Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 31/8/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 31/8/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 9/7/2025 âm lịch nhằm ngày Thiên lao hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Nhâm Thân, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Xử Thử.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) - Ngày Nhâm Thân - Dương Kim sinh Dương Thủy: Là ngày tốt vừa (tiểu cát), là ngày địa chi sinh xuất thiên can. Trong ngày này con người dễ hòa hợp, đoàn kết, công việc hanh thông, ít gặp trở ngại, khả năng thành công cao. Có thể tiến hành hầu hết các công việc quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 31/8/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 31/8/2025 rơi vào ngày Thiên lao hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 31/8/2025 dương lịch rơi vào Chủ nhật.

Việc nên và không nên làm ngày 31/8/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như đổ trần, lợp mái, chữa bệnh, tế lễ, chuyển về nhà mới, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xuất hành đi xa, xây dựng, sửa chữa nhà, động thổ, cưới hỏi, mai táng, an táng mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc và sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 31/8/2025

Sao tốt:

Minh tinh: Tốt cho mọi công việc.

Mãn đức tinh: Tốt cho mọi công việc.

Phúc hậu: Tốt về cầu tài lộc, khai trương

Nguyệt ân*: Tốt cho mọi công việc.

Thiên ân: Tốt cho mọi công việc.

Thiên xá*: Tốt mọi việc nhất là tế tự, giải oan, chỉ kỵ động thổ.

Sao xấu:

Thổ phủ: Kỵ xây dựng, động thổ.

Lục bất thành: Xấu đối với xây dựng.

Xích khẩu: Kỵ cưới hỏi, giao dịch, yến tiệc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 31/8/2025

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thìn.

Tuổi khắc với ngày: Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 31/8/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Sửu (01h-03h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thìn (07h-09h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mùi (13h-15h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Tuất (19h-21h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mão (05h-07h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Ngọ (11h-13h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Dậu (17h-19h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Hợi (21h-23h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 31/8/2025

Ngày xuất hành:

Kim đường: Xuất hành cát lợi, có quý nhân phù trợ, tài lộc hanh thông. Nếu vướng vào kiện tụng, thường nắm nhiều phần lý phải.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây để đón Hỷ thần và Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 31/8/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 31/8/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 31/8/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.