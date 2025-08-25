Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 26/8/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 26/8/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 4/7/2025 âm lịch nhằm ngày Chu tước hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Đinh Mão, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Xử Thử.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) - Ngày Đinh Mão - Âm Mộc sinh Âm Hỏa: Là ngày khá tốt (tiểu cát), Địa Chi sinh xuất Thiên Can. Trong ngày này, con người dễ hòa hợp, công việc thuận lợi, ít gặp khó khăn, khả năng đạt kết quả như mong muốn, có thể triển khai các kế hoạch quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 26/8/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 26/8/2025 rơi vào ngày Chu tước hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 26/8/2025 dương lịch rơi vào thứ Ba.

Việc nên và không nên làm ngày 26/8/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như xuất hành đi xa, tranh chấp, kiện tụng, chữa bệnh, tế lễ, mai táng và an táng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như đổ trần, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc, lợp mái, sửa chữa nhà, xây dựng, chuyển về nhà mới, động thổ và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 26/8/2025

Sao tốt:

Cát khánh: Tốt cho mọi công việc.

Ích hậu: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Nguyệt đức hợp*: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên lại: Xấu mọi công việc.

Chu tước hắc đạo: Kỵ việc nhập trạch, khai trương

Hoang vu: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 26/8/2025

Tuổi hợp với ngày: Mùi, Hợi.

Tuổi khắc với ngày: Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 26/8/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Dần (03h-05h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mão (05h-07h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Ngọ (11h-13h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mùi (13h-15h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Dậu (17h-19h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Tỵ (09h-11h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thân (15h-17h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Hợi (21h-23h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Xuất hành hôm nay âm lịch 26/8/2025

Ngày xuất hành:

Thuần dương: Xuất hành cát lợi, khi trở về cũng hanh thông, mọi việc thuận lợi, thường gặp quý nhân phù trợ, cầu tài dễ thành, bàn bạc hay tranh luận đều có ưu thế và thắng lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 26/8/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 26/8/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 26/8/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.