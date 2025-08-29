(VTC News) -

Để phục vụ người dân tham dự và theo dõi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Ban tổ chức đã bố trí thêm 165 điểm trông giữ phương tiện miễn phí trên địa bàn Hà Nội.

Các vị trí này được phân bổ tại nhiều quận, huyện, xã, phường, do Sở Xây dựng cùng chính quyền địa phương phối hợp rà soát, sắp xếp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân gửi xe, di chuyển an toàn và tham gia sự kiện đông đủ.

Cập nhật 165 điểm gửi xe miễn phí khi đi xem A80. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Các vị trí do Sở Xây dựng bố trí

Theo chỉ đạo của Ban tổ chức, Sở Xây dựng Hà Nội đã rà soát và sắp xếp hàng loạt điểm trông giữ phương tiện tại nhiều tuyến phố, khu vực trung tâm và lân cận. Đây là những vị trí có không gian rộng, bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân tập kết phương tiện khi đến theo dõi các hoạt động của A80.

STT Vị trí Đơn vị QL Sức chứa Loại phương tiện I Trục tuyến 2A 1 Một phần trong bến xe Yên Nghĩa Tổng Vận tải Khoảng 150 xe 45 chỗ Xe ô tô khách 2 Đề pô Phú Lương Công ty TNHH MTV Đường sắt HN Khoảng 100 xe 45 chỗ Xe ô tô khách 3 Lòng đường tuyến phố Nguyễn Khuyến, 19/5 Khoảng 35 xe ô tô con Xe ô tô con 4 Khuôn viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Đề nghị Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận Xe ô tô con, xe máy, xe đạp 5 Khuôn viên Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn Đề nghị các Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận Xe ô tô con, xe máy, xe đạp 6 Bãi đất trống gần công ty Thuốc lá Thăng Long đường Nguyễn Trãi Khoảng 200 xe 45 chỗ Xe ô tô khách II Trục tuyến 3.1 1 Đề pô của tuyến tại Nhổn Công ty TNHH MTV Đường sắt HN Khoảng 100 xe 45 chỗ Xe ô tô khách 2 Bãi đỗ xe của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tại ga Nhổn Tổng Vận tải Khoảng 700 xe ô tô con nếu sử dụng toàn bộ mặt bằng) Xe ô tô con, xe máy, xe đạp 3 Khu đất của Công ty TNHH MTV Khai thác được Thành phố giao tạm sử dụng để chống lấn chiếm (giáp Trường Đại học Công nghiệp) Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội Đề nghị Công ty rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận Xe máy, xe đạp 4 Khu đất tại vị trí trung chuyển xe buýt Nhổn do Trung tâm QL&ĐH Giao thông Thành phố quản lý Trung tâm QL&ĐH Giao thông Hà Nội Đề nghị Trung tâm rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận Xe máy, xe đạp 5 Lòng đường đôi 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đường 32) Khoảng 300 xe ô tô con Xe khách, xe con 6 Lòng đường các tuyến phố: Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông, Thành Thái, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trần Quốc Hoàn, Hàm Nghi, Hạ Yên Quyết Khoảng 500 xe ô tô con Xe ô tô con 7 Bãi xe trong khuôn viên Đại học Quốc gia, Trường đại học Sư phạm, Đại học Giao thông vận tải Đề nghị các Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận Xe ô tô con, xe máy, xe đạp III Tuyến Quốc lộ 1 1 Lòng đường 2.5 từ Kim Đồng đến Đền Lừ Khoảng 400 xe ô tô con Sắp xếp xe ô tô khách, xe con trên cả 2 chiều 2 Lòng đường các tuyến phố (Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng, Nam Sơn, Linh Đường, Đạm Phương…) đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con Khoảng 300 xe ô tô con Xe ô tô con 3 Khuôn viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Xây dựng Đề nghị các Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận Xe ô tô con, xe máy, xe đạp IV Phía cầu Nhật Tân Lòng đường các tuyến phố trong khu Ngoại Giao đoàn đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con (Minh Tảo, Nguyễn Xuân Khoát, Xuân Tảo (đoạn từ Hoàng Minh Thảo đến Nguyễn Xuân Khoát)) Khoảng 80 xe ô tô con Xe ô tô con IV Phía cầu Chương Dương Lòng đường Hồng Tiến (dự kiến khoảng 150 xe ô tô con), Nguyễn Gia Bồng (dự kiến khoảng 400 xe ô tô con) Khoảng 80 xe ô tô con Xe ô tô con V Phía cầu Vĩnh Tuy 1 Lòng đường Đàm Quang Trung (dự kiến khoảng 200 xe ô tô con), Khoảng 200 xe ô tô con Xe ô tô con 2 Khu đất trống gần đường Đàm Quang Trung Khoảng 200 xe ô tô 45 chỗ Xe ô tô khách Tổng 92 vị trí

Các xã, phường bố trí rà soát

Song song với đó, chính quyền các quận, huyện, xã, phường cũng đã chủ động rà soát, bổ sung các điểm gửi xe nhỏ lẻ trong khu dân cư, khuôn viên công cộng. Việc này nhằm giảm tải áp lực cho các bãi xe lớn, đồng thời giúp người dân có nhiều lựa chọn gần khu vực sinh sống hoặc nơi tổ chức sự kiện.