Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 10/8/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 10/8/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 17/6/2025 âm lịch nhằm ngày Minh đường hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Tân Hợi, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Thu.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) - Ngày Tân Hợi - Âm Kim sinh Âm Thủy: Đây là ngày rất tốt, Thiên Can tương sinh Địa Chi, mang ý nghĩa cát lợi, thiên địa hòa hợp, công việc diễn ra suôn sẻ, ít gặp khó khăn, trở ngại.

Xem lịch âm hôm nay ngày 10/8/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 10/8/2025 rơi vào ngày Minh đường hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 10/8/2025 dương lịch rơi vào Chủ nhật.

Việc nên và không nên làm ngày 10/8/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như cầu tài lộc, mở cửa hàng, mở cửa hiệu và khai trương sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xây dựng, động thổ, đổ trần, lợp mái, xuất hành đi xa, sửa chữa nhà, chữa bệnh, tế lễ, an táng, mai táng, chuyển về nhà mới, cưới hỏi, kiện tụng và tranh chấp sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 10/8/2025

Sao tốt:

Nguyệt tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, di chuyển, giao dịch.

Âm đức: Tốt cho mọi công việc.

Minh đường*: Tốt cho mọi công việc.

Tam hợp*: Tốt cho mọi công việc.

Nguyệt ân*: Tốt cho mọi công việc.

Thiên ân: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Đại hao*: Xấu cho mọi công việc.

Nhân cách: Xấu đối với cưới hỏi, khởi tạo.

Lôi công: Xấu với xây dựng nhà cửa.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 10/8/2025

Tuổi hợp với ngày: Mão, Mùi.

Tuổi khắc với ngày: Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ Xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 10/8/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thìn (07h-09h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mùi (13h-15h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Tuất (19h-21h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Hợi (21h-23h): Kim Đường. Hanh thông mọi công việc.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Bạch hổ. Kỵ cho mọi công việc.

Giờ Dần (03h-05h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mão (05h-07h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Tỵ (09h-11h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Dậu (17h-19h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 10/8/2025

Ngày xuất hành:

Chu tước: Không thuận lợi cho việc xuất hành hay tìm kiếm tài lộc, dễ hao tổn tiền của, tranh chấp pháp lý thường bất lợi và dễ rơi vào thế yếu.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 10/8/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 10/8/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng tra cứu lịch âm ngày hôm nay 10/8/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.