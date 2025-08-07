Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 8/8/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 8/8/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 15/6/2025 âm lịch nhằm ngày Câu trận hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Kỷ Dậu, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Thu.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) - Ngày Kỷ Dậu - Âm Thổ sinh Âm Kim: Là ngày Thiên Can sinh Địa Chi nên rất tốt (cát lợi), thiên địa thuận hòa, dễ gặp may mắn, dễ tạo sự đồng lòng, các kế hoạch hay công việc đều suôn sẻ, ít vướng trở ngại.

Xem lịch âm hôm nay ngày 8/8/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 8/8/2025 rơi vào ngày Câu trận hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 8/8/2025 dương lịch rơi vào thứ Sáu.

Việc nên và không nên làm ngày 8/8/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như mở cửa hàng, cửa hiệu, khai trương, xuất hành đi xa, cầu tài lộc, kiện tụng và tranh chấp sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xây dựng, động thổ, đổ trần, lợp mái, sửa chữa nhà, tế lễ, chữa bệnh, an táng, mai táng, chuyển về nhà mới và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 8/8/2025

Sao tốt:

Thiên phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, khai trương và an táng.

Lộc khố: Tốt cho việc cầu tài, khai trương, giao dịch.

Tục thế: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Dân nhật: Tốt cho mọi công việc.

Nguyệt đức hợp*: Tốt mọi việc, chỉ kỵ tố tụng.

Thiên đức hợp*: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Thổ ôn: Kỵ xây dựng, đào ao, đào giếng, xấu về tế tự.

Hoả tai: Xấu đối với làm nhà, lợp nhà.

Phi ma sát: Kỵ chuyển về nhà mới, cưới hỏi.

Câu trận: Kỵ việc an táng, mai táng.

Quả tú: Xấu với cưới hỏi.

Trùng tang*: Kỵ cưới hỏi, an táng, khởi công xây nhà.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 8/8/2025

Tuổi hợp với ngày: Sửu, Tỵ.

Tuổi khắc với ngày: Tân Mão, Ất Mão.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ Xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 8/8/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Dần (03h-05h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mão (05h-07h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Ngọ (11h-13h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mùi (13h-15h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Dậu (17h-19h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Tỵ (09h-11h): Chu tước. Kỵ các viện tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thân (15h-17h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Hợi (21h-23h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Xuất hành hôm nay âm lịch 8/8/2025

Ngày xuất hành:

Thanh long kiếp: Xuất hành thuận lợi mọi phương, bốn phương tám hướng đều cát, mọi việc hanh thông, cầu gì được nấy.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 8/8/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 8/8/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng tra cứu lịch âm ngày hôm nay 8/8/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.