Lên gối hạ gục sao trẻ Trung Quốc, võ sĩ Nhật Bản nhận ngay 10.000 USD

(VTC News) -

Hyuga Umemoto hạ gục Wang Yuhan tại ONE Friday Fights 134

Trận kickboxing hạng ruồi (flyweight) giữa Hyuga Umemoto và Wang Yuhan là một trong những màn knock out hay nhất của ONE Friday Fights 134 (diễn ra tại Bangkok, Thái Lan cuối tuần trước). Trận đấu kết thúc ngay trong hiệp một, khi 2 võ sĩ mới so tài 1 phút 20 giây.

Đây là trận thứ hai của Wang Yuhan (Vương Dục Hàm) tại võ đài chuyên nghiệp ONE Championship. Ở lần đầu tiên, tay đấm 18 tuổi người Trung Quốc thua Ryuki Kawano (Nhật Bản) theo kết quả tính điểm đồng thuận. Trước đó, Wang Yuhan chỉ thi đấu trong nước với một số chiến thắng ở giải trẻ.

Hyuga Umemoto (bên trái) áp đảo đối thủ.

So với Hyuga Umemoto (23 tuổi), Wang Yuhan thua kém rõ rệt về kinh nghiệm. Võ sĩ kickboxing người Nhật Bản thi đấu 15 trận - theo hồ sơ trên Tapology - với 9 chiến thắng, 4 trận thắng knock out kỹ thuật (TKO).

Ngay khi mở màn, Hyuga Umemoto lập tức tung ra những đòn đánh dồn dập nhắm vào phần đầu và thân của Wang Yuhan. Võ sĩ Trung Quốc bị choáng ngợp, chỉ có thể phòng ngự bị động. Ngược lại, đối thủ của anh càng đánh càng tự tin, thậm chí có thời điểm hạ thấp thay không cần che chắn.

Trước những pha dồn ép liên tục lùi về sau và không đủ tỉnh táo để đưa ra lựa chọn hợp lý. Khi bị ép tới dây đài, võ sĩ Trung Quốc cúi người tránh đòn. Tuy nhiên, anh không quan sát để phòng thủ tốt, đúng lúc Hyuga Umemoto tung ra cú lên gối rất mạnh.

Khi đối thủ đang choáng váng, võ sĩ Nhật Bản tung thêm một đòn gối uy lực. Wang Yuhan đổ gục xuống sàn đấu và không thể đứng dậy khi trọng tài thực hiện thủ tục đếm. Hyuga Umemoto giành chiến thắng knock out kỹ thuật.

Nhờ màn trình diễn xuất sắc, Hyuga Umemoto giành được khoản tiền thưởng 350.000 baht (tương đượng khoảng 10.000 USD hay gần 300 triệu đồng).