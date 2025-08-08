Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 9/8/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 9/8/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 16/6/2025 âm lịch nhằm ngày Thanh long hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Canh Tuất, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Thu.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) – Ngày Canh Tuất – Dương Thổ sinh Dương Kim: Là ngày tốt vừa (tiểu cát), Địa Chi sinh xuất Thiên Can, con người dễ hòa hợp, công việc thuận lợi, ít trở ngại và khả năng thành công cao, thích hợp để tiến hành mọi việc.

Xem lịch âm hôm nay ngày 9/8/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 9/8/2025 rơi vào ngày Thanh long hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 9/8/2025 dương lịch rơi vào thứ Bảy.

Việc nên và không nên làm ngày 9/8/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như kiện tụng và tranh chấp sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xây dựng, động thổ, đổ trần, lợp mái, cầu tài lộc, mở cửa hàng, cửa hiệu, khai trương, xuất hành đi xa, sửa chữa nhà, chữa bệnh, tế lễ, an táng, mai táng, chuyển về nhà mới và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 9/8/2025

Sao tốt:

Nguyệt giải: Tốt cho mọi công việc.

Yếu yên*: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Thanh long*: Tốt cho mọi công việc.

Nguyệt không: Tốt cho việc làm nhà, làm giường.

Sao xấu:

Tiểu hao: Xấu về kinh doanh, cầu tài.

Nguyệt hư: Xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng.

Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu cho mọi công việc.

Hà khôi: Kỵ khởi công xây nhà cửa, xấu mọi việc.

Sát chủ*: Xấu mọi việc.

Quỷ khốc: Xấu với tế tự, mai táng.

Xích khẩu: Kỵ cưới hỏi, giao dịch, yến tiệc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 9/8/2025

Tuổi hợp với ngày: Dần, Ngọ.

Tuổi khắc với ngày: Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ Xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 9/8/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Thìn (07h-09h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Tỵ (09h-11h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thân (15h-17h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Dậu (17h-19h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Hợi (21h-23h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Sửu (01h-03h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mão (05h-07h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mùi (13h-15h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Tuất (19h-21h): Bạch hổ. Kỵ mọi việc, trừ những việc săn bắn tế tự.

Xuất hành hôm nay âm lịch 9/8/2025

Ngày xuất hành:

Thanh long túc: Không nên đi xa, xuất hành bất lợi, tài lộc không có, kiện cáo dễ rơi vào thế yếu.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 9/8/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 9/8/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng tra cứu lịch âm ngày hôm nay 9/8/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.