Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 12/12/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 12/12/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 23/10/2025 âm lịch nhằm ngày Huyền vũ hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Ất Mão, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Đại Tuyết.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) - Ngày Ất Mão - Đồng hành Âm Mộc: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, đồng cực, dễ gây bất hòa, xung khắc, không thuận lợi cho việc lớn.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 12/12/2025 rơi vào ngày Huyền vũ hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 12/12/2025 dương lịch rơi vào thứ Sáu.

Việc nên và không nên làm ngày 12/12/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như sẽ mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương và cầu tài lộc gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như chuyển về nhà mới, xây dựng, đổ trần, lợp mái nhà, chữa bệnh, tế lễ, kiện tụng, tranh chấp, sửa chữa nhà, mai táng, an táng, động thổ, xuất hành đi xa và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 12/12/2025

Sao tốt:

Âm đức: Tốt mọi công việc.

Mãn đức tinh: Tốt mọi công việc.

Dân nhật: Tốt mọi công việc.

Tam hợp*: Tốt mọi công việc.

Nguyệt ân*: Tốt mọi công việc.

Thiên đức*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên ngục: Xấu mọi công việc.

Thiên hoả: Xấu về lợp nhà.

Đại hao*: Xấu mọi công việc.

Nhân cách: Xấu đối với cưới hỏi, khởi tạo.

Huyền vũ: Kỵ việc mai táng.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 12/12/2025

Tuổi hợp với ngày: Mùi, Hợi.

Tuổi khắc với ngày: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 12/12/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Dần (03h-05h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mão (05h-07h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Ngọ (11h-13h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mùi (13h-15h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Dậu (17h-19h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Tỵ (09h-11h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thân (15h-17h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Hợi (21h-23h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Xuất hành hôm nay âm lịch 12/12/2025

Ngày xuất hành:

Khu thố: Ra đi dễ nhỡ tàu xe, cầu tài khó thành, đi đường mất của, gặp nhiều bất lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 12/12/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 12/12/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 12/12/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.