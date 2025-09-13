(VTC News) -

Nội dung phim Giông tố

Phim Giông tố (tựa Anh: Tempest) có sự tham dự của dàn diễn viên Jun Ji Hyun, Kang Dong Won, Lee Mi Sook, Park Hae Joon, Kim Hae Sook, Yoo Jae Myung… và 2 đạo diễn Kim Hee Won, Heo Myung Haeng.

Bộ phim Giông tố xoay quanh Seo Mun-ju (Jun Ji Hyun thủ vai), một cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc với trí tuệ sắc sảo và trái tim nhân hậu, bất ngờ bị kéo vào một âm mưu chính trị liên quan đến sự ổn định của bán đảo Triều Tiên.

Đồng hành cùng cô là Paik San Ho (Gang Dong Won thủ vai), cựu lính đánh thuê bí ẩn. Sự xuất hiện của Paik San Ho không chỉ là điểm tựa, mà còn là ẩn số lớn, liên tục thách thức lòng tin của cả nhân vật và khán giả.

Ai là bạn, ai là thù? Sự trung thành của anh ta có thật sự nằm ở phía Seo Mun Ju? Những câu hỏi này tạo nên một mạch truyện căng như dây đàn, nơi mỗi câu trả lời đều mở ra một cánh cửa khác của sự nghi ngờ.

Giông tố được chỉ đạo bởi đạo diễn Kim Hee Won (nổi tiếng với "Nữ hoàng nước mắt", "Vincenzo") và Heo Myung Haeng (nổi tiếng với "The Roundup: Punishment"). Biên kịch chấp bút cho tác phẩm là Chung Seo Kyung - đồng biên kịch của tác phẩm điện ảnh đình đám "Decision to Leave".

Lịch chiếu phim Giông tố vào thứ 4 hàng tuần

Phim Giông tố gồm 9 tập, sẽ phát sóng trên Disney+ với 3 tập đầu tiên vào ngày 10/9. Sau đó phát sóng 2 tập mỗi tuần (vào thứ 4) cho đến khi kết thúc.

Sự hấp dẫn của Tempest không chỉ đến từ những màn đấu trí cân não hay những pha hành động nghẹt thở. Điểm nhấn thực sự nằm ở sự giao thoa tinh tế giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm quốc gia.

Mối quan hệ giữa Seo Mun Ju và Paik San Ho không chỉ đơn thuần là tình yêu, mà còn là một sự giằng xé nội tâm sâu sắc. Họ phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn: từ bỏ tình yêu để bảo vệ sự thật, hay đánh đổi tất cả để che chở cho người mình yêu.

Bên cạnh đó, việc xây dựng các nhân vật phụ đầy cá tính và bí ẩn như John Cho, Lee Mi Sook hay Park Hae Joon cũng góp phần tạo nên một bức tranh toàn cảnh sống động và đa chiều. Mỗi nhân vật đều có một câu chuyện riêng, một vai trò riêng trong ván cờ chính trị phức tạp này, khiến người xem không ngừng phải suy đoán và tìm kiếm lời giải đáp.

Trên đây là nội dung và lịch chiếu phim Giông tố (Tempest) mời quý bạn đọc đón xem.