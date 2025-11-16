(VTC News) -

Nội dung phim Dynamite Kiss

Dynamite Kiss (tựa Việt: Nụ hôn bùng nổ) là phim hài lãng mạn, xoay quanh Go Da Rim (Ahn Eun Jin thủ vai), cô gái độc thân phải giả làm mẹ bỉm để xin việc vì gánh nặng tài chính và chàng trai thành đạt, sống lý trí và không tin vào tin yêu Gong Ji Hyeok (Jang Ki Yong thủ vai).

Hai người đến Jeju vì những lý do hoàn toàn khác nhau. Gong Ji Hyuk muốn chiêu mộ Kim Jung Kwon (Park Yong Woo thủ vai), còn Go Da Rim thì trốn đám cưới em gái.

Trớ trêu thay, Kim Jung Kwon lại chính là bạn trai cũ từng chia tay cô bằng câu "cô nhạt như rau cải trụng nước sôi". Bị tổn thương tự ái khi vô tình gặp lại Kim Jung Kwon và bạn gái mới, Go Da Rim liền nói dối rằng mình cũng đang đi du lịch cùng bạn trai rồi uống rượu trong tủi thân.

Vì hiểu lầm rằng Gong Ji Hyuk muốn nhảy xuống vách đá, Go Da Rim vội ôm chặt anh để ngăn cản nhưng lại kéo cả hai rơi xuống.

Anh vội đưa cô vào bệnh viện rồi lặng lẽ rời đi. Tỉnh lại, Go Da Rim còn phải trả tiền viện phí cho cả hai nên sạch túi.

Sáng hôm sau, họ tình cờ gặp nhau trong nhà hàng khách sạn. Đúng lúc đó, cặp bạn của Go Da Rim cũng xuất hiện.

Lịch chiếu phim Dynamite Kiss vào 22h thứ tư và thứ năm hàng tuần trên đài SBS

Vì sĩ diện, cô lập tức khoác tay Gong Ji Hyuk và nhận anh là "bạn trai". Vốn đang cần tiếp cận Kim Jung Kwon, Gong Ji Hyuk liền xem đây là cơ hội và đề nghị Go Da Rim giả làm người yêu mình.

Theo tờ Sport Kyunghyang (Hàn Quốc), "phản ứng hóa học" bùng nổ giữa hai diễn viên chính là yếu tố quyết định sự thành công sớm của phim.

Jang Ki Yong tiếp tục phát huy thế mạnh của một "nam thần dòng phim hài lãng mạn", kết hợp sự điềm tĩnh với nét quyến rũ ấm áp. Trong khi đó, Ahn Eun Jin mang đến năng lượng trẻ trung và đầy duyên dáng.

Trên Theqoo (Hàn Quốc), nhiều bình luận nhận xét rằng cả hai tạo nên "phản ứng hóa học nổi bật nhất trong các phim rom-com Hàn gần đây", đồng thời đặt kỳ vọng phim sẽ hồi sinh "kỷ nguyên phim lãng mạn giữa tuần" của Đài SBS (Hàn Quốc).

Lịch chiếu phim Dynamite Kiss

Giữa “rừng” phim truyền hình cuối năm, Dynamite kiss nổi lên như “tân binh” đáng gờm của dòng phim hài – lãng mạn công sở. Tác phẩm đánh dấu màn tái xuất sau xuất ngũ của Jang Ki Yong, đồng thời là lần đầu sánh đôi cùng “người yêu quốc dân” Ahn Eun Jin, hứa hẹn mang đến chuyện tình dở khóc dở cười, ngọt ngào mà đầy cảm xúc.

Đặc biệt, khung giờ vàng 22h thứ Tư, thứ Năm của đài SBS cũng chính thức “hồi sinh” sau 6 năm ngủ đông, minh chứng cho quyết tâm đưa dòng phim rom-com trở lại thời hoàng kim.

Nụ hôn bùng nổ (Dynamite kiss) dài 14 tập, phát sóng lúc 22h, các ngày thứ Tư và Năm hàng tuần trên đài SBS và phát song song trên nền tảng Netflix, bắt đầu từ ngày 12/11/2025.