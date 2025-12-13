Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 13/12/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 13/12/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 24/10/2025 âm lịch nhằm ngày Tư mệnh hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Đại Tuyết.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) - Ngày Bính Thìn – Dương Hỏa sinh Dương Thổ: Là ngày Thiên Can sinh Địa Chi nên rất tốt (đại cát), vượng khí hanh thông. Thiên khí và địa chi hòa hợp, con người dễ đồng lòng, công việc tiến hành thuận lợi, ít gặp trở ngại.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 13/12/2025 rơi vào ngày Tư mệnh hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 13/12/2025 dương lịch rơi vào thứ Bảy.

Việc nên và không nên làm ngày 13/12/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như chuyển về nhà mới, xây dựng, đổ trần, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc, lợp mái nhà, sửa chữa nhà, mai táng, an táng và cưới hỏi sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như động thổ, xuất hành đi xa, chữa bệnh, tế lễ, kiện tụng và tranh chấp sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 13/12/2025

Sao tốt:

Thiên quan*: Tốt mọi việc.

Tuế hợp: Tốt mọi việc.

Giải thần*: Tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan.

Hoàng ân*: Tốt mọi việc.

Sao xấu:

Địa tặc: Xấu đối với khởi tạo, an táng, động thổ, xuất hành.

Tội chỉ: Xấu với tế tự, kiện cáo.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 13/12/2025

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn, Nhâm Tý.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 13/12/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thìn (07h-09h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Tỵ (09h-11h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thân (15h-17h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Dậu (17h-19h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Hợi (21h-23h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Sửu (01h-03h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mão (05h-07h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mùi (13h-15h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Tuất (19h-21h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Xuất hành hôm nay âm lịch 13/12/2025

Ngày xuất hành:

Khu thố: Xuất hành dễ nhỡ tàu, lỡ xe, cầu tài khó thành. Trên đường đi dễ thất thoát, mất của, mọi việc bất lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 13/12/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 13/12/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 13/12/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.