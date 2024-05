Lịch thể thao mới nhất hôm nay 11/5 và rạng sáng ngày 12/5

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 11/5 và rạng sáng ngày 12/5 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 11/05 - 18h30: Fulham vs Man City

- Ngày 11/05 - 21h00: Newcastle vs Brighton

Fulham chạm trán Man City tại Premier League.

- Ngày 11/05 - 21h00: Bournemouth vs Brentford

- Ngày 11/05 - 21h00: Everton vs Sheffield United

- Ngày 11/05 - 21h00: Tottenham vs Burnley

- Ngày 11/05 - 21h00: West Ham vs Luton Town

- Ngày 11/05 - 21h00: Wolves vs Crystal Palace

- Ngày 11/05 - 23h30: Nottingham Forest vs Chelsea

Lịch thi đấu AFC Champions League

- Ngày 11/05 - 17h00: Yokohama F.Marinos vs Al-Ain

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 11/05 - 16h00: Đồng Tháp vs Huế

- Ngày 11/05 - 17h00: Đà Nẵng vs Long An

- Ngày 11/05 - 17h00: Đồng Nai vs Phù Đổng

- Ngày 11/05 - 17h00: Hòa Bình vs Vũng Tàu

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 11/05 - 19h00: Mallorca vs Las Palmas

- Ngày 11/05 - 21h15: Villarreal vs Sevilla

- Ngày 11/05 - 23h30: Granada vs Real Madrid

- Ngày 12/05 - 02h00: Athletic Club vs Osasuna

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 11/05 - 23h00: Napoli vs Bologna

- Ngày 12/05 - 01h45: AC Milan vs Cagliari

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 11/05 - 20h30: Gladbach vs E.Frankfurt

- Ngày 11/05 - 20h30: FC Cologne vs Union Berlin

- Ngày 11/05 - 20h30: Freiburg vs FC Heidenheim

- Ngày 11/05 - 20h30: RB Leipzig vs Bremen

- Ngày 11/05 - 23h30: Mainz vs Dortmund

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 11/05 - 22h00: Al Raed vs Al Tai

- Ngày 11/05 - 22h00: Al Hilal vs Al Hazm

- Ngày 12/05 - 01h00: Al Shabab vs Al Ahli

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 11/05 - 21h30: Vizela vs CF Estrela

- Ngày 11/05 - 21h30: Portimonense vs Rio Ave

- Ngày 12/05 - 00h00: Estoril vs Sporting

- Ngày 12/05 - 02h30: Vitoria de Guimaraes vs SC Braga

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 11/05 - 19h00: Racing Santander vs Mirandes

- Ngày 11/05 - 21h15: Sporting Gijon vs FC Andorra

- Ngày 11/05 - 21h15: Racing de Ferrol vs Alcorcon

- Ngày 11/05 - 23h30: Valladolid vs Espanyol

- Ngày 12/05 - 02h00: Levante vs Eibar

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 11/05 - 12h00: Albirex Niigata vs Urawa Red Diamonds

- Ngày 11/05 - 12h00: Jubilo Iwata vs Sagan Tosu

- Ngày 11/05 - 12h00: Kyoto Sanga FC vs Avispa Fukuoka

- Ngày 11/05 - 13h00: Kawasaki Frontale vs Consadole Sapporo

- Ngày 11/05 - 13h00: Shonan Bellmare vs Machida Zelvia

- Ngày 11/05 - 14h00: Cerezo Osaka vs Vissel Kobe

- Ngày 11/05 - 14h00: Nagoya Grampus Eight vs Gamba Osaka

- Ngày 11/05 - 15h00: FC Tokyo vs Kashiwa Reysol

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 11/05 - 14h30: Incheon United vs FC Seoul

- Ngày 11/05 - 17h00: Daegu FC vs Gwangju FC

- Ngày 11/05 - 17h00: Gangwon FC vs Daejeon Citizen

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 11/05 - 18h00: Berlin vs Kaiserslautern

- Ngày 11/05 - 18h00: 1. FC Nuremberg vs Elversberg

- Ngày 11/05 - 18h00: Schalke 04 vs Hansa Rostock

- Ngày 12/05 - 01h30: Holstein Kiel vs Fortuna Dusseldorf

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

- Ngày 11/05 - 20h00: Cerro vs Danubio

- Ngày 11/05 - 22h30: Miramar Misiones vs River Plate

- Ngày 12/05 - 01h00: Racing vs Deportivo Maldonado

- Ngày 12/05 - 04h00: Club Atletico Penarol vs Montevideo Wanderers

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 11/05 - 16h30: PDRM vs Kedah

