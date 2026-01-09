Quà Tết phân khúc cao cấp: Cân bằng giữa thủ công xa xỉ và hiệu suất

(VTC News) -

Thay vì mang tính biểu tượng, giới doanh nhân đang ưu tiên các món quà có tần suất tương tác cao, trực tiếp hỗ trợ công việc và trải nghiệm sống. Chính điều này đã đưa thiết bị công nghệ xa xỉ trở thành “ứng viên” sáng giá trong danh mục quà tặng năm nay.

Vertu Agent Q nhận được nhiều sự quan tâm với thiết kế ấn tượng.

Chinh phục cảm xúc từ độ bền và trải nghiệm cầm nắm

Khi smartphone trở thành vật bất ly thân với tần suất sử dụng liên tục trong ngày, yếu tố xúc giác (tactile experience) dần được quan tâm song hành với thẩm mỹ. Tại phân khúc điện thoại xa xỉ, các dòng smartphone AI của Vertu như Agent Q, Quantum Flip hay Metavertu 2 Max được xem là những đại diện tiêu biểu cho xu hướng thiết kế hướng tới trải nghiệm thực tế này.

Khác với cảm giác trơn trượt trên điện thoại phổ thông, mỗi dòng máy của Vertu đều mang lại cảm giác cầm nắm khác biệt. Nếu Metavertu 2 Max tạo cảm giác đầm tay, chắc chắn với khổ lớn dành cho người thích sự quyền lực, thì Quantum Flip lại thu hút nhờ khả năng gập gọn linh hoạt, dễ dàng bỏ túi nhưng vẫn giữ được độ cứng cáp nhờ bản lề cơ khí chính xác.

Metavertu 2 Max tích hợp khả năng bảo mật dữ liệu vượt trội.

Trong khi đó, mẫu Agent Q lại chinh phục người dùng bằng sự tinh xảo khi được lắp ráp thủ công từ hơn 320 linh kiện tại Anh Quốc. Thiết bị gây ấn tượng với khay SIM mô phỏng cánh chim ưng Gyrfalcon, mang lại trải nghiệm thao tác độc đáo và đầy tính thẩm mỹ mỗi khi kích hoạt.

Đặc biệt, giá trị của thiết bị còn được nâng tầm qua dịch vụ cá nhân hóa (bespoke) với các tùy chọn chất liệu và màu sắc. Thời gian hoàn thiện kéo dài từ 90 đến 300 ngày chính là bảo chứng thuyết phục cho độ tinh xảo và tính bền bỉ của từng chiếc máy.

Hiệu suất vận hành và đặc quyền hỗ trợ

Bên cạnh ngoại quan, giá trị sử dụng của món quà còn được thể hiện qua hiệu suất vận hành và hệ sinh thái hỗ trợ bên trong. Với giới doanh nhân, một thiết bị lý tưởng là một “cộng sự” tin cậy, đảm bảo an toàn dữ liệu và khả năng hỗ trợ công việc chuyên sâu.

Đáp ứng nhu cầu này, mỗi dòng máy của Vertu đều sở hữu thế mạnh riêng. Trong đó, Metavertu 2 Max tạo dấu ấn với kiến trúc bảo mật đa tầng, vận hành song song hai hệ điều hành. Đặc biệt, phân vùng Web3 OS được thiết kế tách biệt hoàn toàn với môi trường mạng, tạo nên một không gian số an toàn tuyệt đối cho dữ liệu.

Trong khi đó, Agent Q lại tạo dấu ấn riêng nhờ sự hỗ trợ song song từ dịch vụ Concierge và AIGS Agent. Mô hình kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và chuyên gia thực này hoạt động 24/7, giúp phản hồi tức thì mọi tác vụ của người dùng, tạo nên điểm cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh công nghệ và độ bền vật lý.

Hoàn thiện bộ ba này là Quantum Flip, dòng máy với thiết kế gập mang đến sự linh hoạt cho người thường xuyên di chuyển, vừa nhỏ gọn, thời thượng nhưng vẫn kế thừa trọn vẹn các dịch vụ đặc quyền của thương hiệu.

Đặc biệt, trước nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm, người mua cần cẩn trọng bởi hệ sinh thái dịch vụ của Vertu chỉ hoạt động dựa trên xác thực từ máy chủ toàn cầu. Các thiết bị không rõ nguồn gốc sẽ bị từ chối truy cập, dẫn đến việc toàn bộ tính năng trợ lý và bảo mật bị vô hiệu hóa. Điều này không chỉ làm mất đi giá trị sử dụng của món quà mà còn gây ảnh hưởng đến uy tín của người trao với đối tác.

Không gian flagship store Vertu Việt Nam chuẩn Vertu England.

Để đảm bảo quyền lợi khách hàng, Vertu toàn cầu chỉ ủy quyền phân phối chính thức cho Vertu Việt Nam - đơn vị duy nhất được cấp chứng nhận xuất xưởng, bảo hành toàn cầu và hậu mãi chính hãng. Tại đây, khách hàng có thể kiểm tra số IMEI, xác minh chứng chỉ nguồn gốc và trải nghiệm quy trình bàn giao tiêu chuẩn Vertu trước khi sở hữu hoặc tặng cho đối tác.

Thông tin liên hệ

Fanpage: Vertu chính hãng Việt Nam

Website: https://vertuvietnam.vn

Hotline: 0877 999 979