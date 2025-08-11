Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 12/8/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 12/8/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 19/6/2025 âm lịch nhằm ngày Chu tước hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Quý Sửu, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Thu.

Ngày Chế Nhật (Hung) - Ngày Quý Sửu - Âm Thổ khắc Âm Thủy: Là ngày khá xấu, có Địa Chi khắc Thiên Can, báo hiệu vận khí không thuận, dễ gặp trở ngại. Tránh khởi sự hay thực hiện các công việc quan trọng để tránh hao tổn sức lực. Những việc nhỏ lẻ vẫn có thể tiến hành như thường.

Xem lịch âm hôm nay ngày 12/8/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 12/8/2025 rơi vào ngày Chu tước hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 12/8/2025 dương lịch rơi vào thứ Ba.

Việc nên và không nên làm ngày 12/8/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như chữa bệnh, tế lễ, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xây dựng, động thổ, đổ trần, lợp mái, an táng, mai táng, xuất hành đi xa, sửa chữa nhà, chuyển về nhà mới, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 12/8/2025

Sao tốt:

Thiên ân: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Tiểu hồng sa: Xấu cho mọi công việc.

Nguyệt phá: Xấu về xây dựng nhà cửa.

Thụ tử*: Xấu cho mọi công việc.

Lục bất thành: Xấu đối với xây dựng.

Chu tước: Kỵ chuyển về nhà mới, khai trương.

Nguyệt hình: Xấu cho mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 12/8/2025

Tuổi hợp với ngày: Tỵ, Dậu.

Tuổi khắc với ngày: Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ Xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 12/8/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mão (05h-07h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Tỵ (09h-11h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thân (15h-17h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Tuất (19h-21h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Hợi (21h-23h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Sửu (01h-03h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thìn (07h-09h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mùi (13h-15h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Dậu (17h-19h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 12/8/2025

Ngày xuất hành:

Chu tước: Không thích hợp cho việc xuất hành hay cầu tài, dễ phát sinh hao tài tốn của. Khi xảy ra tranh chấp pháp lý, thường bất lợi và dễ bị rơi vào thế yếu.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Bắc để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 12/8/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 12/8/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng tra cứu lịch âm ngày hôm nay 12/8/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.