Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 4/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 4/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 13/7/2025 âm lịch nhằm ngày Thanh long hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Bính Tý, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Xử Thử.

Ngày Chế Nhật (Hung) - Ngày Bính Tý - Dương Thủy khắc Dương Hỏa: Đây là ngày có Địa Chi khắc với Thiên Can nên được xem là không cát lợi. Nếu thực hiện những công việc lớn sẽ dễ gặp trở ngại, hao tốn nhiều công sức mà kết quả không như ý. Tuy nhiên, các việc nhỏ, thường nhật vẫn có thể tiến hành bình thường.

Xem lịch âm hôm nay ngày 4/9/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 4/9/2025 rơi vào ngày Thanh long hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 4/9/2025 dương lịch rơi vào thứ Năm.

Việc nên và không nên làm ngày 4/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như xây dựng, sửa chữa nhà, cưới hỏi, mở cửa hàng, mở cửa hiệu và khai trương sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như động thổ, đổ trần, tranh chấp, kiện tụng, chữa bệnh, tế lễ, lợp mái, xuất hành đi xa, mai táng, an táng, cầu tài lộc và chuyển về nhà mới sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 4/9/2025

Sao tốt:

Phúc sinh: Tốt cho mọi công việc.

Dân nhật: Tốt cho mọi công việc.

Hoàng ân*: Tốt cho mọi công việc.

Thanh long*: Tốt cho mọi công việc.

Tam hợp*: Tốt cho mọi công việc.

Nguyệt không: Tốt cho việc làm nhà, làm giường

Sát công: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Đại hao*: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 4/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Thìn, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Canh Ngọ, Mậu Ngọ.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 4/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Sửu (01h-03h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mão (05h-07h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Ngọ (11h-13h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thân (15h-17h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Dậu (17h-19h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mùi (13h-15h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Hợi (21h-23h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 4/9/2025

Ngày xuất hành:

Đường phong: Là ngày rất tốt, xuất hành hanh thông, cầu tài đạt kết quả như mong, dễ gặp được quý nhân giúp đỡ.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 4/9/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 4/9/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 4/9/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.