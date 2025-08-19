Sau gần 5 thập kỷ, dàn diễn viên phim 'Sao Tháng Tám' giờ ra sao?

(VTC News) -

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tính đến nay, Sao Tháng Tám (năm 1976) của cố đạo diễn, NSND Trần Đắc gần như là bộ phim duy nhất của điện ảnh Việt phản ánh thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám.

Đây cũng là một trong những bộ phim về chiến tranh có sức sống mãnh liệt nhất của điện ảnh Việt Nam. Bộ phim không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là mảnh đất để nhiều diễn viên tỏa sáng.

Sau 49 năm, dàn diễn viên gạo cội của phim NSND Thanh Tú, nghệ sĩ Dũng Nhi, NSƯT Đức Hoàn, NSƯT Thanh Hiền… có người đã ra đi mãi mãi, người ở lại thì cuộc sống đã nhiều thay đổi.

NSND Thanh Tú sống bình yên ở tuổi 81

Bắt đầu đi diễn từ năm 17 tuổi, NSND Thanh Tú từng tham gia các phim: Biển lửa, Tiền tuyến gọi, Em bé Hà Nội (1974), Vùng trời (1975)... Nhưng phải đến khi hóa thân vào vai người cán bộ Việt Minh can trường, xuất thân từ bần cố nông tên Nhu trong phim Sao Tháng Tám, Thanh Tú mới để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả.

Sau gần 5 thập kỷ, khi nhắc lại những ngày tháng xả thân cho vai diễn này, nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn không khỏi bồi hồi.

NSND Thanh Tú trong vai nữ cán bộ cách mạng tên Nhu trong "Sao tháng Tám".

Với bà, Sao Tháng Tám là một hồi ức đẹp trong cuộc đời. Bởi vậy, Thanh Tú nói vui rằng: "Năm nào cứ đến ngày này tôi chả được "giỗ" cùng Sao Tháng Tám".

Với diễn xuất đỉnh cao, vai Nhu đã giúp NSND Thanh Tú giành giải Bông Sen Vàng cho "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" năm 1977.

Sau thành công quá lớn của vai diễn này, bà từ chối tham gia các dự án điện ảnh khác. Đến năm 1984 Thanh Tú tham gia các bộ phim: Tình yêu và khoảng cách, Truyện cổ tích cho tuổi 17, Thời hiện tại, Gánh hàng hoa, Mối tình sau song sắt… Tuy nhiên, tất cả không vượt qua được đỉnh cao của Nhu trong Sao Tháng Tám.

Năm 2011, nữ nghệ sĩ bất ngờ trở lại với hai dự án phim truyền hình là Bà nội không ăn bánh Pizza và Lời thú tội của Eva. Những vai diễn này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh ôn nhu, hiền hòa, chính chuyên mà bà từng xây dựng.

Ở tuổi 81, nữ nghệ sĩ tìm đến cuộc sống an yên với đạo Phật, diễn xuất và bên con cháu.

Bà có hai người con, người con trai cả định cư ở Pháp. Hiện bà sống cùng cô con gái thứ hai tại một căn nhà riêng ở Hà Nội.

NSND Thanh Tú sống bình yên bên các con ở tuổi 81.

Trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà bảo: "Giờ bình yên trong tâm hồn là vui nhất". Những lúc rảnh rỗi, bà thường gặp những người bạn để hàn huyên, nói chuyện. Niềm vui của NSND Thanh Tú giờ đây chỉ là những phút giây được gặp lại bạn bè cùng thời để ôn lại chuyện xưa.

Nghệ sĩ Dũng Nhi viên mãn tuổi xế chiều

Nghệ sĩ Dũng Nhi thủ vai nam chính tên Kiên trong phim Sao Tháng Tám khi ông mới hơn 20 tuổi. Thời điểm này, ông đang theo học ngành sư phạm.

Dẫu vậy, người nghệ sĩ này đã thể hiện được tài năng và cái duyên với nghiệp diễn khi lột tả chân thực hình ảnh của một người thanh niên trí thức đến với cách mạng nhưng vẫn đau đớn, xót xa cho chị gái.

Nghệ sĩ Dũng Nhi trong phim "Sao tháng Tám".

Sau thành công của bộ phim, nghệ sĩ Dũng Nhi trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Đặc biệt, vai Bí thư Hoàng Kim trong phim Bí thư tỉnh ủy (2010) đã giúp ông giành giải "Nam diễn viên được yêu thích nhất".

