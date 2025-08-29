  • Zalo

Cập nhật 165 điểm gửi xe miễn phí khi đi xem A80

Để người dân yên tâm tham dự các hoạt động của sự kiện A80, Ban tổ chức phối hợp cùng các đơn vị chức năng sắp xếp 165 điểm trông giữ xe miễn phí.

Để phục vụ người dân tham dự và theo dõi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Ban tổ chức đã bố trí thêm 165 điểm trông giữ phương tiện miễn phí trên địa bàn Hà Nội.

Các vị trí này được phân bổ tại nhiều quận, huyện, xã, phường, do Sở Xây dựng cùng chính quyền địa phương phối hợp rà soát, sắp xếp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân gửi xe, di chuyển an toàn và tham gia sự kiện đông đủ.

Cập nhật 165 điểm gửi xe miễn phí khi đi xem A80. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Các vị trí do Sở Xây dựng bố trí

Theo chỉ đạo của Ban tổ chức, Sở Xây dựng Hà Nội đã rà soát và sắp xếp hàng loạt điểm trông giữ phương tiện tại nhiều tuyến phố, khu vực trung tâm và lân cận. Đây là những vị trí có không gian rộng, bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân tập kết phương tiện khi đến theo dõi các hoạt động của A80.

STTVị tríĐơn vị QLSức chứaLoại phương tiện
ITrục tuyến 2A
1Một phần trong bến xe Yên NghĩaTổng Vận tảiKhoảng 150 xe 45 chỗXe ô tô khách
2Đề pô Phú LươngCông ty TNHH MTV Đường sắt HNKhoảng 100 xe 45 chỗXe ô tô khách
3Lòng đường tuyến phố Nguyễn Khuyến, 19/5Khoảng 35 xe ô tô conXe ô tô con
4Khuôn viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng PhongĐề nghị Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhậnXe ô tô con, xe máy, xe đạp
5Khuôn viên Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoànĐề nghị các Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhậnXe ô tô con, xe máy, xe đạp
6Bãi đất trống gần công ty Thuốc lá Thăng Long đường Nguyễn TrãiKhoảng 200 xe 45 chỗXe ô tô khách
IITrục tuyến 3.1
1Đề pô của tuyến tại NhổnCông ty TNHH MTV Đường sắt HNKhoảng 100 xe 45 chỗXe ô tô khách
2Bãi đỗ xe của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tại ga NhổnTổng Vận tảiKhoảng 700 xe ô tô con nếu sử dụng toàn bộ mặt bằng)Xe ô tô con, xe máy, xe đạp
3Khu đất của Công ty TNHH MTV Khai thác được Thành phố giao tạm sử dụng để chống lấn chiếm (giáp Trường Đại học Công nghiệp)Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà NộiĐề nghị Công ty rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhậnXe máy, xe đạp
4Khu đất tại vị trí trung chuyển xe buýt Nhổn do Trung tâm QL&ĐH Giao thông Thành phố quản lýTrung tâm QL&ĐH Giao thông Hà NộiĐề nghị Trung tâm rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhậnXe máy, xe đạp
5Lòng đường đôi 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đường 32)Khoảng 300 xe ô tô conXe khách, xe con
6Lòng đường các tuyến phố: Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông, Thành Thái, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trần Quốc Hoàn, Hàm Nghi, Hạ Yên QuyếtKhoảng 500 xe ô tô conXe ô tô con
7Bãi xe trong khuôn viên Đại học Quốc gia, Trường đại học Sư phạm, Đại học Giao thông vận tảiĐề nghị các Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhậnXe ô tô con, xe máy, xe đạp
IIITuyến Quốc lộ 1
1Lòng đường 2.5 từ Kim Đồng đến Đền LừKhoảng 400 xe ô tô conSắp xếp xe ô tô khách, xe con trên cả 2 chiều
2Lòng đường các tuyến phố (Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng, Nam Sơn, Linh Đường, Đạm Phương…) đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô conKhoảng 300 xe ô tô conXe ô tô con
3Khuôn viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Xây dựngĐề nghị các Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhậnXe ô tô con, xe máy, xe đạp
IVPhía cầu Nhật Tân
Lòng đường các tuyến phố trong khu Ngoại Giao đoàn đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con (Minh Tảo, Nguyễn Xuân Khoát, Xuân Tảo (đoạn từ Hoàng Minh Thảo đến Nguyễn Xuân Khoát))Khoảng 80 xe ô tô conXe ô tô con
IVPhía cầu Chương Dương
Lòng đường Hồng Tiến (dự kiến khoảng 150 xe ô tô con), Nguyễn Gia Bồng (dự kiến khoảng 400 xe ô tô con)Khoảng 80 xe ô tô conXe ô tô con
VPhía cầu Vĩnh Tuy
1Lòng đường Đàm Quang Trung (dự kiến khoảng 200 xe ô tô con),Khoảng 200 xe ô tô conXe ô tô con
2Khu đất trống gần đường Đàm Quang TrungKhoảng 200 xe ô tô 45 chỗXe ô tô khách
Tổng92 vị trí

Các xã, phường bố trí rà soát

Song song với đó, chính quyền các quận, huyện, xã, phường cũng đã chủ động rà soát, bổ sung các điểm gửi xe nhỏ lẻ trong khu dân cư, khuôn viên công cộng. Việc này nhằm giảm tải áp lực cho các bãi xe lớn, đồng thời giúp người dân có nhiều lựa chọn gần khu vực sinh sống hoặc nơi tổ chức sự kiện.

