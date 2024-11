Lịch thể thao mới nhất hôm nay 23/11 và rạng sáng ngày 24/11

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 23/11 và rạng sáng ngày 24/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 23/11 - 19h30: Leicester vs Chelsea

- Ngày 23/11 - 22h00: Arsenal vs Nottingham Forest

- Ngày 23/11 - 22h00: Aston Villa vs Crystal Palace

- Ngày 23/11 - 22h00: Bournemouth vs Brighton

- Ngày 23/11 - 22h00: Everton vs Brentford

- Ngày 23/11 - 22h00: Fulham vs Wolves

- Ngày 24/11 - 00h30: Man City vs Tottenham

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 23/11 - 20h00: Valencia vs Real Betis

- Ngày 23/11 - 22h15: Atletico vs Alaves

- Ngày 24/11 - 00h30: Girona vs Espanyol

- Ngày 24/11 - 00h30: Las Palmas vs Mallorca

- Ngày 24/11 - 03h00: Celta Vigo vs Barcelona

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 23/11 - 21h00: Hellas Verona vs Inter

- Ngày 24/11 - 00h00: AC Milan vs Juventus

- Ngày 24/11 - 02h45: Parma vs Atalanta

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 23/11 - 21h30: Leverkusen vs FC Heidenheim

- Ngày 23/11 - 21h30: Dortmund vs Freiburg

- Ngày 23/11 - 21h30: Hoffenheim vs RB Leipzig

- Ngày 23/11 - 21h30: Stuttgart vs VfL Bochum

- Ngày 23/11 - 21h30: Wolfsburg vs Union Berlin

- Ngày 24/11 - 00h30: E.Frankfurt vs Bremen

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 23/11 - 23h00: Lens vs Marseille

- Ngày 24/11 - 01h00: Saint-Etienne vs Montpellier

- Ngày 24/11 - 03h00: Reims vs Lyon

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 23/11 - 19h30: Bristol City vs Burnley

- Ngày 23/11 - 19h30: Coventry City vs Sheffield United

- Ngày 23/11 - 19h30: Sheffield Wednesday vs Cardiff City

- Ngày 23/11 - 22h00: West Brom vs Norwich City

- Ngày 23/11 - 22h00: Luton Town vs Hull City

- Ngày 23/11 - 22h00: Millwall vs Sunderland

- Ngày 23/11 - 22h00: Oxford United vs Middlesbrough

- Ngày 23/11 - 22h00: Blackburn Rovers vs Portsmouth

- Ngày 23/11 - 22h00: Preston North End vs Derby County

- Ngày 23/11 - 22h00: QPR vs Stoke City

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 23/11 - 21h00: Juve Stabia vs Brescia

- Ngày 23/11 - 21h00: Sassuolo vs Salernitana

- Ngày 23/11 - 21h00: Carrarese vs Pisa

- Ngày 23/11 - 21h00: Catanzaro vs Mantova

- Ngày 23/11 - 23h15: Cesena FC vs AC Reggiana

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- Ngày 24/11 - 03h00: Racing Club vs Cruzeiro

Lịch thi đấu Cúp QG Pháp

- Ngày 23/11 - 21h45: Aigles d'Or de Mana vs AS ET Matoury

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 23/11 - 20h20: Al Raed vs Al Orobah

- Ngày 23/11 - 22h15: Al Wehda vs Al Taawoun

- Ngày 24/11 - 00h00: Al Khaleej vs Al Hilal

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 23/11 - 22h00: Club Brugge vs St.Truiden

- Ngày 24/11 - 00h15: Standard Liege vs Cercle Brugge

- Ngày 24/11 - 02h45: Genk vs Sporting Charleroi

Lịch thi đấu VĐQG Scotland

- Ngày 23/11 - 22h00: Ross County vs Motherwell

- Ngày 23/11 - 22h00: St. Johnstone vs Kilmarnock

- Ngày 23/11 - 22h00: St. Mirren vs Aberdeen

- Ngày 23/11 - 22h00: Rangers vs Dundee United

- Ngày 24/11 - 00h45: Dundee FC vs Hibernian

- Ngày 24/11 - 02h45: Hearts vs Celtic

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 23/11 - 22h30: Go Ahead Eagles vs Almere City FC

- Ngày 24/11 - 00h45: Feyenoord vs SC Heerenveen

- Ngày 24/11 - 00h45: Heracles vs RKC Waalwijk

- Ngày 24/11 - 03h00: Fortuna Sittard vs FC Twente

- Ngày 24/11 - 03h00: PSV vs FC Groningen

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 23/11 - 20h00: Cartagena vs Almeria

- Ngày 23/11 - 22h15: Granada vs Cadiz

- Ngày 24/11 - 00h30: Cordoba vs Real Zaragoza

- Ngày 24/11 - 00h30: Burgos CF vs Eibar

- Ngày 24/11 - 03h00: Malaga vs Racing Santander

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 23/11 - 12h00: Gangwon FC vs Pohang Steelers

- Ngày 23/11 - 12h00: Gimcheon Sangmu vs FC Seoul

- Ngày 23/11 - 12h00: Ulsan Hyundai vs Suwon FC

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 23/11 - 19h00: Hannover 96 vs Darmstadt

