Cao thủ Trung Quốc chê đệ tử môn phái 2.000 năm kém xa võ sĩ Kazakhstan

(VTC News) -

Tại cuộc thi tát PowerSlap diễn ra ngày 31/10, đệ tử Thông bối quyền Triệu Hồng Cương đối đầu với võ sĩ Kazakhstan Mukhammed Amantayev. Ban đầu ai cũng nghĩ đây sẽ là một trận đấu ngang tài ngang sức, không ngờ ngay hiệp 1 Triệu Hồng Cương đã bị đánh chảy máu, đến hiệp 3 thì bị đối thủ hạ đo ván.

Triệu Hồng Cương bị Amantayev hạ đo ván ở giải đấu PowerSlap

Sau trận đấu, cao thủ Thái cực Ngụy Lôi đã đăng trên mạng xã hội cá nhân chỉ ra 3 nguyên nhân khiến Triệu Hồng Cương thua trận. Ngụy Lôi cho rằng Triệu Hồng Cương chỉ dùng lực vai lưng, không bằng võ sĩ Kazakhstan dùng lực eo hông.

Ngoài ra Ngụy Lôi cho rằng Triệu Hồng Cương luyện quá nhiều vào vật cứng, lực của Triệu Hồng Cương bị “chặn lại” khi gặp phản lực, thiếu sức xuyên thấu. Bên cạnh đó, tỷ lệ mỡ cơ thể của Triệu Hồng Cương quá thấp, không có lớp mỡ đệm, không kháng đòn, da mỏng dễ rách toạc.

Ngụy Lôi là người sáng lập Lôi Công Thái Cực

Ngụy Lôi nói thẳng là Triệu Hồng Cương quá khinh địch, tự cho rằng luyện Thông bối quyền là ghê gớm lắm rồi: “Cân nặng của Triệu Hồng Cương thiệt thòi quá lớn, ngay cả các ngôi sao UFC như Trương Vĩ Lệ, Lý Cảnh Lượng cũng không ai nhắc nhở cậu ấy. Còn đối thủ rõ ràng chuyên nghiệp hơn nhiều, giảm từ cân nặng rất lớn xuống, vừa cân xong là đi ăn ngay, khi thi đấu thực tế hai bên chênh nhau khoảng 10kg. Triệu Hồng Cương chỉ là một người dáng gầy da mỏng, kém một cân là thua một cân”.

Ngụy Lôi cũng không đồng tình với phương pháp tập luyện và phòng thủ của Triệu Hồng Cương: “Triệu Hồng Cương toàn luyện kiểu cứng, ngoại gia công phu, cố gồng để đỡ cái tát. Bình thường Triệu Hồng Cương thì chỉ đánh người bình thường hoặc các hot blogger, thiếu va chạm với cao thủ thật sự, nên khi lên thi đấu thì hoàn toàn không thích ứng”.

Triệu Hồng Cương luyện tập chăm chỉ nhưng vẫn thất bại

Triệu Hồng Cương vẫn còn hợp đồng nhiều trận với giải PowerSlap nhưng Ngụy Lôi khuyên anh không nên tiếp tục tham dự. Ngụy Lôi cho rằng chỉ cần có chút suy nghĩ cũng sẽ không bước lên đài lần thứ hai. Trên đấu trường quốc tế có quá nhiều cao thủ, luôn có người mạnh hơn. Ngụy Lôi cũng cho rằng về sức bùng nổ, khả năng chịu đòn, kiểm soát cân nặng, kỹ thuật, kỹ xảo và phản xạ cận chiến… Triệu Hồng Cương đều thua kém rất xa đối thủ của mình.

Triệu Hồng Cương bị chấn thương nặng sau khi thi đấu ở giải PowerSlap

Sau trận đấu, Triệu Hồng Cương phải khâu 5 mũi ở vùng mắt, xương hốc mắt gãy, thậm chí phần cơ mắt còn bị kẹt vào vùng xương gãy trên mặt. Tờ QQ cho biết anh có thể cần 6 tháng để hồi phục. Tuy nhiên tờ Sina đưa tin rằng khi về nước, Triệu Hồng Cương đã đi khám và bác sĩ cho biết anh dính chấn thương quá nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật. Thậm chí phẫu thuật rồi, Triệu Hồng Cương vẫn có khả năng vĩnh viễn không thể hồi phục thị lực hoàn toàn. Ngoài ra, anh sẽ không thể tiếp tục thi đấu ở PowerSlap nữa.

Ngụy Lôi là người sáng lập Lôi Công Thái Cực, trở thành tâm điểm chú ý của toàn dân mạng Trung Quốc sau sự kiện tỷ võ ngày 27/4/2017 với huấn luyện viên MMA Từ Hiểu Đông. Trong trận đấu đó, Ngụy Lôi bị đánh bại chỉ trong vòng 10 giây, khiến dư luận bùng nổ tranh cãi gay gắt về tính thực chiến đấu thực tế của võ thuật truyền thống Trung Quốc, đặc biệt là Thái cực quyền.

Thông bối quyền là môn võ thuật truyền thống ở miền Bắc Trung Quốc, nổi tiếng với những đòn đánh có tầm xa. Triệu Hồng Cương sinh ra ở tỉnh Cam Túc và đang sống tại Bắc Kinh. Anh là truyền nhân đời thứ chín của phái Tề, một nhánh của Thông bối quyền, môn võ thuật truyền thống có lịch sử hơn 2.000 năm.