Lịch chiếu phim The Manipulated

Phim The Manipulated (tạm dịch: Kẻ bị thao túng) sẽ chiếu 4 tập đầu tiên vào ngày 5/11.

Thuộc thể loại hành động, phim theo chân Tae Joong (Ji Chang Wook thủ ) - người đàn ông có cuộc sống bình thường, bỗng bị cuốn vào vụ án tội phạm nghiêm trọng và bị kết án oan. Sau đó, anh phát hiện mọi chuyện đều được Yo Han (Do Kyung Soo/D.O) sắp đặt, và bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù.

Sự xuất hiện của Baek Do Kyung (Lee Kwang Soo thủ vai) - một trong những khách hàng VIP của Yo Han, người nắm giữ quyền lực và sự giàu có, đồng thời là “chìa khóa” cho vụ án liên quan đến Tae Joong là điểm nhấn trong phim.

The Manipulated ra mắt ngày 5/11/2025 trên nền tảng Disney+, phim được ví là “cơn bão báo thù” mới của màn ảnh Hàn, khi sở hữu cả ba yếu tố hiếm hoi: Dàn diễn viên xịn, kịch bản gắt và phản ứng sôi sục của khán giả từ khi chưa phát sóng.

The Manipulated sẽ ra mắt 4 tập đầu tiên vào ngày 5/11, sau đó phát hành 2 tập mỗi tuần, tổng cộng 12 tập.

