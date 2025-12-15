Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 15/12/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 15/12/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 26/10/2025 âm lịch nhằm ngày Thanh long hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Mậu Ngọ, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Đại Tuyết.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) – Ngày Mậu Ngọ –Dương Hỏa sinh Dương Thổ: Là ngày tốt vừa (tiểu cát), có Địa Chi sinh xuất Thiên Can nên mang lại vận khí thuận hòa. Con người dễ tạo được sự đoàn kết, công việc diễn ra suôn sẻ, ít trở ngại. Khả năng đạt kết quả tốt khá cao, thích hợp để tiến hành hầu hết các việc quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 15/12/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 15/12/2025 rơi vào ngày Thanh long hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 15/12/2025 dương lịch rơi vào thứ Hai.

Việc nên và không nên làm ngày 15/12/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc, chữa bệnh, tế lễ, mai táng, an táng, kiện tụng và tranh chấp sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như chuyển về nhà mới, xây dựng, đổ trần, lợp mái nhà, động thổ, xuất hành đi xa, sửa chữa nhà và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 15/12/2025

Sao tốt:

Nguyệt giải: Tốt mọi công việc.

Hoạt diệu: Tốt mọi công việc.

Phổ hộ: Tốt mọi việc, nhất là làm phúc, cưới hỏi, xuất hành.

Thanh long*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên lại: Xấu mọi công việc.

Hoàng sa: Xấu đối với xuất hành.

Hoang vu: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 15/12/2025

Tuổi hợp với ngày: Dần, Tuất.

Tuổi khắc với ngày: Bính Tý, Giáp Tý.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 15/12/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Sửu (01h-03h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mão (05h-07h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Ngọ (11h-13h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thân (15h-17h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Dậu (17h-19h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên lao. Mọi việc bất lợi.

Giờ Dần (03h-05h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Tỵ (09h-11h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mùi (13h-15h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Hợi (21h-23h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 15/12/2025

Ngày xuất hành:

Khu thố: Xuất hành dễ nhỡ tàu xe, cầu tài khó thành, trên đường dễ thất thoát đồ đạc, nhìn chung bất lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Bắc để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 15/12/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 15/12/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 15/12/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.