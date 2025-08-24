Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 25/8/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 25/8/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 3/7/2025 âm lịch nhằm ngày Thiên hình hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Bính Dần, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Xử Thử.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) - Ngày Bính Dần - Dương Mộc sinh Dương Hỏa: Là ngày tốt vừa (tiểu cát), Địa Chi sinh xuất Thiên Can. Trong ngày này, con người dễ hòa hợp, đoàn kết, công việc ít gặp trở ngại, khả năng thành công cao, có thể tiến hành mọi việc.

Xem lịch âm hôm nay ngày 25/8/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 25/8/2025 rơi vào ngày Thiên hình hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 25/8/2025 dương lịch rơi vào thứ Hai.

Việc nên và không nên làm ngày 25/8/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc, tranh chấp, kiện tụng, chữa bệnh, tế lễ, mai táng và an táng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như đổ trần, lợp mái, sửa chữa nhà, xây dựng, chuyển về nhà mới, động thổ, xuất hành đi xa và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 25/8/2025

Sao tốt:

Thánh tâm: Tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự.

Giải thần*: Tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan.

Dịch mã*: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành.

Nguyệt không: Tốt cho việc làm nhà, làm giường.

Sao xấu:

Nguyệt phá: Xấu về xây dựng nhà cửa.

Nguyệt hình: Xấu cho mọi công việc.

Không phòng: Kỵ việc cưới hỏi.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 25/8/2025

Tuổi hợp với ngày: Ngọ, Tuất.

Tuổi khắc với ngày: Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 25/8/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Sửu (01h-03h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thìn (07h-09h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mùi (13h-15h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Tuất (19h-21h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Mão (05h-07h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Ngọ (11h-13h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Dậu (17h-19h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Hợi (21h-23h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 25/8/2025

Ngày xuất hành:

Kim đường: Xuất hành thuận lợi, gặp quý nhân phù trợ, tài lộc hanh thông, thưa kiện nắm nhiều phần thắng.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 25/8/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 25/8/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 25/8/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.