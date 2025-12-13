Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 14/12/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 14/12/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 25/10/2025 âm lịch nhằm ngày Câu trận hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Đinh Tỵ, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Đại Tuyết.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) – Ngày Đinh Tỵ – Đồng hành Âm Hỏa: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, đồng cực, dễ tạo ra sự xung đẩy, thiếu hòa hợp. Vì vậy, đây không phải thời điểm thuận lợi cho việc tiến hành các công việc quan trọng hay đại sự. Trong ngày này, nên giữ ổn định, hạn chế khởi sự lớn để tránh bất lợi.

Xem lịch âm hôm nay ngày 14/12/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 14/12/2025 rơi vào ngày Câu trận hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 14/12/2025 dương lịch rơi vào Chủ nhật.

Việc nên và không nên làm ngày 14/12/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc, chữa bệnh, tế lễ, kiện tụng và tranh chấp sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như chuyển về nhà mới, xây dựng, đổ trần, lợp mái nhà, động thổ, xuất hành đi xa, sửa chữa nhà, mai táng, an táng và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 14/12/2025

Sao tốt:

Kính tâm: Tốt đối với tang lễ.

Dịch mã*: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành.

Thiên phúc: Tốt mọi việc.

Sao xấu:

Tiểu hồng sa: Xấu mọi việc.

Nguyệt phá: Xấu về xây dựng nhà cửa.

Ly sàng: Kỵ việc cưới hỏi.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 14/12/2025

Tuổi hợp với ngày: Sửu, Dậu.

Tuổi khắc với ngày: Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Mùi, Quý Sửu.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 14/12/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thìn (07h-09h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mùi (13h-15h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Tuất (19h-21h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Hợi (21h-23h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Dần (03h-05h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mão (05h-07h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Tỵ (09h-11h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Dậu (17h-19h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 14/12/2025

Ngày xuất hành:

Khu thố: Khi xuất hành dễ gặp rắc rối, có thể lỡ tàu lỡ xe, cầu tài không đạt, dọc đường còn dễ hao tốn tiền của, nhìn chung mang nhiều điều bất lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 14/12/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 14/12/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 14/12/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.