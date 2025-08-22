Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 23/8/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 23/8/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 1/7/2025 âm lịch nhằm ngày Thanh long hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Giáp Tý, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Xử Thử.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) – Ngày Giáp Tý – Dương Thủy sinh Dương Mộc: Đây là ngày khá tốt (tiểu cát), Địa Chi sinh xuất Thiên Can, con người dễ hòa hợp, đoàn kết. Công việc thuận lợi, ít trở ngại, khả năng thành công cao, có thể tiến hành nhiều việc quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 23/8/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 23/8/2025 rơi vào ngày Thanh long hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 23/8/2025 dương lịch rơi vào thứ Bảy.

Việc nên và không nên làm ngày 23/8/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, sửa chữa nhà, cầu tài lộc và xây dựng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như đổ trần, lợp mái, tranh chấp, kiện tụng, chữa bệnh, tế lễ, động thổ, xuất hành đi xa, mai táng, an táng, chuyển về nhà mới và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 23/8/2025

Sao tốt:

Phúc sinh: Tốt cho mọi công việc.

Dân nhật thời đức: Tốt cho mọi công việc.

Hoàng ân*: Tốt cho mọi công việc.

Thanh long*: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Đại hao*: Xấu cho mọi công việc.

Trùng phục: Kỵ cưới hỏi, an táng.

Âm thác: Xấu cho mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 23/8/2025

Tuổi hợp với ngày: Thìn, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 23/8/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Sửu (01h-03h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mão (05h-07h): Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Ngọ (11h-13h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Thân (15h-17h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Dậu (17h-19h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Bạch hổ. Kỵ mọi việc, trừ những việc săn bắn tế tự.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mùi (13h-15h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Hợi (21h-23h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 23/8/2025

Ngày xuất hành:

Đường phong: Ngày rất tốt, thích hợp xuất hành, cầu tài dễ thành, lại có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 23/8/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 23/8/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 23/8/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.