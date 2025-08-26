Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 27/8/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 27/8/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 5/7/2025 âm lịch nhằm ngày Kim quỹ hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Mậu Thìn, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Xử Thử.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) – Ngày Mậu Thìn – Đồng hành Dương Thổ: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, đồng cực, dễ sinh bất hòa, xung khắc, gây cản trở, không thích hợp tiến hành việc trọng đại.

Xem lịch âm hôm nay ngày 27/8/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 27/8/2025 rơi vào ngày Kim quỹ hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 27/8/2025 dương lịch rơi vào thứ Tư.

Việc nên và không nên làm ngày 27/8/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như tranh chấp, kiện tụng, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc, chữa bệnh, tế lễ và chuyển về nhà mới sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như đổ trần, xuất hành đi xa, lợp mái, sửa chữa nhà, xây dựng, động thổ, cưới hỏi, mai táng và an táng sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 27/8/2025

Sao tốt:

Thiên hỷ: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Thiên tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương.

Tục thế: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Tam hợp*: Tốt cho mọi công việc.

Mẫu thương*: Tốt về cầu tài lộc, khai trương.

Thiên đức hợp*: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Hoả tai: Xấu đối với làm nhà, lợp nhà.

Nguyệt yếm đại hoạ: Xấu đối với xuất hành, cưới hỏi.

Cô thần: Xấu với việc cưới hỏi.

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, chuyển về nhà mới, cưới hỏi, xuất hành.

Nguyệt kỵ*: Xấu cho mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 27/8/2025

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Canh Tuất, Bính Tuất.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 27/8/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thìn (07h-09h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Tỵ (09h-11h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thân (15h-17h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Dậu (17h-19h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Hợi (21h-23h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Sửu (01h-03h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mão (05h-07h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Mùi (13h-15h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Tuất (19h-21h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Xuất hành hôm nay âm lịch 27/8/2025

Ngày xuất hành:

Đạo tặc: Là ngày rất xấu, xuất hành dễ gặp hại, hao tài, mất của, không thuận lợi cho việc di chuyển hay tiến hành công việc lớn.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Bắc để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 27/8/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 27/8/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 27/8/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.