- Ngày 23/11 - 19h00: Fortuna Dusseldorf vs Elversberg

- Ngày 23/11 - 19h00: Greuther Furth vs Karlsruher SC

- Ngày 23/11 - 19h00: Berlin vs SSV Ulm 1846

- Ngày 24/11 - 02h30: Hamburger SV vs Schalke 04

Lịch thi đấu Cúp Hoàng Đế Nhật Bản

- Ngày 23/11 - 12h00: Gamba Osaka vs Vissel Kobe

Lịch thi đấu VĐQG Ấn Độ

- Ngày 23/11 - 18h30: Punjab FC vs Northeast United FC

- Ngày 23/11 - 21h00: Mohun Bagan Super Giant vs Jamshedpur

Lịch thi đấu Cúp QG Iran

- Ngày 23/11 - 19h45: Shams Azar Qazvin vs Shahin Tehran

- Ngày 23/11 - 20h00: Beasat Kermanshah vs Shahrdari Bandar Abbas

- Ngày 23/11 - 20h15: Esteghlal Khuzestan vs Paykan

- Ngày 23/11 - 22h00: Sanat Naft Abadan vs Aluminium Arak

Lịch thi đấu Singapore Premier League

- Ngày 23/11 - 17h00: Young Lions vs Albirex Niigata FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 23/11 - 15h30: Barito Putera vs Persita Tangerang

- Ngày 23/11 - 15h30: Persik Kediri vs PSIS Semarang

- Ngày 23/11 - 19h00: Dewa United vs Bali United

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 23/11 - 17h00: Olympic vs Bunyodkor Tashkent

- Ngày 23/11 - 19h15: Andijon vs Dinamo Samarkand

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 23/11 - 13h00: Brisbane Roar FC vs Adelaide United

- Ngày 23/11 - 15h35: Sydney FC vs Western Sydney Wanderers FC

- Ngày 24/11 - 09h30: Wellington Phoenix vs Melbourne Victory

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 23/11 - 17h30: Arda Kardzhali vs Lokomotiv Plovdiv

- Ngày 23/11 - 20h00: Botev Plovdiv vs Botev Vratsa

- Ngày 23/11 - 22h30: Levski Sofia vs PFC Lokomotiv Sofia 1929

Lịch thi đấu Cúp QG Trung Quốc

- Ngày 23/11 - 17h30: Shandong Taishan vs Shanghai Port

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 23/11 - 21h00: NK Varazdin vs NK Lokomotiva

- Ngày 23/11 - 23h45: Dinamo Zagreb vs Rijeka

Lịch thi đấu VĐQG Wales

- Ngày 23/11 - 21h30: TNS vs Penybont

- Ngày 23/11 - 21h30: Caernarfon vs Barry Town

- Ngày 23/11 - 21h30: Cardiff Met University vs Aberystwyth

- Ngày 23/11 - 21h30: Flint Town United vs Briton Ferry

- Ngày 23/11 - 21h30: Haverfordwest vs Bala Town

Lịch thi đấu Wales Cymru North

- Ngày 23/11 - 21h00: Caersws vs Colwyn Bay

- Ngày 23/11 - 21h00: Guilsfield FC vs Llay Welfare

- Ngày 23/11 - 21h00: Penrhyn Coach FC vs Flint Mountain

- Ngày 23/11 - 21h00: Prestatyn Town FC vs Mold Alexandra

- Ngày 23/11 - 21h00: Ruthin Town vs Llandudno FC

Lịch thi đấu Wales Cymru South

- Ngày 23/11 - 21h00: Cwmbran Celtic vs Carmarthen

- Ngày 23/11 - 21h00: Llantwit Major vs Pontypridd Town

- Ngày 23/11 - 21h00: Penrhiwceiber Rangers vs Cambrian & Clydach

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 23/11 - 18h00: Vorskla vs Cherkasy

- Ngày 23/11 - 20h30: Dynamo Kyiv vs Chornomorets Odesa

- Ngày 23/11 - 23h00: Shakhtar Donetsk vs Inhulets Petrove

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 23/11 - 19h40: Al-Jazira vs Ajman

- Ngày 23/11 - 19h40: Dibba Al-Hisn vs Baniyas

Lịch thi đấu Cúp QG Estonia

- Ngày 23/11 - 22h30: Paide Linnameeskond vs FC Kuressaare

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 23/11 - 22h00: Hermannstadt vs Universitatea Cluj

- Ngày 24/11 - 02h30: CFR Cluj vs FC Rapid 1923

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 23/11 - 20h45: Lechia Gdansk vs Pogon Szczecin

- Ngày 23/11 - 23h30: Lech Poznan vs GKS Katowice

- Ngày 24/11 - 02h15: Legia Warszawa vs Cracovia

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 24/11 - 05h30: Juventude vs Cuiaba

- Ngày 24/11 - 05h30: Atletico GO vs Palmeiras

- Ngày 24/11 - 05h30: Botafogo FR vs Vitoria

- Ngày 24/11 - 07h30: Sao Paulo vs Atletico MG

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 24/11 - 05h30: Tigre vs Instituto Cordoba

- Ngày 24/11 - 07h45: CA Huracan vs Boca Juniors

Lịch thi đấu MLS Cup

- Ngày 24/11 - 05h30: New York City FC vs New York Red Bulls

- Ngày 24/11 - 10h30: Los Angeles FC vs Seattle Sounders FC

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- Ngày 24/11 - 05h00: Santos de Guapiles vs Sporting FC

- Ngày 24/11 - 08h00: Deportiva San Carlos vs Deportivo Saprissa

- Ngày 24/11 - 09h00: LD Alajuelense vs Puntarenas FC

Lịch thi đấu VĐQG Bolivia

- Ngày 24/11 - 04h00: Real Tomayapo vs San Antonio Bulo Bulo

- Ngày 24/11 - 07h00: Royal Pari vs Jorge Wilstermann

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 24/11 - 00h00: Grasshopper vs Winterthur

- Ngày 24/11 - 00h00: Luzern vs Young Boys

- Ngày 24/11 - 02h30: Lausanne vs Sion