju United

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 28/09 - 14h00: Nagoya Grampus Eight vs Jubilo Iwata

- Ngày 28/09 - 15h00: Yokohama F.Marinos vs FC Tokyo

- Ngày 28/09 - 15h00: Gamba Osaka vs Tokyo Verdy

- Ngày 28/09 - 16h00: Cerezo Osaka vs Kashiwa Reysol

- Ngày 28/09 - 17h00: Sagan Tosu vs Avispa Fukuoka

- Ngày 28/09 - 17h00: Sanfrecce Hiroshima vs Machida Zelvia

- Ngày 28/09 - 17h00: Shonan Bellmare vs Kashima Antlers

- Ngày 28/09 - 17h00: Vissel Kobe vs Urawa Red Diamonds

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 28/09 - 18h00: Jahn Regensburg vs Kaiserslautern

- Ngày 28/09 - 18h00: Darmstadt vs Magdeburg

- Ngày 28/09 - 18h00: Hamburger SV vs Paderborn

- Ngày 29/09 - 01h30: Preussen Muenster vs Schalke 04

Lịch thi đấu VĐQG Na Uy

- Ngày 28/09 - 19h00: Molde vs Tromsoe

- Ngày 28/09 - 23h00: FK Haugesund vs Brann

- Ngày 29/09 - 01h00: Sarpsborg 08 vs Fredrikstad

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 28/09 - 20h00: Terengganu vs Selangor

- Ngày 28/09 - 20h00: Pahang vs Perak

Lịch thi đấu VĐQG Algeria

- Ngày 28/09 - 22h00: NC Magra vs USM Alger

- Ngày 29/09 - 00h00: ES Mostaganem vs MC Oran

Lịch thi đấu VĐQG Iran

- Ngày 28/09 - 22h30: Foolad Khuzestan vs Zob Ahan

Lịch thi đấu Singapore Premier League

- Ngày 28/09 - 17h00: Tanjong Pagar United FC vs Geylang International FC

- Ngày 28/09 - 17h00: Balestier Khalsa FC vs Albirex Niigata FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 28/09 - 15h30: Persik Kediri vs PSBS Biak Numfor

- Ngày 28/09 - 19h00: Madura United vs Persib Bandung

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 28/09 - 19h00: Bunyodkor Tashkent vs Nasaf Qarshi

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 28/09 - 14h30: Qingdao Hainiu vs Shanghai Shenhua

- Ngày 28/09 - 17h00: Shanghai Port vs Qingdao West Coast

- Ngày 28/09 - 18h35: Beijing Guoan vs Changchun Yatai

- Ngày 28/09 - 18h35: Nantong Zhiyun FC vs Zhejiang Professional

- Ngày 28/09 - 19h00: Shenzhen Peng City vs Shandong Taishan

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 28/09 - 21h00: Lokomotiv Plovdiv vs Krumovgrad

- Ngày 29/09 - 00h00: Cherno More Varna vs PFC CSKA-Sofia

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 28/09 - 22h30: HNK Gorica vs Slaven

- Ngày 29/09 - 01h00: Dinamo Zagreb vs NK Lokomotiva

Lịch thi đấu VĐQG Wales

- Ngày 28/09 - 20h30: Briton Ferry vs Bala Town

- Ngày 28/09 - 20h30: Flint Town United vs Penybont

- Ngày 28/09 - 23h15: Caernarfon vs Connah's Quay

Lịch thi đấu Wales Cymru North

- Ngày 28/09 - 20h30: Bangor 1876 vs Gresford Athletic

- Ngày 28/09 - 20h30: Guilsfield FC vs Mold Alexandra

- Ngày 28/09 - 20h30: Holywell Town vs Denbigh Town

- Ngày 28/09 - 20h30: Llay Welfare vs Penrhyncoch FC

- Ngày 28/09 - 20h30: Ruthin Town vs Caersws

Lịch thi đấu Wales Cymru South

- Ngày 28/09 - 20h30: Baglan Dragons vs Penrhiwceiber Rangers

- Ngày 28/09 - 20h30: Cambrian & Clydach vs Cwmbran Celtic

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 28/09 - 17h00: Kryvbas vs FC Olexandriya

