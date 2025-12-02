(VTC News) -

Nội dung phim Thành phố nhảy múa

Thành Phố Nhảy Múa là câu chuyện “gương vỡ lại lành” đầy giằng xé cảm xúc, xoay quanh mối tình kéo dài suốt 12 năm giữa nghệ sĩ ballet Đàm Tư Đình (Tần Lam thủ vai) và doanh nhân Phùng Duệ (Chung Hán Lương thủ vai).

Phùng Duệ là người cha đơn thân mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm mềm yếu, bị giằng xé giữa trách nhiệm gia tộc và cảm xúc cá nhân, khi đối diện với Tư Đình, anh lại bộc lộ sự ngây ngô của chàng trai năm xưa.

Lịch chiếu phim Thành phố nhảy múa vào ngày 27/11/2025

Ngược lại, Đàm Tư Đình là người phụ nữ nhạy cảm nhưng kiên cường vì mang những vết thương từ quá khứ, cô tỏa sáng trên sân khấu nhưng ngoài đời thường phải gồng mình mạnh mẽ.

Lịch chiếu phim Thành phố nhảy múa

Phim Thành phố nhảy múa lên sóng vào 19h30 ngày 27/11/2025, độc quyền trên Youku.

Lịch chiếu dành cho khán giả theo dõi qua Youtube YOUKU Việt Nam cụ thể như sau:

▪️ 27/11: Thưởng thức trọn 3 tập mở màn.

▪️ 28–29/11 & 01–02/12: Mỗi ngày 2 tập.

▪️ 30/11 & 03/12: Mỗi ngày 1 tập.

Trên đây là lịch chiếu phim Thành phố nhảy múa mời quý bạn đọc đón xem.