- Ngày 11/05 - 19h15: Pahang vs Kelantan Darul Naim

- Ngày 11/05 - 20h00: Terengganu vs Perak

Lịch thi đấu Singapore Premier League

- Ngày 11/05 - 17h00: Young Lions vs Brunei DPMM

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 11/05 - 18h00: Tianjin Jinmen Tiger vs Shanghai Shenhua

- Ngày 11/05 - 18h35: Wuhan Three Towns vs Shandong Taishan

- Ngày 11/05 - 19h00: Beijing Guoan vs Meizhou Hakka

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 11/05 - 22h00: NK Varazdin vs Rijeka

- Ngày 12/05 - 00h30: Dinamo Zagreb vs Osijek

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 11/05 - 17h00: Vorskla vs FC Minaj

- Ngày 11/05 - 19h30: FC Obolon Kyiv vs Rukh Lviv

- Ngày 11/05 - 22h00: Shakhtar Donetsk vs Dynamo Kyiv

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển

- Ngày 11/05 - 20h00: AIK vs Sirius

- Ngày 11/05 - 20h00: Halmstads BK vs Mjaellby

- Ngày 11/05 - 22h30: GAIS vs Västerås SK

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 11/05 - 20h00: Gornik Zabrze vs Stal Mielec

- Ngày 11/05 - 22h30: Jagiellonia Bialystok vs Korona Kielce

- Ngày 12/05 - 01h00: Rakow Czestochowa vs Pogon Szczecin

Lịch thi đấu MLS Nhà nghề Mỹ

- Ngày 12/05 - 06h30: Atlanta United vs DC United

- Ngày 12/05 - 06h30: CF Montreal vs Inter Miami CF

- Ngày 12/05 - 06h30: Charlotte vs Nashville SC

- Ngày 12/05 - 06h30: New York Red Bulls vs New England Revolution

- Ngày 12/05 - 06h30: Philadelphia Union vs Orlando City

- Ngày 12/05 - 06h30: Toronto FC vs New York City FC

- Ngày 12/05 - 06h45: Columbus Crew vs FC Cincinnati

- Ngày 12/05 - 07h30: Sporting Kansas City vs Houston Dynamo

- Ngày 12/05 - 07h30: St. Louis City vs Chicago Fire

- Ngày 12/05 - 07h30: FC Dallas vs Austin FC

- Ngày 12/05 - 08h30: Colorado Rapids vs San Jose Earthquakes

- Ngày 12/05 - 09h30: LA Galaxy vs Real Salt Lake

- Ngày 12/05 - 09h30: Los Angeles FC vs Vancouver Whitecaps

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 12/05 - 02h00: Flamengo vs Corinthians

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 12/05 - 00h30: CA Huracan vs Defensa y Justicia

- Ngày 12/05 - 01h30: Godoy Cruz vs Barracas Central

- Ngày 12/05 - 03h30: Independiente vs Talleres

- Ngày 12/05 - 05h45: River Plate vs Central Cordoba de Santiago

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 12/05 - 01h00: HFX Wanderers FC vs Cavalry FC

- Ngày 12/05 - 04h00: Pacific FC vs Forge FC

Lịch thi đấu VĐQG Chile

- Ngày 12/05 - 04h30: Universidad Catolica vs O'Higgins

- Ngày 12/05 - 07h00: Everton CD vs Cobresal

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 12/05 - 05h15: Bucaramanga vs Atletico Junior

- Ngày 12/05 - 07h30: Millonarios vs Deportivo Pereira

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 12/05 - 07h00: CF America vs Pachuca

- Ngày 12/05 - 09h10: Toluca vs CD Guadalajara

Lịch thi đấu VĐQG Ecuador

- Ngày 12/05 - 01h00: Imbabura S.C. vs Libertad

- Ngày 12/05 - 03h30: CSD Macara vs Mushuc Runa

- Ngày 12/05 - 06h00: LDU de Quito vs Emelec

Lịch thi đấu VĐQG Peru

- Ngày 12/05 - 03h00: Cusco FC vs Carlos A. Mannucci

- Ngày 12/05 - 03h00: Sport Boys vs Comerciantes Unidos

- Ngày 12/05 - 06h30: Sport Huancayo vs Alianza Lima

- Ngày 12/05 - 09h00: Universidad Cesar Vallejo vs Los Chankas CYC

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 12/05 - 04h00: Sportivo Trinidense vs Nacional Asuncion

- Ngày 12/05 - 06h30: Luqueno vs Sportivo Ameliano