- Ngày 28/09 - 19h30: Cherkasy vs Chornomorets Odessa

- Ngày 28/09 - 22h00: Karpaty vs Polissya Zhytomyr

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 28/09 - 21h00: AGF vs Randers FC

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 28/09 - 20h20: Khorfakkan vs Al Ittihad Kalba

- Ngày 28/09 - 23h00: Al-Jazira vs Al-Nasr SC

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 28/09 - 23h00: Servette vs Lausanne

- Ngày 28/09 - 23h00: Yverdon vs St. Gallen

- Ngày 29/09 - 01h30: Young Boys vs Grasshopper

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 28/09 - 20h45: CSM Politehnica Iasi vs Universitatea Cluj

- Ngày 28/09 - 23h00: CFR Cluj vs UTA Arad

- Ngày 29/09 - 01h30: FC Rapid 1923 vs Otelul Galati

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 28/09 - 19h45: Rakow Czestochowa vs Puszcza Niepolomice

- Ngày 28/09 - 22h30: Motor Lublin vs Slask Wroclaw

- Ngày 29/09 - 01h15: Legia Warszawa vs Gornik Zabrze

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 29/09 - 06h30: CF Montreal vs San Jose Earthquakes

- Ngày 29/09 - 06h30: DC United vs Columbus Crew

- Ngày 29/09 - 06h30: FC Cincinnati vs Los Angeles FC

- Ngày 29/09 - 06h30: Inter Miami CF vs Charlotte

- Ngày 29/09 - 06h30: New England Revolution vs Nashville SC

- Ngày 29/09 - 06h30: New York Red Bulls vs New York City FC

- Ngày 29/09 - 06h30: Philadelphia Union vs Atlanta United

- Ngày 29/09 - 07h30: Austin FC vs Real Salt Lake

- Ngày 29/09 - 07h30: Chicago Fire vs Toronto FC

- Ngày 29/09 - 07h30: FC Dallas vs Orlando City

- Ngày 29/09 - 07h30: Minnesota United vs Colorado Rapids

- Ngày 29/09 - 07h30: St. Louis City vs Sporting Kansas City

- Ngày 29/09 - 09h30: Seattle Sounders FC vs Houston Dynamo

- Ngày 29/09 - 09h30: Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 29/09 - 04h30: Palmeiras vs Atletico MG

- Ngày 29/09 - 07h00: Botafogo FR vs Gremio

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 29/09 - 01h00: San Lorenzo de Almagro vs Banfield

- Ngày 29/09 - 03h30: Estudiantes de la Plata vs Defensa y Justicia

- Ngày 29/09 - 03h30: Godoy Cruz vs CA Huracan

- Ngày 29/09 - 06h00: Belgrano vs Boca Juniors

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

- Ngày 29/09 - 01h00: Cerro Largo vs Cerro

- Ngày 29/09 - 03h30: Miramar Misiones vs Rampla Juniors

- Ngày 29/09 - 06h00: Montevideo Wanderers vs Danubio

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 29/09 - 03h00: Forge FC vs York United FC

- Ngày 29/09 - 06h00: Cavalry FC vs Vancouver FC

Lịch thi đấu VĐQG Chile

- Ngày 29/09 - 03h30: Everton CD vs Cobreloa

- Ngày 29/09 - 06h00: Colo Colo vs Cobresal

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- Ngày 29/09 - 04h00: Santos de Guapiles vs AD Municipal Liberia

- Ngày 29/09 - 06h00: C.S. Cartagines vs Guanacasteca

- Ngày 29/09 - 09h00: Deportivo Saprissa vs Club Sport Herediano

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 29/09 - 02h00: La Equidad vs Bucaramanga

- Ngày 29/09 - 04h10: Once Caldas vs Independiente Medellin

- Ngày 29/09 - 06h20: America de Cali vs Fortaleza FC

- Ngày 29/09 - 08h30: Millonarios vs Envigado

Lịch thi đấu VĐQG Peru

- Ngày 29/09 - 03h00: Asociacion Deportiva Tarma vs Alianza Atletico

- Ngày 29/09 - 05h30: Cienciano vs Cusco FC

- Ngày 29/09 - 08h30: Alianza Lima vs FBC Melgar