Nội dung phim Taxi Driver 3

Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của bộ phim truyền hình Hàn Quốc Taxi Driver 3 (tựa Việt: Ẩn danh) lên sóng tối 21/11 đạt rating (tỉ suất người xem) trung bình toàn quốc là 9,5% trên đài SBS.

Taxi Driver 3 tiếp tục kể câu chuyện về công ty taxi bí mật Rainbow Transport và tài xế Kim Do Gi (Lee Je Hoon thủ vai) - người thay mặt các nạn nhân yếu thế để thực thi công lý theo cách riêng của mình.

Ngoài tài xế Kim Do Gi còn có Jang Sung Cheol (Kim Eui Sung thủ vai), Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin thủ vai), Choi Kyung Goo (Jang Hyuk Jin thủ vai), Park Jin Uhn (Bae Yoo Ram thủ vai). Họ hoạt động như một tổ chức trả thù, thay mặt cho những nạn nhân không thể đòi được công lý thông qua pháp luật.

Taxi Driver 3 thuộc thể loại phim trả thù, hành động. Trong mùa 3, khán giả sẽ được xem một phiên bản Taxi Driver hoàn thiện hơn so với các mùa trước. Với sự ăn ý của dàn diễn viên cũng những tình tiết ẩn giấu, nam chính Lee Je Hoon tin rằng khán giả sẽ thích thú khi khám phá.

Lịch chiếu phim Taxi Driver 3 vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần

Lịch chiếu phim Taxi Driver 3 vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, kéo dài từ 21/11/2025 đến 10/01/2026.

Theo giờ của đài SBS (Hàn Quốc) là 21h50 sẽ bắt đầu phát sóng.

Xem tại Việt Nam: Phim được phát sóng trên các nền tảng online như VieON FPT Play, TV360 với lịch chiếu 21h20 thứ 6, thứ 7 cùng ngày.

Trên đây là lịch chiếu phim Taxi Driver 3 mời quý bạn đọc đón xem.