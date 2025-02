Lịch thể thao mới nhất hôm nay 13/2 và rạng sáng ngày 14/2

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 13/2 và rạng sáng ngày 14/2 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 13/02 - 21h10: Al Akhdoud vs Damac

- Ngày 13/02 - 22h25: Al Shabab vs Al Qadsiah

- Ngày 14/02 - 00h30: Al Ahli vs Al Nassr

Al Ahli chạm trán Al Nassr tại VĐQG Saudi Arabia

Lịch thi đấu Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ

- Ngày 13/02 - 18h00: Pendikspor vs Boluspor

- Ngày 13/02 - 21h00: Sanliurfaspor vs Sakaryaspor

- Ngày 14/02 - 00h00: Umraniyespor vs Istanbulspor

- Ngày 14/02 - 00h00: Ankaragucu vs Fatih Karagumruk

Lịch thi đấu VĐQG Ai Cập

- Ngày 13/02 - 22h00: Modern Sport FC vs El Geish

- Ngày 14/02 - 01h00: ENPPI vs Al-Ittihad Alexandria

Lịch thi đấu AFC Champions League Two

- Ngày 13/02 - 19h00: Port FC vs Jeonbuk FC

- Ngày 13/02 - 21h00: Muang Thong United vs Lion City Sailors FC

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Iran

- Ngày 13/02 - 18h30: Mes Rafsanjan vs Nassaji Mazandaran FC

- Ngày 13/02 - 19h00: Shams Azar Qazvin vs Esteghlal

- Ngày 13/02 - 19h00: Paykan vs Foolad Khuzestan

- Ngày 13/02 - 21h00: Sanat Naft Abadan vs Beasat Kermanshah

Lịch thi đấu Hạng 2 Iran

- Ngày 13/02 - 19h00: Damash vs Naft Masjed Soleyman FC

- Ngày 13/02 - 19h15: Mes Kerman vs Shahrdari Astara

- Ngày 13/02 - 19h30: Ario Islamshahr vs Mes Sungun

- Ngày 13/02 - 19h30: Shahr Raz FC vs Fajr Sepasi

- Ngày 13/02 - 20h45: Pars Jonoubi Jam Bushehr vs Mes Shahr Babak

- Ngày 13/02 - 21h00: Naft Gachsaran vs Niroye Zamini

Lịch thi đấu VĐQG Ấn Độ

- Ngày 13/02 - 21h00: Jamshedpur vs Northeast United FC

Lịch thi đấu VĐQG Algeria

- Ngày 13/02 - 22h00: ES Mostaganem vs CS Constantine

- Ngày 14/02 - 02h00: MC Alger vs JS Kabylie

Lịch thi đấu VĐQG Tunisia

- Ngày 13/02 - 20h00: Etoile du Sahel vs AS Slimane

- Ngày 13/02 - 20h00: AS Gabes vs US Tataouin

- Ngày 13/02 - 20h00: Ben Guerdane vs US Monastir

- Ngày 13/02 - 20h00: Js OmraneJs Omrane vs Olympique de Beja

Lịch thi đấu Hạng 2 Ấn Độ

- Ngày 13/02 - 18h00: Dempo SC vs Namdhari FC

- Ngày 13/02 - 18h00: SC Bengaluru vs Rajasthan United

Lịch thi đấu VĐQG Angola

- Ngày 13/02 - 22h00: GD Interclube vs Luanda City

Lịch thi đấu VĐQG Iraq

- Ngày 13/02 - 18h30: Al Karkh vs Naft Al Junoob

- Ngày 13/02 - 21h00 : Al Shorta vs Al Kahrabaa

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 13/02 - 20h25: Khorfakkan vs AL Oruba

- Ngày 13/02 - 23h00: Al-Ain vs Al Ittihad Kalba

Lịch thi đấu Hạng 2 Azerbaijan

- Ngày 13/02 - 17h00: Imisli FK vs Gabala FK

- Ngày 13/02 - 17h00: Karvan Yevlakh vs Moik Baku

- Ngày 13/02 - 17h00: Mingechevir FK vs Cabrayil

Lịch thi đấu Europa League

- Ngày 14/02 - 00h45: FC Midtjylland vs Sociedad

- Ngày 14/02 - 00h45: Fenerbahce vs Anderlecht

- Ngày 14/02 - 00h45: Ferencvaros vs Viktoria Plzen

- Ngày 14/02 - 00h45: Union St.Gilloise vs Ajax

- Ngày 14/02 - 03h00: FC Twente vs Bodoe/Glimt

- Ngày 14/02 - 03h00: PAOK FC vs FCSB

- Ngày 14/02 - 03h00: FC Porto vs AS Roma

- Ngày 14/02 - 03h00: AZ Alkmaar vs Galatasaray

Lịch thi đấu Europa Conference League

- Ngày 14/02 - 00h45: Molde vs Shamrock Rovers

- Ngày 14/02 - 00h45: NK Celje vs APOEL Nicosia

- Ngày 14/02 - 00h45: TSC Backa Topola vs Jagiellonia Bialystok

- Ngày 14/02 - 00h45: Vikingur Reykjavik vs Panathinaikos

- Ngày 14/02 - 03h00: Borac Banja Luka vs Olimpija Ljubljana

- Ngày 14/02 - 03h00: FC Copenhagen vs FC Heidenheim

- Ngày 14/02 - 03h00: Gent vs Real Betis

- Ngày 14/02 - 03h00: Omonia Nicosia vs Pafos FC

Lịch thi đấu Hạng 4 Anh

- Ngày 14/02 - 03h00: Port Vale vs Notts County

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 14/02 - 08h00: Deportivo Marquense vs Deportivo Achuapa

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 14/02 - 04h30: La Equidad vs Envigado

- Ngày 14/02 - 06h30: Atletico Junior vs Once Caldas

- Ngày 14/02 - 08h30: Deportivo Pereira vs Tolima

Lịch thi đấu Hạng 2 Mexico

- Ngày 14/02 - 08h00: Correcaminos de la UAT vs Leones Negros

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 14/02 - 03h00: Vere United vs Harbour View

- Ngày 14/02 - 03h00: Molynes United vs Mount Pleasant

- Ngày 14/02 - 04h30: Cavalier SC vs Montego Bay United FC

- Ngày 14/02 - 07h00: Arnett Gardens vs Waterhouse FC