(VTC News) -

Nội dung phim Moon River

Phim Moon River thuộc thể loại cổ trang, hài lãng mạn, do Kang Tae Oh, Kim Se Jeong đóng chính.

Phim Moon River (tạm dịch: Chuyện tình sông trăng) xoay quanh màn tráo đổi linh hồn giữa Yi Kang (Kang Tae Oh thủ vai) - Thái tử phóng túng đang nuôi giấc mơ trả thù và Park Dal Yi (Kim Se Jeong thủ vai) - cô gái bán hàng rong bị mất trí nhớ.

Dù chủ đề tráo đổi linh hồn không mới với khán giả, song Kim Se Jeong vẫn tin rằng ý tưởng của câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt, khi biết Kang Tae Oh sẽ là bạn diễn của mình, cô càng thêm tự tin.

Kim Se Jeong cho biết, cô dành 7 ngày ở Boryeong, Nam Chungcheong (Hàn Quốc) để luyện tập nói giọng địa phương của Park Dal Yi.

Lịch chiếu phim Moon River vào ngày 7/11

Theo iMBC, nhân vật của Kang Tae Oh được miêu tả là "hoàng thất phong cách nhất, mỗi bộ trang phục đều do chính anh chọn, thậm chí có riêng phòng y phục trong hoàng cung". Truyền thông Hàn dùng từ "người sành điệu nhất triều đình" để mô tả phong thái của anh: chỉn chu, quyến rũ nhưng ẩn giấu nỗi cô đơn phía sau.

Lịch phát sóng phim Moon River

Phim Moon River phát sóng trên đài MBC (Hàn Quốc) vào ngày 7/11. Tại Việt Nam Moon River lên sóng vào 23h30 Thứ 6, 7 hàng tuần, bắt đầu từ 07/11trên FPT Play.

Trên đây là lịch phát sóng Moon River mời quý bạn đọc đón xem.