Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 22/8/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 22/8/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 29/6/2025 âm lịch nhằm ngày Minh đường hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Quý Hợi, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Thu.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) - Ngày Quý Hợi - Đồng hành Âm Thủy: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, đồng cực, dễ xảy ra xung khắc, bất hòa, gây trở ngại, không thuận lợi cho việc trọng đại.

Xem lịch âm hôm nay ngày 22/8/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 22/8/2025 rơi vào ngày Minh đường hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 22/8/2025 dương lịch rơi vào thứ Sáu.

Việc nên và không nên làm ngày 22/8/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như đổ trần, lợp mái, xây dựng, tranh chấp, kiện tụng, chữa bệnh, tế lễ, động thổ, sửa chữa nhà, xuất hành đi xa, chuyển về nhà mới, mai táng, an táng và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 22/8/2025

Sao tốt:

Nguyệt tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, di chuyển, giao dịch

Âm đức: Tốt cho mọi công việc.

Minh đường*: Tốt cho mọi công việc.

Tam hợp*: Tốt cho mọi công việc.

Mãn đức tinh: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Đại hao*: Xấu cho mọi công việc.

Nhân cách: Xấu đối với cưới, khởi tạo

Lôi công: Xấu với xây dựng nhà cửa.

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, cưới hỏi, chuyển về nhà mới, xuất hành.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 22/8/2025

Tuổi hợp với ngày: Mão, Mùi.

Tuổi khắc với ngày: Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Mão, Đinh Dậu.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 22/8/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thìn (07h-09h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mùi (13h-15h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Tuất (19h-21h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Hợi (21h-23h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc..

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Dần (03h-05h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mão (05h-07h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Tỵ (09h-11h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Dậu (17h-19h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 22/8/2025

Ngày xuất hành:

Huyền vũ: Xuất hành dễ vướng vào tranh chấp, gặp chuyện không may, tốt nhất không nên đi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Bắc để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 22/8/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 22/8/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 22/8/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.