Dũng Nhi được đánh giá là một nghệ sĩ đa tài, có khả năng biến hóa và thành công với cả vai phản diện và chính diện. Từ tướng cướp Năm Sài Gòn trong phim Bỉ vỏ đến anh hùng Lê Mã Lương trong Bài ca ra trận, nhà văn Nguyễn trong Mê thảo thời vang bóng rồi ông Thứ trưởng Cao Đức Cẩm trong phim Chạy án… ông đều khiến khán giả ấn tượng và nhớ mãi.

Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, ở tuổi 74, nghệ sĩ Dũng Nhi hạn chế đóng phim, dành phần lớn thời gian cho gia đình và bản thân. Ông thường xuyên cùng vợ đi du lịch trong và ngoài nước, khám phá những danh lam thắng cảnh, tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Nghệ sĩ Dũng Nhi có cuộc sống viên mãn ở tuổi xế chiều.

Bên cạnh đó, Dũng Nhi cũng dành thời gian chăm sóc con cháu, vun đắp tổ ấm gia đình. Hình ảnh nghệ sĩ Dũng Nhi và vợ trên trang cá nhân luôn tràn đầy hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

NSƯT Thanh Hiền sống kín tiếng

Vai người nông dân tên Mến trong phim Sao Tháng Tám đã đưa Thanh Hiền đến với điện ảnh và truyền hình. Ấn tượng của bà về những tháng ngày tham gia phim không phải là sự gian khổ, vất vả mà là áp lực tâm lý. Khi nhận vai diễn này, bà chỉ mới 20 tuổi, đang là sinh viên năm hai tại khoa Diễn viên điện ảnh.

NSƯT Thanh Hiền từng chia sẻ, bà lo lắng, căng thẳng đến mức run quá không diễn được nhưng nhờ sự giúp đỡ, động viên của ê-kíp làm phim lúc bấy giờ, nữ diễn viên trẻ tuổi ngày ấy đã làm tròn vai diễn của mình.

Gương mặt trái xoan, nụ cười rạng rỡ của cô Mến đã chinh phục khán giả.

Sau vai diễn cô Mến, NSƯT Thanh Hiền tiếp tục gây ấn tượng qua nhiều vai diễn khác như vợ thầy giáo Thứ trong Làng Vũ Đại ngày ấy và vợ Don trong Ngõ lỗ thủng.

Dù đã thử sức với nhiều vai diễn khác, hình ảnh cô Mến hiền lành, chịu thương chịu khó vẫn luôn là một dấu ấn khó phai trong sự nghiệp của bà.

Sau gần 50 năm, NSƯT Thanh Hiền đã thoát khỏi hình ảnh người phụ nữ hiền lành, chất phác để thử sức với nhiều loại vai diễn khác nhau.

Dù là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, "cô Mến" ngoài đời lại rất kín tiếng về đời tư. Được biết, cả nhà NSƯT Thanh Hiền đều liên quan đến phim ảnh. Chồng nữ nghệ sĩ là diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Con trai bà tốt nghiệp khóa quay phim của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

NSƯT Thanh Hiền vẫn hết mình với nghệ thuật.

Bà ít khi chia sẻ với truyền thông và luôn xuất hiện với vẻ ngoài mộc mạc, chân chất, gần gũi. Ở tuổi 71, nữ nghệ sĩ vẫn sở hữu nhan sắc mặn mà, phúc hậu.

Nhiều thập kỷ gắn bó với nghiệp diễn, NSƯT Thanh Hiền vẫn luôn muốn cống hiến hết mình với niềm đam mê và sẵn sàng chờ đón những vai diễn phù hợp.

NSƯT Đức Hoàn qua đời ở tuổi 66

Trong Sao Tháng Tám, NSƯT Đức Hoàn đảm nhận vai phản diện Kiều Trinh. Trước đó, bà được đông đảo khán giả biết đến với vai Mỵ trong phim Vợ chồng A Phủ của đạo diễn Mai Lộc, sản xuất năm 1961.

Bên cạnh đó, NSƯT Đức Hoàn cũng nổi tiếng là một đạo diễn kỹ tính, luôn chú trọng từng chi tiết nhỏ nhất trong các tác phẩm của mình, từ việc chọn diễn viên đến xử lý âm nhạc.

Cố NSƯT Đức Hoàn.

Năm 2003, NSƯT Đức Hoàn qua đời ở tuổi 66, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ và đồng nghiệp. Những đóng góp của bà cho điện ảnh Việt Nam vẫn được nhớ đến và kính trọng, đặc biệt là khả năng khai thác sâu sắc tâm lý phụ nữ trong các tác phẩm của bà.