Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 13/8/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 13/8/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 20/6/2025 âm lịch nhằm ngày Kim quỹ hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Giáp Dần, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Thu.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) - Ngày Giáp Dần - Đồng hành Dương Mộc: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, đồng cực, dễ phát sinh bất hòa, xung đột, không thuận lợi cho các công việc quan trọng.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 13/8/2025 rơi vào ngày Kim quỹ hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 13/8/2025 dương lịch rơi vào thứ Tư.

Việc nên và không nên làm ngày 13/8/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như xây dựng, đổ trần, lợp mái, xuất hành đi xa, sửa chữa nhà, chuyển về nhà mới, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc và cưới hỏi sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như động thổ, an táng, mai táng, chữa bệnh, tế lễ, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 13/8/2025

Sao tốt:

Thiên tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương.

Ngũ phú*: Tốt cho mọi công việc.

Hoạt diệu: Tốt cho mọi công việc.

Mẫu thương*: Tốt về cầu tài lộc, khai trương.

Nguyệt đức*: Tốt cho mọi công việc.

Thiên đức*: Tốt cho mọi công việc.

Thiên xá*: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Tội chỉ: Xấu với tế tự, kiện cáo.

Thổ cẩm: Kỵ việc xây dựng, an táng.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 13/8/2025

Tuổi hợp với ngày: Ngọ, Tuất.

Tuổi khắc với ngày: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ Xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 13/8/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Sửu (01h-03h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thìn (07h-09h): Kim quỹ. Tốt cho công việc cưới hỏi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Kim Đường. Hanh thông mọi công việc.

Giờ Mùi (13h-15h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Tuất (19h-21h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Mão (05h-07h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Ngọ (11h-13h): Bạch hổ. Kỵ cho mọi công việc.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Dậu (17h-19h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Hợi (21h-23h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 13/8/2025

Ngày xuất hành:

Bạch hổ túc: Không nên đi xa, làm việc gì cũng khó thành công, báo hiệu xui rủi trong mọi việc.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 13/8/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 13/8/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng tra cứu lịch âm ngày hôm nay 13/8/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.