Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 1/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 1/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 10/7/2025 âm lịch nhằm ngày Huyền vũ hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Quý Dậu, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Xử Thử.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) - Ngày Quý Dậu - Âm Kim sinh Âm Thủy: Là ngày tốt vừa (tiểu cát), có Địa Chi sinh xuất Thiên Can. Trong ngày này con người dễ gắn kết, công việc thuận lợi, ít gặp trở ngại, khả năng đạt kết quả cao, có thể tiến hành các việc quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 1/9/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 1/9/2025 rơi vào ngày Huyền vũ hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 1/9/2025 dương lịch rơi vào thứ Hai.

Việc nên và không nên làm ngày 1/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như xây dựng, sửa chữa nhà sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như chữa bệnh, tế lễ, chuyển về nhà mới, tranh chấp và kiện tụng xuất hành đi xa, động thổ, cưới hỏi, đổ trần, lợp mái, mai táng, an táng mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc và sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 1/9/2025

Sao tốt:

Âm đức: Tốt cho mọi công việc.

Thiên đức*: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên ôn: Kỵ việc xây dựng.

Nhân cách: Xấu đối với cưới hỏi, khởi tạo.

Vãng vong: Kỵ xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, động thổ.

Cửu không: Kỵ xuất hành, cầu tài, khai trương

Huyền vũ: Kỵ mai táng

Tội chỉ: Xấu với tế tự, kiện cáo

Nguyệt kiến chuyển sát: Kỵ việc động thổ.

Phủ đầu dát: Kỵ việc khởi tạo.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 1/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Sửu, Tỵ.

Tuổi khắc với ngày: Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 1/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Dậu (17h-19h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Mão (05h-07h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Ngọ (11h-13h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mùi (13h-15h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Dần (03h-05h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ hắc đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Tỵ (09h-11h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thân (15h-17h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi

Giờ Hợi (21h-23h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Xuất hành hôm nay âm lịch 1/9/2025

Ngày xuất hành:

Đường phong: Là ngày rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Bắc để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 1/9/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 1/9/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 1/9/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.