STTXã, PhườngĐịa điểmĐịa chỉGhi chú
1Bạch Mai (3 vị trí)Công viên Tuổi trẻ Thủ đôSố 1 Võ Thị Sáu
Khuôn viên Trường Tiểu học Tô Hoàng29 Đại Cồ Việt
Khuôn viên Trường THCS Tô Hoàng27 Đại Cồ Việt
2Đại Mỗ (1 vị trí)Công viên Phùng KhoangDiện tích khoảng 500m2
3Láng (4 vị trí)Ký túc xã ĐH Giao thông99 Nguyễn Chí Thanh
Học viện Phụ nữ Việt Nam68 Nguyễn Chí Thanh
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam58 Nguyễn Chí Thanh
Viện máy và dụng cụ công nghiệp46 Láng Hạ
4Tây Hồ (4 vị trí)Nhà khách Bộ Quốc phòng266 đường Thụy Khuê
Trường Tiểu học Chu Văn An260 đường Thụy Khuê
Khu đất trông tại 161 Yên Phụ161 Yên Phụ
Điểm gửi xe tại phía sau tòa nhà 249 Thụy Khuê (đoạn đường cống hóa mương Thụy Khuê)
5Ngọc Hà (6 vị trí)Trường Tiểu học Hoàng Diệu526 phố Đội Cấn
Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám2 phố Vĩnh Phúc
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc46 phố Liễu Giai
Trường Tiểu học Đại Yên167 phố Đội Cấn
Trường Tiểu học và THCS Ba Đình145 Hoàng Hoa Thám
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội6 phố Vĩnh Phúc
6Kiến Hưng (02 vị trí)Trụ sở Đảng ủy phường Kiến Hưng51 đường Đa Sỹ
Trường Tiểu học Kiến Hưng70 đường Đa Sỹ
7Giảng Võ (13 vị trí)Vườn thú Hà Nội
Công viên Indira GandhiPhố Nguyên Hồng
Trường Tiểu học KimĐồngPhố Trần Huy Liệu
Trường THCS Giảng Võ01 Trần Huy Liệu
Trường THPT Nguyễn Trãi50 Nam Cao
Trường Mầm non Tuổi HoaKhu B Giảng Võ, phố Trần Huy Liệu
Trường THPT Phạm Hồng Thái01 phố Nguyễn Văn Ngọc
Trường Tiểu học Thủ LệSố 03 ngõ 9 Đào Tấn
Trường Tiểu học Ngọc KhánhNgõ 20 phố Nguyễn Công Hoan
Trường Tiểu học Thành Công AKhu D Tập thể Thành Công
Trường Tiểu học Thành Công BKhu H Tập thể Thành Công
Trường THCS Nguyễn Trãi04 Giang Văn Minh
Trường đội Lê Duẩn306B Kim Mã
8Cửa Nam (05 vị trí)Trường THPT Trần Phú08 Hai Bà Trưng
Trường THCS Trưng Vương26 Hàng Bài
Trường THCS Ngô Sỹ Liên27 Hàm Long
Vườn hoa Tao ĐànNgã tư Lý Thường Kiệt– Lê Thánh Tông
Vườn Hoa Mê LinhNgã tư Quán Sứ - Hai Bà Trưng
9Yên Hòa (1 vị trí)Ô đất 216 Trần Duy HưngDiện tích khoảng 4.506m2
10Bồ Đề (01 vị trí)Khuôn viên Công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm551 Nguyễn Văn Cừ và ngõ 481 Ngọc Lâm
11Hai Bà Trưng (06 vị trí)Trường THCS Tây Sơn52A phố Trần Nhân Tông
Trường Tiểu học Tây Sơn60 Lê Đại Hành
Trường THCS Ngô Thì nhậm09 phố Hòa Mã
Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân41 phố Lò Đúc
Trường THCS Lê Ngọc Hân51 phố Thi Sách
Trường THCS Vân Hồ193 phố Bà Triệu
12Ô Chợ Dừa (03 vị trí)Mầm non Cát Linh28 ngõ 27 Cát Linh
Trường THCS Cát Linh31 Cát Linh
Mầm non Mầm Xanh143 Hào Nam
13Tương Mai (02 vị trí)Trường Tiểu học Tương Mai145 đường Tân Mai (đường 2.5)
Trường THCS Tương Mai147 đường Tân Mai (đường 2.5)
14Ba Vì (05 vị trí)Trụ sở UBND xã Ba VìThôn Lặt
Trường THPT Minh QuangThôn Lặt
Nhà văn hóa thôn LặtThôn Lặt
Nhà văn hóa thôn Gò Đá ChẹThôn Gò Đá Chẹ
Trục sở UBND xã Khánh Thượng (cũ)Thôn Bưởi
15Vĩnh Thanh (02 vị trí)Nhà văn hóa thôn Cổ Điển
Nhà văn hóa thôn Ngọc Chi
16Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (16 vị trí)
Tuyến 2AGa Láng
Ga Thượng Đình
Ga Vành đai 3
Ga Phùng Khoang
Ga Văn Quán
Ga Hà Đông
Ga La Khê
Ga Văn Khê
Ga Yên Nghĩa
Tuyến 3.1Ga Nhổn
Ga Minh Khai
Ga Phú Diễn
Ga Lê Đức Thọ
Ga Đại học Quốc gia Hà Nội
Ga Chùa Hà
Ga Cầu Giấy
Tổng73 vị trí
