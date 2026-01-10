Bí quyết mua Surface chính hãng giữa thị trường thật giả tại Surface 24h

(VTC News) -

"Ma trận" Surface cũ, mới và những rủi ro tiềm ẩn

Vài năm trở lại đây, Microsoft Surface đã trở thành biểu tượng của sự sang trọng và tính đa năng. Tuy nhiên, khảo sát tại các diễn đàn công nghệ lớn cho thấy, không ít người dùng đã "ngậm đắng nuốt cay" khi mua phải hàng "luộc" linh kiện, máy đã qua sửa chữa nhưng được mông má lại như mới.

Việc phân biệt một chiếc Surface nguyên bản với hàng dựng bằng mắt thường là điều gần như không thể đối với người dùng phổ thông. Điều này không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất công việc và tính bảo mật dữ liệu của khách hàng.

Surface 24h: Lời giải cho bài toán niềm tin

Thấu hiểu nỗi lo đó, Surface 24h đã thiết lập một tiêu chuẩn khắt khe trong việc kiểm soát đầu vào. Đại diện hệ thống khẳng định: "Tại Surface 24h, chúng tôi không bán máy rẻ nhất, chúng tôi bán những chiếc máy tốt nhất với mức giá hợp lý nhất. Sự minh bạch là chìa khóa để giữ chân khách hàng."

Để duy trì vị thế "Chất lượng #1", đơn vị này đã triển khai quy trình 3 lớp bảo vệ quyền lợi người dùng:

Nguồn gốc minh bạch: 100% sản phẩm (từ máy mới nguyên seal đến máy Like New) đều có hóa đơn, chứng từ rõ ràng, nói không với hàng không rõ xuất xứ.

Kiểm định khắt khe: Mọi sản phẩm trước khi lên kệ đều phải trải qua quy trình kiểm tra 20 điểm kỹ thuật bởi đội ngũ kỹ thuật viên chuyên sâu về Surface.

Chính sách hậu mãi "vàng": Thay vì trốn tránh trách nhiệm, Surface 24h áp dụng chính sách 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất, bảo hành dài hạn như mua máy mới tại Store.

Trải nghiệm mua sắm chuẩn 5 sao

Không chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm, Surface 24h còn ghi điểm bởi không gian trải nghiệm hiện đại tại cả Hà Nội và TP.HCM. Khách hàng khi đến đây không bị áp lực phải mua máy ngay, mà được các chuyên gia tư vấn dựa trên nhu cầu thực tế: từ dòng Surface Pro linh hoạt cho lãnh đạo, đến Surface Laptop thanh lịch cho dân văn phòng hay Surface Studio mạnh mẽ cho giới sáng tạo.

Bên cạnh đó, các dịch vụ gia tăng như hỗ trợ trả góp 0%, miễn phí cài đặt phần mềm trọn đời và dịch vụ vệ sinh máy định kỳ đã giúp Surface 24h trở thành điểm đến ưu tiên của cộng đồng yêu công nghệ Microsoft tại Việt Nam.

Giữa lúc thị trường máy tính xách tay đang bão hòa và đầy rẫy rủi ro, sự kiên định của Surface 24h với giá trị thật đã chứng minh rằng: Chỉ có kinh doanh bằng sự chân thành và chất lượng thực chất mới có thể đứng vững trong lòng khách hàng.