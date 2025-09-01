Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 2/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 2/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 11/7/2025 âm lịch nhằm ngày Tư mệnh hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Giáp Tuất, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Xử Thử.

Ngày Phạt Nhật (Đại Hung) - Ngày Giáp Tuất - Dương Mộc khắc Dương Thổ: Là ngày rất xấu (đại hung), bởi Thiên Can khắc với Địa Chi. Trong ngày này, nếu tiến hành công việc sẽ gặp nhiều trở ngại, hao tổn công sức mà khó đạt kết quả. Do đó, cần hạn chế và tránh thực hiện những việc quan trọng.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 2/9/2025 rơi vào ngày Tư mệnh hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 2/9/2025 dương lịch rơi vào thứ Ba.

Việc nên và không nên làm ngày 2/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như xây dựng, sửa chữa nhà, tranh chấp, kiện tụng, đổ trần, lợp mái, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương và cầu tài lộc sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như động thổ, cưới hỏi, xuất hành đi xa, mai táng, an táng, chữa bệnh, tế lễ và chuyển về nhà mới sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 2/9/2025

Sao tốt:

Thiên phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, khai trương và an táng.

Thiên quan*: Tốt cho mọi công việc.

Lộc khố: Tốt cho việc cầu tài, khai trương, giao dịch.

Kính tâm: Tốt đối với tang lễ.

Sao xấu:

Thổ ôn: Kỵ xây dựng, đào ao, đào giếng, xấu về tế tự

Thiên tặc: Xấu đối với khởi tạo, động thổ, nhập trạch, khai trương

Quả tú: Xấu với việc cưới hỏi.

Tam tang: Kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng.

Quỷ khốc: Xấu với tế tự, mai táng.

Ly sàng: Kỵ việc cưới hỏi.

Trùng phục: Kỵ cưới hỏi, an táng

Hoả tinh: Xấu về lợp nhà, làm bếp.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 2/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Dần, Ngọ.

Tuổi khắc với ngày: Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 2/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thìn (07h-09h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Tỵ (09h-11h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thân (15h-17h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Dậu (17h-19h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Hợi (21h-23h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Sửu (01h-03h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mão (05h-07h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Mùi (13h-15h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Tuất (19h-21h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Xuất hành hôm nay âm lịch 2/9/2025

Ngày xuất hành:

Đường phong: Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 2/9/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 2/9/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 2/9/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.